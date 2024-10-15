Средняя стоимость квартир в новостройках Барнаула составила 7,5 млн рублей
За квартал средние цены не изменились
15 октября 2024, 09:05, ИА Амител
Средняя стоимость квартир в новостройках Барнаула в третьем квартале 2024 года составила 7,5 млн рублей, или 130 тысяч рублей за "квадрат", сообщили amic.ru в "Авито Недвижимости".
В среднем по стране предложение на платформе в новостройках выросло на 10% по сравнению со вторым кварталом. Спрос на первичное жилье по России сократился на 1% за квартал, но интерес вырос в сегментах квартир с тремя комнатами (+8%), а также четырьмя и более (+28%). В Барнауле интересоваться новостройками стали на 16% чаще.
Средние цены на квартиры в новых домах за квартал не изменились, но объекты с четырьмя комнатами и более подешевели по стране на 2%.
Студии
В сегменте студий предложение за квартал увеличилось на 6%. Наиболее заметно экспозиция увеличилась в Барнауле (+70%), Омске (+57%) и Томске (+57%).
Цена на студии в новостройках за квартал не изменилась и составила 5,3 млн рублей. В Барнауле этот вид жилья стоит в среднем 4 млн.
Однокомнатные квартиры
Предложение однокомнатных квартир выросло на 6%. Больше всего выбор таких объектов на платформе по сравнению со вторым кварталом 2024 года увеличился в Красноярске (+51%), Воронеже и Барнауле (+38% в каждом).
В среднем по стране стоимость однокомнатных квартир за квартал выросла на 1%, до 6,5 млн рублей. В столице Алтайского края – до 5,7 млн.
Двухкомнатные квартиры
Предложение этого вида жилья по сравнению со вторым кварталом выросло на 9%. Больше всего выбор "двушек" на "Авито Недвижимости" увеличился в Туле (+43%), Воронеже (+40%), Барнауле (+32%), Красноярске (+29%) и Ярославле (+27%).
Цены на двухкомнатные квартиры в среднем по стране выросли на 1% – до 9,3 млн рублей. В Барнауле по итогам третьего квартала цена составила 7,1 млн.
Трехкомнатные квартиры
В сегменте трехкомнатных квартир предложение возросло на 10%. Сильнее всего выбор на платформе увеличился в Туле (+49%), Воронеже, Красноярске, Ярославле (+27% в каждом городе) и в Барнауле (+26%), а интерес к таким объектам в столице Алтайского края подскочил на 33%.
Цены на трехкомнатные квартиры в новостройках за квартал, за исключением некоторых городов, не изменились. В Барнауле этот вид жилья в среднем стоит 9,5 млн рублей.
Квартиры с четырьмя комнатами и более
В этом сегменте предложение за квартал по стране увеличилось на 8%. Цены на квартиры с четырьмя комнатами и более по сравнению со вторым кварталом 2024 года снизились на 2%, до 26,3 млн рублей.
В Барнауле такие квартиры оцениваются в среднем в 14 млн.
Что говорят эксперты
Управляющий директор направления первичной недвижимости "Авито Недвижимости" Дмитрий Алексеев утверждает, что третий квартал стал первым после окончания программы массовой льготной ипотеки, которая распространялась на покупку нового жилья и завершилась в конце июня.
"На этом фоне в июле мы наблюдали локальный минимум спроса, а в августе и сентябре увидели небольшое оживление. В результате по итогам квартала падения спроса мы не наблюдаем", – сказал специалист.
По его словам, жилищный вопрос из жизни россиян никуда не делся, поэтому люди стараются решить его в изменившихся новых условиях: адаптируются к действующим адресным программам и инструментам стимулирования спроса, которые применяют застройщики. Однако показатели спроса все еще существенно отстают от значений, зафиксированных по итогам третьего квартала 2023 года, заключил Алексеев.
09:17:04 15-10-2024
Сколько это средних зарплат?
09:36:22 15-10-2024
Это не для средних зарплат
09:40:17 15-10-2024
Ну и как жить простым гражданам при таких ценах?К примеру,насколько реальна покупка жилья для молодой семьи?Да она просто невозможна.Жильё стало недоступно для простого человека.О какой демографии и прочих подобных вещах может идти речь?Такого некогда не было у нас.Вот это устроили нам" хороший" уровень жизни при капитализме.Этого ,в принципе ,не должно быть.
