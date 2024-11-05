"Будет сложно". Алтайские строители готовятся к кризису и просят поддержать отрасль
Рухнувший спрос на квартиры может "подкосить" десятки строительных компаний
05 ноября 2024, 10:05, ИА Амител
Строительная отрасль Алтайского края сжалась в ожидании очередного перелома. Высокие ипотечные ставки, дополнительные банковские комиссии, проектное финансирование – все это наряду с дорогими (очень) квартирами сведет продажи жилья практически к нулю. По мнению экспертов, это грозит тотальными последствиями: могут появиться дома-долгострои, компании начнут откладывать планируемые проекты и будут вынуждены сокращать штат. Ком проблем ударит и по производителям строительных материалов, которые также начнут терять в объемах. Что намерены предпринимать строители, чтобы спасти отрасль, – в материале amic.ru.
Еще не забыли
Серьезный кризис в строительной отрасли был еще "вчера": весной 2020 года из-за пандемии коронавируса и сопутствующих потрясений (взлетевшего курса доллара, снижения покупательской активности, закрытия границ и потери рабочей силы) продажи новостроек рухнули, а многие компании уже приготовились к банкротству.
Но горевали девелоперы недолго. Уже в конце апреля 2020-го в стране заработала ипотека с господдержкой под 6,5%. Эту программу задумали скоротечной: она должна была завершиться 1 ноября того же года. Эффект от льготной ипотеки был ошеломительный: квартиры стали раскупать быстрее медицинских масок. Из-за того что программа была полезна и строителям (а также всем смежным отраслям), и покупателям, ее многократно продлевали. Но, по мнению российских аналитиков, программу нужно было свернуть в 2022 году: господдержка стала одной из причин многократного роста цен на квартиры и высокой инфляции.
Чтобы снизить темпы инфляции, Центробанк, начиная с лета 2023 года, стабильно повышает ключевую ставку, что отразилось на ипотеке. Сейчас ее выдают в среднем под 24-25%.
Также с 1 июля перестала работать программа господдержки, семейная ипотека изменила условия, да и лимиты по ней пока закончились.
На "потом"
Закрученные гайки дали эффект: продажи строящихся квартир в Барнауле рухнули. И продолжают падать. В таких условиях компании уже скоро начнут сжиматься: замораживать ЖК на нулевых циклах, откладывать планируемые проекты, распускать штат. По оценке некоторых алтайских экспертов, в 2025 году в крае возведут всего лишь 130-150 тыс. "квадратов".
"Сокращение объемов вводимого жилья – это объективно. На госконтракты девелоперы не пойдут, они и так оттуда сбежали. Уж лучше ничего не делать, чем идти в минус. Начнут сокращать штат. Три человека один кирпич поднимать будут? Строить явно будут меньше. Компании говорят: "А зачем строить? Кому продавать?" С крупными фирмами все просто: дотянут, выполнят, сделают. Просто уменьшатся до лучших времен", – предполагает директор Союза строителей Алтайского края Вячеслав Ширшов.
Еще один тренд ближайших месяцев (или лет?) – заморозка новых проектов. Даже получив разрешение на строительство, компании не выйдут на площадки: им нет смысла открывать продажи без платежеспособного спроса.
"Строительные компании возьмутся за завершение начатых проектов. "Союз" взял землю в аренду под высотное строительство (речь об аукционном квартале 2012. – Прим. ред.), там годовая арендная плата 428,7 млн рублей (платить ее застройщик будет до сдачи всего квартала. – Прим. ред.). Кровь из носа, но девелоперу нужно достроить там дома. Фирмы, которые не связаны такими условиями, отложат проекты", – считает председатель Союза строителей Александр Мишустин.
Спасти всех
Строители уверены: отрасль стоит на пороге нового кризиса. Вот только поддержки в виде льготных ипотечных программ ждать не стоит. Пока повлиять на ситуацию девелоперы не могут даже снижением цен: этот инструмент им недоступен.
Дело в том, что почти все стройки в крае возводят по проектному финансированию (компании берут займы на стройку в банках), и кредитные организации устанавливают стоимость квадратного метра. С этим алтайские строители намерены бороться.
"Если застройщик снизит стоимость квадратного метра, банк просто прекратит его финансировать. При этом девелоперы должны с каждым днем платить все больше и больше, ведь по проектному финансированию ставка плавающая: еще вчера она была 10-15%, сегодня – за 20%. Банки пока на диалог не идут. Мы хотим писать письмо в Федеральную антимонопольную службу, чтобы они проверили законность всех этих действий. Банк – монополист, и он диктует условия", – отмечает Александр Мишустин.
Также строители рассчитывают на помощь властей. Ведь сейчас под ударом находятся не только девелоперы, но и покупатели.
"Будет сложно. Мы (Союз строителей Алтайского края. – Прим. ред.) собирались по данному вопросу, обсуждали, куда обращаться, к кому. Будем готовить письмо в край. Ситуация непростая. Если продажи квартир в строящихся ЖК критично упадут, крупные компании, возможно, из этой ситуации выйдут, а вот небольшие, у которых в активе один-два объекта, могут попасть под банкротство. Тогда у нас появятся обманутые дольщики", – считает Александр Мишустин.
