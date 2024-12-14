В Новосибирске первоклассники избивали сверстника с ДЦП

В произошедшем разбираются правоохранители

14 декабря 2024, 21:45, ИА Амител

Фото: скриншот из видео / "КП-Новосибирск"

В Новосибирске завирусилось видео, где первоклассника-инвалида пинают сверстники. Следователи и прокуратура начали проверку.

Как пишет "КП-Новосибирск", у потерпевшего восьмилетнего мальчика ДЦП, проблемы с речью и плохо функционирует правая рука.

Со слов его матери, об издевательствах над ребенком она узнала в начале декабря из видео, которое прислала мать одноклассницы сына. "Она сказала, что над моим ребенком издевались не в первый раз", – отмечает женщина.

Сибирячка обратилась к классному руководителю и школьной администрации, но реакции не последовало.

"После этого я опубликовала видео. Уже после этого все засуетились. Другие родители стали обвинять моего сына в том, что это он провоцирует их. Жалобы на его поведение были только от учителя, что Максим [имя изменено] баловался на уроках, и все", – рассказала женщина.

После публикации видео Следком начал проверку инцидента, а прокуратура оценит работу школы по предупреждению конфликтов.

Мать временно не водит сына в школу до разрешения ситуации.