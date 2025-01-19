Эксперты одобрили проект новой канатной дороги в Белокурихе
Протяженность объекта составит 1863 метра
19 января 2025, 08:00, ИА Амител
Фото: Sergi Ferrete / unsplash.com
Главгосэкспертиза одобрила проект новой подвесной канатной дороги на курорте Белокуриха, сообщает "Интерфакс".
Двухместная канатная дорога свяжет Белокуриху и северо-восточный склон горы Глухариной, высота которой почти 1 км.
Протяженность дороги составит 1863 метра, перепад высот – 305 метров, и она сможет обслуживать до 1200 посетителей в час. Проект также включает строительство верхней и нижней станций и 18 линейных опор.
Генеральным проектировщиком выступил "Сноупром-сервис", а застройщиком будет "Алтай старт", принадлежащий совладельцу ГК "Гранд" Владимиру Шуппо. Он же владеет горнолыжным комплексом "Гора Глухариная".
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