09:43:34 15-10-2024
Афиноген (09:40:17 15-10-2024) Ну и как жить простым гражданам при таких ценах?К примеру,на... Дал бог зайку, даст и лужайку
10:26:01 15-10-2024
Гость (09:43:34 15-10-2024) Дал бог зайку, даст и лужайку... Ахахахахах
12:42:00 15-10-2024
Гость (09:43:34 15-10-2024) Дал бог зайку, даст и лужайку... ага 🤣🤣🤣
11:11:00 15-10-2024
Афиноген (09:40:17 15-10-2024) Ну и как жить простым гражданам при таких ценах?К примеру,на... У простых граждан нет представительства во власти, зато оно есть у представителей банка, Поэтому прибыли зеленого банка бьют рекорды.
14:36:51 15-10-2024
Афиноген (09:40:17 15-10-2024) Ну и как жить простым гражданам при таких ценах?К примеру,на... И съемное жилье выросло,и вторичка. Пока мы думали, брать ли ипотеку на приглянувшуюся квартиру, цена выросла на 300.тыс. А через неделю ее купили. Жесть! Квартиры до 4.млн. быстро разбирают(((
15:59:37 15-10-2024
Афиноген (09:40:17 15-10-2024) Ну и как жить простым гражданам при таких ценах?К примеру,на... в мире крайне мало собственников недвиги, в германии их около 15 человек, остальные снимают всю жизнь и не жужжат. РФ идет по такому же пути, тк большое кол-во собственников очень нерационально, лет через 20 это количество существенно уменьшится. сейчас не атк много граждан рэнтье, но их количество растет, они даже объединяют доходы и вскладчину строят дома под сдачу. Так что вот предсказываю, со временем, лет 50, в РФ так же собственников будет человек пара тыс. собственников, это такая программа
16:34:41 15-10-2024
Гость (15:59:37 15-10-2024) в мире крайне мало собственников недвиги, в германии их окол... А как можно снимать квартиру на пенсию в 16 тыс.? Как можно снимать жилье на зарплату в 30 тыс.?
09:04:57 16-10-2024
Гость (15:59:37 15-10-2024) в мире крайне мало собственников недвиги, в германии их окол... Насчёт Германии,не знаю,много там или нет собственников жилья,но вот отношение там к нуждам человека в корне другое.Неоднократно наслышан ,что людей там обеспечивают жильём (пусть и муниципальным)даже с учётом их интересов ,например наших переселенцев. На что то подобное мы можем здесь рассчитывать?Сомневаюсь.
10:01:34 15-10-2024
Если эту сумму ввести в ипотечный калькулятор лет на 15-20.
Жить желание пропадает, а не то чтоб 5 детей завести.
Ну ничего сейчас ключевую ставку поднимут, можно кстати ещё утильсбор на жилье ввести и наладится всё постепенно
13:08:16 15-10-2024
Афиноген (09:40:17 15-10-2024) Ну и как жить простым гражданам при таких ценах?К примеру,на... Да кого заботят. простые граждане. Строят не для них, а для господ, которые подъездами выкупят эту новостройку. И, да, они их даже сдавать их не будут, а просто для накопления своего капитала.
13:40:49 15-10-2024
Гость (13:08:16 15-10-2024) Да кого заботят. простые граждане. Строят не для них, а для ... Да ,наверно ,вы близки к истине.Но тогда возникает противоречие между интересами общества и представителями капитала.Их цель -деньги ради денег,а для нас важны условия жизни.
16:01:08 15-10-2024
Гость (13:08:16 15-10-2024) Да кого заботят. простые граждане. Строят не для них, а для ... я как очень богатая скажу - деньги должны работать. я этот дом сдам сразу же, причем по своим правилам - без животных, некурящим. как в США
08:43:41 16-10-2024
Лея (16:01:08 15-10-2024) я как очень богатая скажу - деньги должны работать. я этот д... Ничего не имею против работы денег,но это не должно противостоять интересам остальных.Да ,построенный вами дом ,вы имеете право реализовать так как вы хотите,но ваши претензии не отвечают интересам остального общества.Поэтому ,я бы предложил нашим властям создать государственные строительные предприятия,которые бы составили конкуренцию частнику и имели вполне предсказуемые адекватные условия приобретения и цены на жильё.А так ,мы далеко зайдём,если уже не зашли.
14:47:37 15-10-2024
7,5? малагабаритка какая-то...
16:02:07 15-10-2024
в 2006 я квартиру купил за 1,4 млн. 78 метров. Ипотеки не было тогда
18:23:50 15-10-2024
Гость (16:02:07 15-10-2024) в 2006 я квартиру купил за 1,4 млн. 78 метров. Ипотеки не бы...
Была ипотека примерно под такой же процент как сейчас