Эксперты подтвердили вину новосибирского роддома, в котором младенцу сломали ногу

При этом сама больница по-прежнему не признает исковые требования

20 декабря 2024, 14:45, ИА Амител

Судмедэксперты подтвердили вину новосибирского роддома в деле о травме младенца. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Как рассказывала мать мальчика, роды начались ровно через 40 недель беременности. Врач ругала ее за то, что она не знала, как тужиться: "Зачем рожаешь, если не умеешь". И хотя малыш располагался правильно, он не мог пройти через родовые пути, и медик стала орать и угрожать роженице, что в смерти ребенка будет виновата она

"А потом вместе с медсестрами стала давить мне на живот и вытаскивать ребенка руками. И в какой-то момент с психу так дернула, что я услышала, как мой ребенок упал на железный поднос, который стоял внизу", – рассказала Кристина.

О травмах ребенка она узнала через несколько дней. Сначала медики сказали, что подозревают у младенца перелом ключицы, а после заявили, что его нужно перевести в другую больницу в реанимацию. И только там врач объяснил, что у ребенка на самом деле сломана тазобедренная кость.

"А еще у Ильи парез Дюшена – Эрба: врачи повредили плечевое сплетение. Кроме того, у сына образовался тромб, его чудом спасли в другой клинике", – продолжила Кристина.

Семья подала гражданский иск в суд, была назначена судебно-медицинская экспертиза. Недавно Кристина получила ее результаты: выяснилось, что в роддоме ребенку причинили тяжкий вред здоровью. При этом сама больница по-прежнему не признает исковые требования.