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Эксперты предсказали резкий рост зарплат в России из-за СВО

Военнослужащие, получавшие 200 тысяч рублей в месяц и более, просто не будут возвращаться на старые рабочие места

18 апреля 2024, 17:45, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

В России уже начинается "революция зарплат", из-за того что высокие выплаты военнослужащим задают новые ориентиры для рынка и снижают готовность граждан к дешевому труду, пишет РБК.

Как отметил экономист ЦМАКП (Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования) Дмитрий Белоусов, военнослужащие, которые получают высокие выплаты во время военных действий, не будут возвращаться на старые рабочие места с кратно меньшей зарплатой. Более того, высокие выплаты военнослужащим уже сегодня автоматически задают ориентир для рынка труда, "хотя бы из соображений удержания занятых".

"Военнослужащие, получавшие 200 тысяч рублей в месяц и более, просто не будут возвращаться на старые рабочие места за 50-60 тысяч рублей и будут, очевидно, искать работу, соответствующую своему новому социальному статусу", – уверен экономист.

Белоусов указал на статистику: по итогам 2023 года реальные зарплаты выросли на 7,8%, что опередило общую экономическую динамику (реальный ВВП стал больше на 3,6%). Реальные доходы населения увеличились на 5,4%, а потребление товаров и услуг – на 5,9%.

Профессор ВШЭ (Высшей школы экономики) Елена Варшавская отметила, что может возникнуть ситуация, когда люди не захотят трудоустраиваться на существующие в регионах рабочие места из-за низких относительно военного довольствия зарплат.

Особенно ощутимым давление на рынок труда будет в небольших населенных пунктах, где разница между выплатами военным и средней зарплатой может быть колоссальной. А вот в крупных городах, по мнению Варшавской, вряд ли заметят изменения.

СВО зарплаты Мнения экспертов прогнозы

Комментарии 21

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Элен без ребят

17:57:47 18-04-2024

несколько моих знакомых сейчас на передовой, уже купили новостройки в Мск и Питере и никто не планирует возвращаться в Брн.

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Гость

18:37:48 18-04-2024

Элен без ребят (17:57:47 18-04-2024) несколько моих знакомых сейчас на передовой, уже купили ново... Правильное решение

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Гость

19:55:58 18-04-2024

Элен без ребят (17:57:47 18-04-2024) несколько моих знакомых сейчас на передовой, уже купили ново... не сочиняй, возьми калькулятор и посчитай.

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Элен без ребят

12:18:56 19-04-2024

Гость (19:55:58 18-04-2024) не сочиняй, возьми калькулятор и посчитай.... что посчитать? чужие деньги? спасибо, мне бы со своими разобраться.

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Грыша

18:37:22 18-04-2024

Не надо сказки про рост зарплат из-за СВО... Рост зарплат из-за инфляции...

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Гость

19:21:09 18-04-2024

Грыша (18:37:22 18-04-2024) Не надо сказки про рост зарплат из-за СВО... Рост зарплат из... Официальная инфляция мизерная, многих на СВО забрали/ушли. Предприятия реально борются за кадры. Зарплаты за прошлый год много кто поднял. А теперь, Грыша, расскажи о себе - чего умеешь, кем работаешь.

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Гость

19:06:43 18-04-2024

Рост зарплат влечет за собой подорожание всех товаров и услуг = разгон инфляции.

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Гость

19:39:04 18-04-2024

Пока видим тока резкий рост цен. А старики рассказывали даже в ту войну, которую наши Деды победили, цены не поднимали ...

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Гость

21:12:24 18-04-2024

Гость (19:39:04 18-04-2024) Пока видим тока резкий рост цен. А старики рассказывали даж... Совсем другая экономика была и было военное положение....

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Гость

21:41:38 18-04-2024

Гость (21:12:24 18-04-2024) Совсем другая экономика была и было военное положение....... Было уважение к народу, а не положение ...

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Гость

09:09:14 19-04-2024

Гость (21:41:38 18-04-2024) Было уважение к народу, а не положение ...... уважение было? Историю изучи своей родины. Гулаг был. Шарашки были. Расстрелы были. Переселения целых народов были. Жизнь была не сахар. Так что не идеализирую, попивая теплый кофе, укутавшись пледиком на своем диване. Жизнь была совершенно другая.

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Гость

19:58:06 18-04-2024

22 т.руб в месяц у нас зарплата. Двадцать две тысячи.

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Гость

06:12:40 19-04-2024

Гость (19:58:06 18-04-2024) 22 т.руб в месяц у нас зарплата. Двадцать две тысячи.... Вы дворник?

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Гость

07:30:41 19-04-2024

Гость (06:12:40 19-04-2024) Вы дворник?... А дворник не человек и должен жить на хлебе и воде? Вы менагером работаете? Чувствуется в вашем вопросе пренебрежение к людям "низшего"сорта.

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Гость

20:33:24 18-04-2024

Цены не поднимали, потому-что всё было свое, а сейчас всё импортное или производится на импортных станках...

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Гость

07:13:48 19-04-2024

Гость (20:33:24 18-04-2024) Цены не поднимали, потому-что всё было свое, а сейчас всё им... А диверсии импортозамещателей , в трудное для страны, и его народа время ???

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Гость

08:18:06 19-04-2024

работаю в бюджетной сфере на полторы ставки.. зп 30 тыр.. у многих зп еще ниже

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Гость

08:45:15 19-04-2024

Гость (08:18:06 19-04-2024) работаю в бюджетной сфере на полторы ставки.. зп 30 тыр.. у ... А вас там насильно держат? Увольтесь и устройтесь кладовщиком на завод

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Гость

09:13:19 19-04-2024

Гость (08:45:15 19-04-2024) А вас там насильно держат? Увольтесь и устройтесь кладовщико... А ты что за хрен с бугра, что считаешь вправе давать людям советы что им делать? Как нибудь без твоих соплей разберутся...

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Гость

09:37:43 19-04-2024

А какой интересно у них новый социальный статус??? Что в них изменилось чтоб платить им больше?

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Гость

12:13:28 19-04-2024

Пока из моих знакомых,ни один не вернулся. Кроме тех, кому уже все равно.

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