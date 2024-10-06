Эксперты посоветовали отказаться от питья воды с лимоном натощак

Для некоторых такой напиток может быть вредным

06 октября 2024, 10:45, ИА Амител

Лимон / Фото: pxhere.com/ru/photo/664193

Многие люди, которые заботятся о своем здоровье, начинают день со стакана воды с лимоном. Но не всем это полезно, говорят специалисты из Роспотребнадзора.

Вода с лимоном помогает лучше переваривать пищу, потому что она стимулирует выработку желудочного сока. Лимон содержит витамин C, который помогает защищаться от болезней.

Но некоторым людям пить такую воду опасно. Если у вас есть проблемы с желудком, например, гастрит или язва, то лимонная кислота может сделать только хуже.

Еще лимон – это аллерген. Если у вас аллергия, то вам лучше не пить воду с лимоном.

А еще лимонная кислота может повредить зубную эмаль. Поэтому лучше пить воду с лимоном через трубочку, пишут "Известия Мордовии".