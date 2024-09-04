Эксперты оценили шансы Александра Романенко снова возглавить АКЗС в 2026 году

А также назвали других кандидатов на пост председателя алтайского парламента

04 сентября 2024, 14:15, ИА Амител

Александр Романенко / Фото: amic.ru

До начала нового электорального цикла в Алтайском крае остается еще около двух лет, но в политических кругах региона уже активно обсуждают будущую расстановку сил. В частности то, кто в 2026 году может стать председателем Законодательного собрания. Источник "Атмосферы", хорошо знакомый с ситуацией в АКЗС, считает, что его нынешний спикер Александр Романенко имеет высокие шансы возглавить краевой парламент еще на один пятилетний срок.

Что за электоральный цикл ждет Алтайский край?

В 2026 году в регионе одновременно с выборами в Государственную Думу пройдут выборы депутатов краевого Законодательного собрания (АКЗС). В 2027 году состоятся местные выборы в большинстве муниципалитетов. В 2028 году – губернаторские выборы. Подробно об этом издание уже писало.

Какие кресла будут делить депутаты?

Основной вопрос выборов АКЗС, как и любого другого представительного органа, сегодня заключается в том, сколько мандатов получат политические партии и сможет ли "Единая Россия" сформировать большинство. Следующий вопрос – кого депутаты изберут председателем АКЗС, зампредами, председателями комитетов, как эти должности будут распределены между фракциями, кто станет членом Совета Федерации. И тут могут возникнуть интриги.

В 2021 году, несмотря на то что "Единая Россия" не получила даже простого большинства, ей удалось достичь компромисса с оппозиционными фракциями и председателем и зампредом были избраны единороссы Александр Романенко и Денис Голобородько. Вторым зампредом стал Юрий Кропотин от КПРФ. Владимир Семенов (ЛДПР) и Александр Молотов ("Справедливая Россия") получили должности председателей комитетов на постоянной основе. Сейчас в АКЗС 18 депутатов из 68 по списку работают на постоянной основе (за зарплату) и среди них есть представители всех пяти фракций.

Когда начались разговоры о замене спикера?

Говорить о распределении подавляющего большинства должностей между фракциями и персоналиями, естественно, пока еще не имеет никакого смысла. Но разговоры о том, кто может стать председателем АКЗС в 2026 году, уже идут. Они начались после того, как в апреле Центр политического консалтинга (ЦПК) Константина Лукина опубликовал рейтинг избираемости депутатов Заксобрания. Согласно подсчетам ЦПК, наивысший балл (7,89 из 10 возможных) получил вице-спикер Заксобрания Денис Голобородько ("Единая Россия"). Он опередил председателя Заксобрания, единоросса Александра Романенко (6,61). Для многих это стало поводом считать Голобородько следующим председателем АКЗС. Некоторые молодые единороссы в связи с этим даже начали планировать свой карьерный рост.

Почему Романенко имеет высокие шансы вновь стать спикером?

Вместе с тем, считает источник "Атмосферы", хорошо знакомый с ситуацией в АКЗС, у Александра Романенко на сегодняшний день самые высокие шансы занять пост спикера в 2026 году. Вопрос о кандидатуре председателя Заксобрания, в отличие от губернатора, сенатора или депутата Госдумы, решается в регионе, а не в Москве, утверждает источник "Атмосферы", а у краевых властей не сформировался запрос на замену спикера.

Если же вдруг дело дойдет до открытой борьбы на сессии, как, например, это произошло в 2015 году в Новосибирске, то Романенко имеет преимущества перед всеми просматривающимися на настоящий момент претендентами. Для справки напомним: в 2015 году на выборах председателя Законодательного собрания Новосибирской области часть фракции "Единой России" поддержала беспартийного Андрея Шимкива, и он выиграл у Ивана Мороза, поддержанного исполнительной властью.

В "Единой России" в АКЗС, как и в некоторых других фракциях, есть свои фрондеры, но после новой нарезки одномандатных округов часть их в 2026 году может лишиться мандатов, так как они потеряют привычную электоральную базу, считает наш источник. Что же касается оппозиционных фракций, то они поддержат Романенко в расчете на то, что, как и в 2021 году, их депутаты получат руководящие должности.

Какие еще кандидатуры обсуждаются?

В первую очередь, это, конечно, зампред АКЗС и председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько. Ему 31 год, но он работает в Законодательном собрании уже второй созыв и на хорошем счету у федерального руководства "Единой России". По словам источника "Атмосферы", Голобородько – "готовый председатель", но пока имеет недостаточно ресурсов.

Звучит также фамилия руководителя фракции "Единая Россия" и генерального директора "Алтайкрайэнерго" Сергея Приба, но, по имеющейся информации, переход на постоянную работу в АКЗС ему не интересен.

Обе эти кандидатуры могут начать предметно обсуждаться, если будет принято решение о переходе Александра Романенко в федеральный парламент – прекращать его политическую карьеру никто не будет, считает источник "Атмосферы". Скорее всего, речь может вестись о Совете Федерации. В этом случае на пост председателя АКЗС может претендовать нынешний сенатор Виктор Зобнев, представляющий в СФ Законодательное собрание.

А что сейчас?

Естественно, все это только версии, которые будут множиться по мере приближения к выборам. Что касается самого Александра Романенко, то сейчас спикер уверенно демонстрирует, что он № 1 в АКЗС. В 2023 году Романенко стал самым медийным депутатам по версии издания "Толк". В текущем году в рейтинге упоминаемости в СМИ спикер шесть месяцев подряд занимал первую строчку и только в июле опустился на второе место.

С мая по сентябрь Александр Романенко посетил более десяти территорий край, в том числе Алейск, Бийск, Рубцовск, Завьяловский, Змеиногорский, Зональный, Калманский, Курьинский, Локтевский, Мамонтовский, Родинский и Романовский районы.

Пока не похоже, что спикер готовится к переезду с ул. Анатолия в Барнауле на ул. Большая Дмитровка в Москве.