Эксперты предрекают снижение цен на аренду квартир в России

Ожидается стабилизация и снижение спроса

06 ноября 2024, 22:40, ИА Амител

Многоквартирный дом / Фото: pxhere.com/ru/photo/14088

В конце осени 2024 года стоимость аренды жилья в России может снизиться. Такое предположение высказали специалисты, опрошенные Life.ru.

Специалист по недвижимости и автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский отметил, что в этом году высокий сезон был более продолжительным, чем обычно. Поэтому стоит просто подождать, пока ситуация стабилизируется.

Эксперт также подчеркнул, что из-за высокого спроса на жилье многие объекты были быстро распроданы. Сейчас на рынке остались только новые предложения или те, где цена значительно завышена.

Специалисты считают, что в условиях экономической неопределенности россияне будут экономить и предпочтут вложить деньги в долгосрочные инвестиции, а не снимать жилье. Это может привести к снижению спроса на аренду.

Однако владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский не ожидает снижения цен на аренду жилья до конца осени. По его прогнозам, стоимость может начать корректироваться в сторону снижения с конца декабря.