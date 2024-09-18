Канатную дорогу в Белокурихе закрыли на месяц из-за нарушений

Приостановить использование объекта постановил суд

18 сентября 2024, 08:19, ИА Амител

Канатная дорога в Белокурихе / Фото: amic.ru

В Белокурихе на месяц закрыли канатно-кресельную дорогу на Церковку. Проверка выявила нарушения обязательных требований промышленной безопасности, что создает угрозу жизни и здоровья людей и риск возникновения аварии.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края, Белокурихинский городской суд рассмотрел административное дело против компании "Альп-Сервис", обслуживающей подъемник, 16 сентября. По итогам заседания юрлицу назначили наказание, приостановив работу объекта на 30 суток.

В горнолыжном комплексе "Благодать" уточнили, что канатная дорога не будет работать с 18 сентября по 10 октября. Она "закрыта на регламентные работы и проведение технического освидетельствования", отметили на сайте зоны отдыха.