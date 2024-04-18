Эксперты предсказали резкий рост зарплат в России из-за СВО
Военнослужащие, получавшие 200 тысяч рублей в месяц и более, просто не будут возвращаться на старые рабочие места
18 апреля 2024, 17:45, ИА Амител
В России уже начинается "революция зарплат", из-за того что высокие выплаты военнослужащим задают новые ориентиры для рынка и снижают готовность граждан к дешевому труду, пишет РБК.
Как отметил экономист ЦМАКП (Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования) Дмитрий Белоусов, военнослужащие, которые получают высокие выплаты во время военных действий, не будут возвращаться на старые рабочие места с кратно меньшей зарплатой. Более того, высокие выплаты военнослужащим уже сегодня автоматически задают ориентир для рынка труда, "хотя бы из соображений удержания занятых".
"Военнослужащие, получавшие 200 тысяч рублей в месяц и более, просто не будут возвращаться на старые рабочие места за 50-60 тысяч рублей и будут, очевидно, искать работу, соответствующую своему новому социальному статусу", – уверен экономист.
Белоусов указал на статистику: по итогам 2023 года реальные зарплаты выросли на 7,8%, что опередило общую экономическую динамику (реальный ВВП стал больше на 3,6%). Реальные доходы населения увеличились на 5,4%, а потребление товаров и услуг – на 5,9%.
Профессор ВШЭ (Высшей школы экономики) Елена Варшавская отметила, что может возникнуть ситуация, когда люди не захотят трудоустраиваться на существующие в регионах рабочие места из-за низких относительно военного довольствия зарплат.
Особенно ощутимым давление на рынок труда будет в небольших населенных пунктах, где разница между выплатами военным и средней зарплатой может быть колоссальной. А вот в крупных городах, по мнению Варшавской, вряд ли заметят изменения.
17:57:47 18-04-2024
несколько моих знакомых сейчас на передовой, уже купили новостройки в Мск и Питере и никто не планирует возвращаться в Брн.
18:37:48 18-04-2024
Элен без ребят (17:57:47 18-04-2024) несколько моих знакомых сейчас на передовой, уже купили ново... Правильное решение
19:55:58 18-04-2024
Элен без ребят (17:57:47 18-04-2024) несколько моих знакомых сейчас на передовой, уже купили ново... не сочиняй, возьми калькулятор и посчитай.
12:18:56 19-04-2024
Гость (19:55:58 18-04-2024) не сочиняй, возьми калькулятор и посчитай.... что посчитать? чужие деньги? спасибо, мне бы со своими разобраться.
18:37:22 18-04-2024
Не надо сказки про рост зарплат из-за СВО... Рост зарплат из-за инфляции...
19:21:09 18-04-2024
Грыша (18:37:22 18-04-2024) Не надо сказки про рост зарплат из-за СВО... Рост зарплат из... Официальная инфляция мизерная, многих на СВО забрали/ушли. Предприятия реально борются за кадры. Зарплаты за прошлый год много кто поднял. А теперь, Грыша, расскажи о себе - чего умеешь, кем работаешь.
19:06:43 18-04-2024
Рост зарплат влечет за собой подорожание всех товаров и услуг = разгон инфляции.
19:39:04 18-04-2024
Пока видим тока резкий рост цен. А старики рассказывали даже в ту войну, которую наши Деды победили, цены не поднимали ...
21:12:24 18-04-2024
Гость (19:39:04 18-04-2024) Пока видим тока резкий рост цен. А старики рассказывали даж... Совсем другая экономика была и было военное положение....
21:41:38 18-04-2024
Гость (21:12:24 18-04-2024) Совсем другая экономика была и было военное положение....... Было уважение к народу, а не положение ...
09:09:14 19-04-2024
Гость (21:41:38 18-04-2024) Было уважение к народу, а не положение ...... уважение было? Историю изучи своей родины. Гулаг был. Шарашки были. Расстрелы были. Переселения целых народов были. Жизнь была не сахар. Так что не идеализирую, попивая теплый кофе, укутавшись пледиком на своем диване. Жизнь была совершенно другая.
19:58:06 18-04-2024
22 т.руб в месяц у нас зарплата. Двадцать две тысячи.
06:12:40 19-04-2024
Гость (19:58:06 18-04-2024) 22 т.руб в месяц у нас зарплата. Двадцать две тысячи.... Вы дворник?
07:30:41 19-04-2024
Гость (06:12:40 19-04-2024) Вы дворник?... А дворник не человек и должен жить на хлебе и воде? Вы менагером работаете? Чувствуется в вашем вопросе пренебрежение к людям "низшего"сорта.
20:33:24 18-04-2024
Цены не поднимали, потому-что всё было свое, а сейчас всё импортное или производится на импортных станках...
07:13:48 19-04-2024
Гость (20:33:24 18-04-2024) Цены не поднимали, потому-что всё было свое, а сейчас всё им... А диверсии импортозамещателей , в трудное для страны, и его народа время ???
08:18:06 19-04-2024
работаю в бюджетной сфере на полторы ставки.. зп 30 тыр.. у многих зп еще ниже
08:45:15 19-04-2024
Гость (08:18:06 19-04-2024) работаю в бюджетной сфере на полторы ставки.. зп 30 тыр.. у ... А вас там насильно держат? Увольтесь и устройтесь кладовщиком на завод
09:13:19 19-04-2024
Гость (08:45:15 19-04-2024) А вас там насильно держат? Увольтесь и устройтесь кладовщико... А ты что за хрен с бугра, что считаешь вправе давать людям советы что им делать? Как нибудь без твоих соплей разберутся...
09:37:43 19-04-2024
А какой интересно у них новый социальный статус??? Что в них изменилось чтоб платить им больше?
12:13:28 19-04-2024
Пока из моих знакомых,ни один не вернулся. Кроме тех, кому уже все равно.