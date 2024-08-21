Глава парламента Алтайского края лично проверил капремонт алейской школы

И сообщил, что какие школы региона будут готовы к началу учебного года

21 августа 2024, 11:00, ИА Амител

Александр Романенко в алейской школе / Фото: пресс-служба АКЗС

Все школы, где в 2024 году завершается капитальный ремонт, сдадут до начала учебного года. Об этом сообщил председатель регионального Заксобрания Александр Романенко. Он вместе с депутатом АКЗС Юрием Матвейко проинспектировал реконструкцию школы № 5 Алейска. Это учреждение вошло в программу "Модернизация школьных систем образования".

Ремонт школ

С 1 сентября текущего года двери для учеников откроют шесть школ, где ремонтные работы были рассчитаны всего на год. Еще в семи школах процесс распланирован на два года. В целом работы ведутся в учебных заведениях в Первомайском, Зональном, Мамонтовском, Романовском, Павловском, Завьяловском, Целинном, Угловском, Баевском, Каменском районах, а также Заринске. Ремонт контролируют чиновники и депутаты.

Алейский пример

Алейскую школу, куда приехали представители АКЗС, ремонтируют с февраля 2024 года и, по планам, уже в следующий День знаний ученики войдут в обновленные классы.

"Здание 1963 года постройки. Капремонта здесь не было никогда. На момент начала работ устарело и само здание, и оборудование. Министерством образования края и властями города было принято правильное решение, которое позволит на следующий год ученикам школы прийти в совершенно новые классы, с новой мебелью и оборудованием. Это будет совершенно новый формат получения школьных знаний", – отметил Александр Романенко.

Здесь обновляют системы отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции и электроснабжения. Ремонт коснется также кровли и фасада, вокруг школы сделают новое ограждение, проведут благоустройство, высадят деревья и кустарники. А еще заменят мебель, учебное и компьютерное оборудование, откроют Центр детских инициатив, рассказала заместитель главы Алейска Наталья Ковалева.

Большую часть работ проведут в текущем году, подрядчик опережает график – внутренние работы выполнены на 60%.

Пока школа закрыта, дети будут заниматься в соседней школе №3. Обучение будет в две смены: 1,9 и 11 классы – в первую смену, со 2 по 8 класс – во вторую.

Изменения в программе

Заявки на участие в программе "Модернизация школьных систем образования" на следующий год уже сформированы. Причем ремонт получат не только школы, но и детские сады и средне специальные учебные учреждения. Изменился и характер работы с заявками на реконструкцию.

"Если раньше выбирали, в первую очередь, предаварийные объекты, то сейчас все чаще начинаем ремонтировать школы в плановом режиме – с учетом возраста и состояния объекта", – пояснил спикер.

Романенко напомнил, что благодаря программе за предыдущие пять лет в крае было отремонтировано 400 школ. В ближайшие годы предстоит отремонтировать еще 400 объектов.

"Так как президент принял решение сделать программу бессрочной, наверное, придет период, когда большинство объектов мы отремонтируем. Это касается не только образования, но и других сфер – здравоохранения, культуры и спорта. Не буду утверждать, что у нас сегодня достаточно ресурсов, чтобы охватить все сферы, но мы определенно перешли на новый этап. Теперь перед нами возникают проблемы несколько иного характера – подготовка проектно-сметной документации и поиск хороших подрядчиков, которые будут качественно и в срок проводить все работы", – считает Александр Романенко.