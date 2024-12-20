Эксперты подтвердили вину новосибирского роддома, в котором младенцу сломали ногу
При этом сама больница по-прежнему не признает исковые требования
20 декабря 2024, 14:45, ИА Амител
Судмедэксперты подтвердили вину новосибирского роддома в деле о травме младенца. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
Как рассказывала мать мальчика, роды начались ровно через 40 недель беременности. Врач ругала ее за то, что она не знала, как тужиться: "Зачем рожаешь, если не умеешь". И хотя малыш располагался правильно, он не мог пройти через родовые пути, и медик стала орать и угрожать роженице, что в смерти ребенка будет виновата она
"А потом вместе с медсестрами стала давить мне на живот и вытаскивать ребенка руками. И в какой-то момент с психу так дернула, что я услышала, как мой ребенок упал на железный поднос, который стоял внизу", – рассказала Кристина.
О травмах ребенка она узнала через несколько дней. Сначала медики сказали, что подозревают у младенца перелом ключицы, а после заявили, что его нужно перевести в другую больницу в реанимацию. И только там врач объяснил, что у ребенка на самом деле сломана тазобедренная кость.
"А еще у Ильи парез Дюшена – Эрба: врачи повредили плечевое сплетение. Кроме того, у сына образовался тромб, его чудом спасли в другой клинике", – продолжила Кристина.
Семья подала гражданский иск в суд, была назначена судебно-медицинская экспертиза. Недавно Кристина получила ее результаты: выяснилось, что в роддоме ребенку причинили тяжкий вред здоровью. При этом сама больница по-прежнему не признает исковые требования.
14:47:39 20-12-2024
в другом паблике - сломана тазобедренная кость
14:48:41 20-12-2024
какая тазобедренная кость, такие и ИКСПЕРДы
нету такой в организме
15:31:37 20-12-2024
это про какой- то очередной филиал Ада на Земле, именуемый в России бесплатной медициной.
родственница недавно оказалась в реанимации одной из самых "лучших" больниц Барнаула, была в сознании и рассказывала потом, как персонал издевается над реанимационными больными.
16:56:46 20-12-2024
У нас нет настоящих медиков. Везде бардак.
19:31:05 20-12-2024
Надо больше рожать, говорят они...
12:28:50 21-12-2024
Такое может быть?