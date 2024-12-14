В Новосибирске первоклассники избивали сверстника с ДЦП
В произошедшем разбираются правоохранители
14 декабря 2024, 21:45, ИА Амител
В Новосибирске завирусилось видео, где первоклассника-инвалида пинают сверстники. Следователи и прокуратура начали проверку.
Как пишет "КП-Новосибирск", у потерпевшего восьмилетнего мальчика ДЦП, проблемы с речью и плохо функционирует правая рука.
Со слов его матери, об издевательствах над ребенком она узнала в начале декабря из видео, которое прислала мать одноклассницы сына. "Она сказала, что над моим ребенком издевались не в первый раз", – отмечает женщина.
Сибирячка обратилась к классному руководителю и школьной администрации, но реакции не последовало.
"После этого я опубликовала видео. Уже после этого все засуетились. Другие родители стали обвинять моего сына в том, что это он провоцирует их. Жалобы на его поведение были только от учителя, что Максим [имя изменено] баловался на уроках, и все", – рассказала женщина.
После публикации видео Следком начал проверку инцидента, а прокуратура оценит работу школы по предупреждению конфликтов.
Мать временно не водит сына в школу до разрешения ситуации.
22:41:38 14-12-2024
От осинки не родятся апельсинки
Ищите зло в корнях
23:40:27 14-12-2024
учителя, видимо, в свойственной им манере как три обезьянки в воцапе
07:24:39 15-12-2024
Все же для таких должны быть специальные школы.
08:23:15 15-12-2024
Гость (07:24:39 15-12-2024) Все же для таких должны быть специальные школы. ... Если у него уровень интеллектуального развития соответствует возрасту, а проблемы только с физическим состоянием, то почему должен учиться в спецшколе?
12:38:52 15-12-2024
Гость (08:23:15 15-12-2024) Если у него уровень интеллектуального развития соответствует... Потому что дети жестокие, они будут гробить такого ребенка.
13:06:20 15-12-2024
Гость (12:38:52 15-12-2024) Потому что дети жестокие, они будут гробить такого ребенка.... Чтобы дети не были жестокими, необходимо прививать толерантность с детства. Приучать общаться с разными людьми, в том числе с физическими проблемами. Сейчас вспоминаю советское время, детей больных не было вблизи, а взрослые жили по соседству, работали с родителями. Дети войны, маленькими получили разные травмы. Был сосед без руки; ещё коллега родителей с поврежденной кистью,постоянно носил перчатку; рядом жил горбатенький мужчина. Все эти знакомые получили высшее образование, работали на приличных должностях, приносили пользу обществу.
14:50:28 15-12-2024
Гость (13:06:20 15-12-2024) Чтобы дети не были жестокими, необходимо прививать толерантн... Чтобы потом выросли толерасты? Может хватит? Для них таких людей имеются и всегда имелись специальные школы. В них они должны обучаться, а не мешать развиваться нормальным детям. Это касается и физически здоровых детей, но с отклонениями в поведении. Эта толерастия тянет общество в низ, а не вверх. В медицине толерантность может означать следующие понятия:
Утрата или ослабление способностей организма к иммунному ответу. Неспособность организма отличать чужеродные органы. Раньше этот термин применялся только у медиков. Зачем его сейчас применяют обыватели не понимая его значение не понятно.
Сейчас и к детям мигрантов, которые мешают не только учебному процессу, но и оказывают моральное давление на учеников и учителей тоже призывают относиться толерантно. Может хватит это делать? Меньшинство должно учиться отдельно и с равными по происхождению и медицинским показаниям.
11:38:44 16-12-2024
Гость (14:50:28 15-12-2024) Чтобы потом выросли толерасты? Может хватит? Для них таких л... может вы еще предложите инвалидов истреблять?
12:01:49 16-12-2024
Гость (14:50:28 15-12-2024) Чтобы потом выросли толерасты? Может хватит? Для них таких л... Карма работает! У вас может родиться ребенок или внук с ДЦП, с большой вероятностью. Тогда посмотрим, как подобные вам "нетерпивцы" и противники толерантности будут травить вас и вашего ребенка самым жестоким образом.
12:13:49 16-12-2024
Гость (14:50:28 15-12-2024) Чтобы потом выросли толерасты? Может хватит? Для них таких л... Потому что у многих терминов не одно значение. Открываете словарь и просвещаетесь - толерантность есть не только в иммунологии, но и в математике. И в социологии. И это, вы точно-точно уверены, что вы и ваши дети всегда будете среди большинства? А то завтра ведь и по цвету волос или форме черепа могут начать делить.
16:11:08 15-12-2024
Гость (08:23:15 15-12-2024) Если у него уровень интеллектуального развития соответствует...
Потому что условия специальные для таких детей нужны.
12:16:46 16-12-2024
Гость (16:11:08 15-12-2024) Потому что условия специальные для таких детей нужны. ... Это какие, например? Ах да, у нас же инвалидам предписывается сидеть дома и не отсвечивать, дабы не осквернять взоры "нормальных". Интересно, ежели завтра у вашего ребенка в школе появится преподаватель - ветеран СВО без ног, вы тоже начнете призывать к его изоляции и создании для него "специальных условий", или... ? Ну так, гипотетически.
10:06:41 15-12-2024
Гость (07:24:39 15-12-2024) Все же для таких должны быть специальные школы. ... Какие родители такие и дети. Почему в обществе такое негативное отношение к инвалидам? Им просто нужно помочь а не пинать. Этим ненормальным детям нужна спецшкола за колючей проволокой.
11:09:07 15-12-2024
В первом классе школьники еще не сбиваются в стаи. Случаи травли в начальной школе инициируются учителем или это конфликт детей спровоцирован неадекватным поведением жертвы.
16:12:02 15-12-2024
Гость (11:09:07 15-12-2024) В первом классе школьники еще не сбиваются в стаи. Случаи тр... Учите тогда своих детей дома, раз учителя такие плохие.
11:59:36 15-12-2024
Самые жестокие и беспощадные звери человеческие дитёныши
13:02:57 15-12-2024
Дети это маленькие жестокие зверёныши, и только воспитание делает их людьми. Тут 100% недочёт педагога, не смог правильно позиционировать ребёнка с особенностями и организовать лояльное отношение одноклассников к нему.
13:30:59 15-12-2024
Давнее наблюдение, жители разных городов различаются. В Новосибирске, по моим наблюдениям, более жестокий народ вообще. Как-то прохожу мимо школы в Ленинском районе Барнаула. Начало учебного года, тепло, занятия младшеклассников физкультурой на улице. Вдруг у одного мальчика «сломалась» ножка, оказалось, что был протез и он повредился. Учительница схватила ребенка на руки и понесла в школу, а другие дети окружили и старались помочь своими маленькими ручками поддерживать одноклассника, сколько сострадания было в их лицах!