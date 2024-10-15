Средняя стоимость квартир в новостройках Барнаула составила 7,5 млн рублей

За квартал средние цены не изменились

15 октября 2024, 09:05, ИА Амител

Ключи / Источник фото: unsplash.com

Средняя стоимость квартир в новостройках Барнаула в третьем квартале 2024 года составила 7,5 млн рублей, или 130 тысяч рублей за "квадрат", сообщили amic.ru в "Авито Недвижимости".

В среднем по стране предложение на платформе в новостройках выросло на 10% по сравнению со вторым кварталом. Спрос на первичное жилье по России сократился на 1% за квартал, но интерес вырос в сегментах квартир с тремя комнатами (+8%), а также четырьмя и более (+28%). В Барнауле интересоваться новостройками стали на 16% чаще.

Средние цены на квартиры в новых домах за квартал не изменились, но объекты с четырьмя комнатами и более подешевели по стране на 2%.

График: "Авито Недвижимость"

Студии

В сегменте студий предложение за квартал увеличилось на 6%. Наиболее заметно экспозиция увеличилась в Барнауле (+70%), Омске (+57%) и Томске (+57%).

Цена на студии в новостройках за квартал не изменилась и составила 5,3 млн рублей. В Барнауле этот вид жилья стоит в среднем 4 млн.

Однокомнатные квартиры

Предложение однокомнатных квартир выросло на 6%. Больше всего выбор таких объектов на платформе по сравнению со вторым кварталом 2024 года увеличился в Красноярске (+51%), Воронеже и Барнауле (+38% в каждом).

В среднем по стране стоимость однокомнатных квартир за квартал выросла на 1%, до 6,5 млн рублей. В столице Алтайского края – до 5,7 млн.

Двухкомнатные квартиры

Предложение этого вида жилья по сравнению со вторым кварталом выросло на 9%. Больше всего выбор "двушек" на "Авито Недвижимости" увеличился в Туле (+43%), Воронеже (+40%), Барнауле (+32%), Красноярске (+29%) и Ярославле (+27%).

Цены на двухкомнатные квартиры в среднем по стране выросли на 1% – до 9,3 млн рублей. В Барнауле по итогам третьего квартала цена составила 7,1 млн.

Трехкомнатные квартиры

В сегменте трехкомнатных квартир предложение возросло на 10%. Сильнее всего выбор на платформе увеличился в Туле (+49%), Воронеже, Красноярске, Ярославле (+27% в каждом городе) и в Барнауле (+26%), а интерес к таким объектам в столице Алтайского края подскочил на 33%.

Цены на трехкомнатные квартиры в новостройках за квартал, за исключением некоторых городов, не изменились. В Барнауле этот вид жилья в среднем стоит 9,5 млн рублей.

Квартиры с четырьмя комнатами и более

В этом сегменте предложение за квартал по стране увеличилось на 8%. Цены на квартиры с четырьмя комнатами и более по сравнению со вторым кварталом 2024 года снизились на 2%, до 26,3 млн рублей.

В Барнауле такие квартиры оцениваются в среднем в 14 млн.

Что говорят эксперты

Управляющий директор направления первичной недвижимости "Авито Недвижимости" Дмитрий Алексеев утверждает, что третий квартал стал первым после окончания программы массовой льготной ипотеки, которая распространялась на покупку нового жилья и завершилась в конце июня.

"На этом фоне в июле мы наблюдали локальный минимум спроса, а в августе и сентябре увидели небольшое оживление. В результате по итогам квартала падения спроса мы не наблюдаем", – сказал специалист.

По его словам, жилищный вопрос из жизни россиян никуда не делся, поэтому люди стараются решить его в изменившихся новых условиях: адаптируются к действующим адресным программам и инструментам стимулирования спроса, которые применяют застройщики. Однако показатели спроса все еще существенно отстают от значений, зафиксированных по итогам третьего квартала 2023 года, заключил Алексеев.