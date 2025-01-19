Эксперты одобрили проект новой канатной дороги в Белокурихе

Протяженность объекта составит 1863 метра

19 января 2025, 08:00, ИА Амител

Фото: Sergi Ferrete / unsplash.com

Главгосэкспертиза одобрила проект новой подвесной канатной дороги на курорте Белокуриха, сообщает "Интерфакс".

Двухместная канатная дорога свяжет Белокуриху и северо-восточный склон горы Глухариной, высота которой почти 1 км.

Протяженность дороги составит 1863 метра, перепад высот – 305 метров, и она сможет обслуживать до 1200 посетителей в час. Проект также включает строительство верхней и нижней станций и 18 линейных опор.

Генеральным проектировщиком выступил "Сноупром-сервис", а застройщиком будет "Алтай старт", принадлежащий совладельцу ГК "Гранд" Владимиру Шуппо. Он же владеет горнолыжным комплексом "Гора Глухариная".