10:18:40 05-11-2024
Налетай , не скупись, покупай.....
10:28:29 05-11-2024
Гость (10:18:40 05-11-2024) Налетай , не скупись, покупай........ подождем дефолтных, там и закупимся
10:20:22 05-11-2024
С такими ценами ? Сами ямку выкопали, самим и закапывать!
12:21:35 05-11-2024
Гость (10:20:22 05-11-2024) С такими ценами ? Сами ямку выкопали, самим и закапывать!...
"по мнению российских аналитиков, программу нужно было свернуть в 2022 году: господдержка стала одной из причин многократного роста цен". Ну, правильно, цены то теперь многократно откатывайте назад. До реальных рыночных, соответствующих спросу и предложению, качеству построенного и его локации. Возвращайте 35-40 тысяч рублей за квадрат, возможно тогда и жизнь вернётся. Хватит платить чиновникам за землю, которая им не принадлежит. Хватит трижды платить банкам. Первый раз, за проектное финансирование. Второй, за ипотеку. Третий, за финансирование подрядных организаций. Ведь сейчас участие жирных "банковских" котов, как минимум, удваивает стоимость квадратного метра!! Да и девелоперы хорошо нажились на этом ценовом пузыре.
10:24:54 05-11-2024
Здесь проблема уже не столько в банковской сфере сколько несоответствие доходов населения и стоимости жилья.
10:27:43 05-11-2024
Только этих душегубов и осталось поддерживать
Больше не кого
04:09:14 06-11-2024
Гость (10:27:43 05-11-2024) Только этих душегубов и осталось поддерживатьБольше не к... Ну можно оранжевые штаны , агентов по продаже , они же риэлтора ...
10:39:34 05-11-2024
Много работы в бывших Украинских областях. Добро пожаловать!
10:41:30 05-11-2024
Тогда у нас появятся обманутые дольщики"///откуда они появятся, если строить за деньги физлиц нельзя по закону?
10:44:54 05-11-2024
Не выгодно - не строй! Уходи с рынка.
12:02:57 05-11-2024
Когда было жырно- сидели тихо нахохлившись.
Сами, все сами.
12:16:35 05-11-2024
Прошлая поддержка строительной отрасли и привела в резкому повышению спроса и как соответствие повышению стоимости! Не для того ЦБ поднял ставку чтобы поддерживать необоснованный рост цен только на основании повышенного спроса! Поддержка строительной отрасли сведёт на нет повышение ключевой ставки, что в свою очередь при недальновидности и не желания принимать другие меры опять же приведёт к ещё большей ставке! Пусть рынок остынет! Денежная масса осядет у людей на вкладах!
13:45:18 05-11-2024
Екх (12:16:35 05-11-2024) Прошлая поддержка строительной отрасли и привела в резкому п...
Всё правильно. Кроме того, что денежная масса осядет на вкладах у людей. С этим будут точно бороться. Какие выберут методы, пока не ясно. Заморозят, инфляция в разы больше ставки и, как следствие, обесценение, денежная реформа и прочее. Ясно, что денежная масса осядет. Весь вопрос, у кого?
12:53:09 05-11-2024
Очень хорошо.
Торговые центры - никому не нужны.
Квартиры, при сокращении населения не нужны.
Меньше инородцев будет, хотя их там 15%.
Рынок стройматериалов просядет.
Мебельный рынок тоже сядет.
Стройте заводы, фермы, параходы.
12:58:55 05-11-2024
ХАХАХА, а они кого поддерживали своими неоправданно высокими ценами? Все этого и ждали уже несколько лет. Где кричащие риэлторы, что все продается? ХАХАХА
13:05:43 05-11-2024
это и есть бизнес. То густо, то пусто. В 2022,2023гг хорошую прибыль строители получили. Сейчас пусть ее вкладывают, если не проели еще
13:18:08 05-11-2024
"Если застройщик снизит стоимость квадратного метра, банк просто прекратит его финансировать. - да идите вместе с банком, знаете куда.....хапуги и спекулянты
13:54:11 05-11-2024
Да, пора хапугам-риелтерам обратно в село, коров за титьки дёргать, поднимать дойное стадо. Там сейчас снова ваш труд востребован!
14:40:46 05-11-2024
конечно стройкампании обанкротятся и банки дырку от бублика получат. Это жизнь. С Китая придут крупные кампании со своими банками. И нашлепают в десять раз больше человейников по десять раз меньшей стоимости. И будут в выигрыше. Жадность фраера сгубила. Нет?
07:21:43 06-11-2024
холмс (14:40:46 05-11-2024) конечно стройкампании обанкротятся и банки дырку от бублика ... Не пустят китов сюда.
14:50:04 05-11-2024
Не будут они в страну вкладывать заработанное - а виноват кто проводя такую политику?
