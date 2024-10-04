Врач раскрыл неожиданную пользу яиц
Этот продукт помогает бороться с различными болезнями
04 октября 2024, 19:25, ИА Амител
Специалист в области эндокринологии Оксана Михалева отметила, что яйца являются продуктом, который помогает снизить риск развития некоторых заболеваний, включая рак и болезнь Альцгеймера. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на ее слова.
Врач объяснила, что в яичном желтке содержится лецитин, который помогает защитить клетки от повреждений. По ее словам, лецитин играет важную роль в профилактике различных видов рака, болезни Альцгеймера, Паркинсона, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме того, Михалева рекомендует включать яйца в рацион, так как они содержат витамины, необходимые для здоровья кожи, волос, ногтей, глаз, сосудов и костей, а также помогают предотвратить атеросклероз. Также яйца полезны для здоровья глаз, так как они содержат лютеины и зеаксантин, которые способствуют профилактике возрастной дегенерации сетчатки.
Однако врач подчеркнула, что для получения пользы от яиц их необходимо употреблять в приготовленном виде.
"Белок яйца не усваивается в сыром виде и может даже нанести вред, так как он может вызвать нагрузку на желудочно-кишечный тракт и диспепсию", – отметила она.
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