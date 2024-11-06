Эксперты предрекают снижение цен на аренду квартир в России
Ожидается стабилизация и снижение спроса
06 ноября 2024, 22:40, ИА Амител
В конце осени 2024 года стоимость аренды жилья в России может снизиться. Такое предположение высказали специалисты, опрошенные Life.ru.
Специалист по недвижимости и автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский отметил, что в этом году высокий сезон был более продолжительным, чем обычно. Поэтому стоит просто подождать, пока ситуация стабилизируется.
Эксперт также подчеркнул, что из-за высокого спроса на жилье многие объекты были быстро распроданы. Сейчас на рынке остались только новые предложения или те, где цена значительно завышена.
Специалисты считают, что в условиях экономической неопределенности россияне будут экономить и предпочтут вложить деньги в долгосрочные инвестиции, а не снимать жилье. Это может привести к снижению спроса на аренду.
Однако владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский не ожидает снижения цен на аренду жилья до конца осени. По его прогнозам, стоимость может начать корректироваться в сторону снижения с конца декабря.
23:09:30 06-11-2024
Я бы предположил, что вскоре за доллар можно будет снять не только квартиру на месяц, но и всю семью.🤣
А так -да, цены упадут.
07:50:56 07-11-2024
Хорошая новость
09:18:02 07-11-2024
Ну да, конечно. У людей нет денег, чтобы купить за нал (небольшую прослойку тех, у кого есть, можно считать за стат. погрешность), ипотека встала. Значит, спрос на аренду только увеличится, жить-то где-то надо. И с чего бы ценам на аренду идти вниз? Ну это помимо того, что цены просто растут на все, а на аренду вдруг должны упасть.