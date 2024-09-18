Канатную дорогу в Белокурихе закрыли на месяц из-за нарушений
Приостановить использование объекта постановил суд
18 сентября 2024, 08:19, ИА Амител
В Белокурихе на месяц закрыли канатно-кресельную дорогу на Церковку. Проверка выявила нарушения обязательных требований промышленной безопасности, что создает угрозу жизни и здоровья людей и риск возникновения аварии.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края, Белокурихинский городской суд рассмотрел административное дело против компании "Альп-Сервис", обслуживающей подъемник, 16 сентября. По итогам заседания юрлицу назначили наказание, приостановив работу объекта на 30 суток.
В горнолыжном комплексе "Благодать" уточнили, что канатная дорога не будет работать с 18 сентября по 10 октября. Она "закрыта на регламентные работы и проведение технического освидетельствования", отметили на сайте зоны отдыха.
08:58:16 18-09-2024
отсутствие удостоверения у руководителя является технической причиной? да и выдача нового запланирована на сегодня 18 сентября, а суд был пару дней назад.