15:02:25 05-11-2024
Весь обвал рынка и подорожание недвижимости начались в 2020 году сразу после начала короновируса, когда этих ноющих застройщиков поддержало государство, чтобы они не сдохли. А они что устроили? Все 4 года только и занимались повышением стоимости новостроек, а это тянуло подорожание вторичного рынка. Цены с 2020 года выросли в 2-3 раза на квадратный метр. Привело к тому, что если у тебя нет никакой недвижки для продажи, то купить с нуля просто обычную квартиру, даже однокомнатную, стало не возможно. Чтобы что-то купить, надо что-то продать. Если у тебя ничего нет, то ты голодранец. Поэтому строители пусть сопли вытрут и по карманам пошарят у себя.
15:15:34 05-11-2024
Снижайте ценник на услуги, начинайте строить индивидуальное жильё. Деньги на это у людей есть. Только в ваши заоблачные хотелки никто их вкладывать не будет
15:28:30 05-11-2024
Чучмек (15:15:34 05-11-2024) Снижайте ценник на услуги, начинайте строить индивидуальное ... Откуда, интересно, у людей деньги? Вы видели, сколько стоит сарай с предчистовой отделкой в чистом поле? Сляпанный дендро-фекальным способом. Ну и откуда у обычного человека заваляется лишний десяток миллионов, чтобы отдать их тому, кто тебя еще и кинуть может со стройкой? И даже если ты это "индивидуальное жилье" получишь, тебе придется еще минимум половину вложить в отделку, мебель и т.д.
15:31:06 05-11-2024
Чучмек (15:15:34 05-11-2024) Снижайте ценник на услуги, начинайте строить индивидуальное ... ]
Ну, индивидуальное жильё - пройденный этап. С нашими ценами на земельные участки, которые порою равны стоимости самого дома, частный дом утопия. Коммуникации не тянут, воды летом нет или давление очень низкое, качество воды отвратительное. Электроэнергия то есть, то нет, напряжение 160-180 Вольт. Дороги естественные накатанные. Центральной канализации нет вообще, только потоки ассенизаторских машин. В город не добраться, пробки. Не жизнь, а сказка. Особенно зимой - лопата, снег. Лепота...
15:43:59 05-11-2024
Гость (15:31:06 05-11-2024) ... Это где же такая красота располагается?
17:06:58 05-11-2024
Гость (15:43:59 05-11-2024) Это где же такая красота располагается? ... Власиха
07:23:31 06-11-2024
Гость (15:31:06 05-11-2024) ... Везде по разному. Где все норм-нихто оттель не сбег
16:54:27 05-11-2024
Такое чувство, что государство немного решило переиграть рынок труда - на стройке кого много? Мужиков. А они где сейчас нужны? Правильно - там. Схлапывание застройщиков приведет к выбросу на рынок труда большого количества кадров. Следующий момент - строители, это не только строители - это смежники - электрики, сантехники, проектировщики, дизайнеры, отделочники, производители и продавцы строительных материалов - всех не перечислишь. И вот это количество людей так же столкнется с падением объема работы, следовательно, доходов. Вы радуетесь, что у Шонии доход упадет? Он потерпит. Да и таких человек 100 в городе, а пострадают десятки тысяч "простых людей", как тут модно говорить. И основной вопрос - на клятом Западе кредиты под низкий процент не вызывают лютого роста инфляции, а тут прям виновны. Может на экономические модели уже посмотреть? А ипотека должна быть доступной - под 2-3% для граждан РФ. Заманчивые предложения - возьми 12 лимонов, отдай 27 должны быть неприемлемы, если мы говорим о росте благосостояния граждан и улучшении демографии.
04:08:36 06-11-2024
В статье не сказано про ещё одну причину раскручивания маховика цен на квадратометры , это деятельность оранжевых штанов , бронировали квартиры от застройщиков на себя , создавали мнимый дефицит далее выпускали по несколько в продажу , получали комиссию и от застройщика и сверху ещё свою маржу за переуступку. Я не говорю про то что по чем ипотеке оранжевые штаны брали сразу несколько объектов т.к. она была безлимитная , бери сколько хочешь! Эти паразиты являясь абсолютно лишней прослойкой в купле продаже бетонометров , не хило поспособствовали разгону цен. Надеюсь им найдут места на заводах.
07:17:53 06-11-2024
Интересно, когда застройщики продают квартиры за квадрат по 300 тысяч, они куда прибыль деют?
А то им поможите кто чем может! Но цены будем продолжать раздувать.
11:32:59 06-11-2024
Гость (07:17:53 06-11-2024) Интересно, когда застройщики продают квартиры за квадрат по ... "ДЕЮТ" ахахахахахахахахахахахх!!!!!!!!!
21:34:36 06-11-2024
Сначала раздули ценник, а теперь плачутся. Не можете диверсифицировать риски - проваливайте из бизнеса
19:24:55 08-11-2024
Главную причину крутого роста цен слушайте в начале выпуска новостей всех СМИ.