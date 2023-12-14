Эксперты оценили изменения жилья комфорт-класса в Новосибирске и Омске

В шести крупных городах страны оно приобретает характеристики более дорогих сегментов недвижимости

14 декабря 2023, 16:27, ИА Амител

Дом / Фото: freepik.com

В России оценили трансформацию жилого строительства в городах-миллионниках. Тренд на качественные изменения отследила федеральная девелоперская Группа "Эталон" в своем аналитическом исследовании*. Так, лидерами по новостройкам комфорт-класса с применением облицовочного кирпича стал Новосибирск (70%), далее следует Омск, где 60% жилых проектов построено с фасадами из керамогранита.

Исследование провели на основе данных по продажам самых востребованных проектов в шести городах-миллионниках страны:

Москве. Санкт-Петербурге. Екатеринбурге. Казани. Новосибирске. Омске.

Оно показало, что все больше новых проектов комфорт-класса в городах-миллионниках строят с использованием качественных фасадных материалов. На смену недорогой штукатурке приходят вентилируемые фасады, облицовочный кирпич или керамогранит.

Значимую долю эстетической составляющей жилых проектов имеет Новосибирск (70%). Далее следует Омск (60%), на третьем месте находится Москва (50%). В Казани фасады из керамического кирпича можно увидеть у 42% новостроек, а в Екатеринбурге 40% фасадов отданы навесным вентилируемым системам. Завершает список Санкт-Петербург (31%).

Качественные изменения затронули и внутреннюю отделку квартир:

Екатеринбург и Москва – 95% квартир комфорт-класса сдают с отделкой. Санкт-Петербург – 90%. Казань – 85%. Новосибирск – 65%. Омск – 60%.

Еще пять лет назад на долю квартир с отделкой в среднем по России приходилось не более 30%.

Не менее интересно отметить и такой показатель, как количество квартир на этаже. Самые комфортные условия – в Екатеринбурге, где их 7-8, далее следуют Санкт-Петербург, Казань, Омск и Новосибирск с показателем 6-10. В конце списка находится Москва с 10-14 квартирами.

Результаты проведенного исследования подтверждают качественную эволюцию комфорт-класса не только в столицах, но и в других крупных городах. Изменения задают новые высокие стандарты и создают предпосылки для создания нового архитектурного ландшафта на всей территории страны.

*В основе исследования лежит изучение характеристик 20 проектов – лидеров по объему продаж за 2022–2023 годы на основе данных "Наш.дом.рф" (период агрегации июнь-август 2023). В результатах представлены сводные данные по девяти наиболее широко представленным продуктовым характеристикам (всего исследовалось более 30 характеристик).