"Будет сложно". Алтайские строители готовятся к кризису и просят поддержать отрасль

Рухнувший спрос на квартиры может "подкосить" десятки строительных компаний

05 ноября 2024, 10:05, ИА Амител

Строительство жилья в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Строительная отрасль Алтайского края сжалась в ожидании очередного перелома. Высокие ипотечные ставки, дополнительные банковские комиссии, проектное финансирование – все это наряду с дорогими (очень) квартирами сведет продажи жилья практически к нулю. По мнению экспертов, это грозит тотальными последствиями: могут появиться дома-долгострои, компании начнут откладывать планируемые проекты и будут вынуждены сокращать штат. Ком проблем ударит и по производителям строительных материалов, которые также начнут терять в объемах. Что намерены предпринимать строители, чтобы спасти отрасль, – в материале amic.ru.

Еще не забыли

Серьезный кризис в строительной отрасли был еще "вчера": весной 2020 года из-за пандемии коронавируса и сопутствующих потрясений (взлетевшего курса доллара, снижения покупательской активности, закрытия границ и потери рабочей силы) продажи новостроек рухнули, а многие компании уже приготовились к банкротству.

Но горевали девелоперы недолго. Уже в конце апреля 2020-го в стране заработала ипотека с господдержкой под 6,5%. Эту программу задумали скоротечной: она должна была завершиться 1 ноября того же года. Эффект от льготной ипотеки был ошеломительный: квартиры стали раскупать быстрее медицинских масок. Из-за того что программа была полезна и строителям (а также всем смежным отраслям), и покупателям, ее многократно продлевали. Но, по мнению российских аналитиков, программу нужно было свернуть в 2022 году: господдержка стала одной из причин многократного роста цен на квартиры и высокой инфляции.

Чтобы снизить темпы инфляции, Центробанк, начиная с лета 2023 года, стабильно повышает ключевую ставку, что отразилось на ипотеке. Сейчас ее выдают в среднем под 24-25%.

Также с 1 июля перестала работать программа господдержки, семейная ипотека изменила условия, да и лимиты по ней пока закончились.

На "потом"

Закрученные гайки дали эффект: продажи строящихся квартир в Барнауле рухнули. И продолжают падать. В таких условиях компании уже скоро начнут сжиматься: замораживать ЖК на нулевых циклах, откладывать планируемые проекты, распускать штат. По оценке некоторых алтайских экспертов, в 2025 году в крае возведут всего лишь 130-150 тыс. "квадратов".

"Сокращение объемов вводимого жилья – это объективно. На госконтракты девелоперы не пойдут, они и так оттуда сбежали. Уж лучше ничего не делать, чем идти в минус. Начнут сокращать штат. Три человека один кирпич поднимать будут? Строить явно будут меньше. Компании говорят: "А зачем строить? Кому продавать?" С крупными фирмами все просто: дотянут, выполнят, сделают. Просто уменьшатся до лучших времен", – предполагает директор Союза строителей Алтайского края Вячеслав Ширшов.

Еще один тренд ближайших месяцев (или лет?) – заморозка новых проектов. Даже получив разрешение на строительство, компании не выйдут на площадки: им нет смысла открывать продажи без платежеспособного спроса.

"Строительные компании возьмутся за завершение начатых проектов. "Союз" взял землю в аренду под высотное строительство (речь об аукционном квартале 2012. – Прим. ред.), там годовая арендная плата 428,7 млн рублей (платить ее застройщик будет до сдачи всего квартала. – Прим. ред.). Кровь из носа, но девелоперу нужно достроить там дома. Фирмы, которые не связаны такими условиями, отложат проекты", – считает председатель Союза строителей Александр Мишустин.

Спасти всех

Строители уверены: отрасль стоит на пороге нового кризиса. Вот только поддержки в виде льготных ипотечных программ ждать не стоит. Пока повлиять на ситуацию девелоперы не могут даже снижением цен: этот инструмент им недоступен.

Дело в том, что почти все стройки в крае возводят по проектному финансированию (компании берут займы на стройку в банках), и кредитные организации устанавливают стоимость квадратного метра. С этим алтайские строители намерены бороться.

"Если застройщик снизит стоимость квадратного метра, банк просто прекратит его финансировать. При этом девелоперы должны с каждым днем платить все больше и больше, ведь по проектному финансированию ставка плавающая: еще вчера она была 10-15%, сегодня – за 20%. Банки пока на диалог не идут. Мы хотим писать письмо в Федеральную антимонопольную службу, чтобы они проверили законность всех этих действий. Банк – монополист, и он диктует условия", – отмечает Александр Мишустин.

Также строители рассчитывают на помощь властей. Ведь сейчас под ударом находятся не только девелоперы, но и покупатели.

"Будет сложно. Мы (Союз строителей Алтайского края. – Прим. ред.) собирались по данному вопросу, обсуждали, куда обращаться, к кому. Будем готовить письмо в край. Ситуация непростая. Если продажи квартир в строящихся ЖК критично упадут, крупные компании, возможно, из этой ситуации выйдут, а вот небольшие, у которых в активе один-два объекта, могут попасть под банкротство. Тогда у нас появятся обманутые дольщики", – считает Александр Мишустин.