Эксперты посоветовали отказаться от питья воды с лимоном натощак
Для некоторых такой напиток может быть вредным
06 октября 2024, 10:45, ИА Амител
Многие люди, которые заботятся о своем здоровье, начинают день со стакана воды с лимоном. Но не всем это полезно, говорят специалисты из Роспотребнадзора.
Вода с лимоном помогает лучше переваривать пищу, потому что она стимулирует выработку желудочного сока. Лимон содержит витамин C, который помогает защищаться от болезней.
Но некоторым людям пить такую воду опасно. Если у вас есть проблемы с желудком, например, гастрит или язва, то лимонная кислота может сделать только хуже.
Еще лимон – это аллерген. Если у вас аллергия, то вам лучше не пить воду с лимоном.
А еще лимонная кислота может повредить зубную эмаль. Поэтому лучше пить воду с лимоном через трубочку, пишут "Известия Мордовии".
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