Эксперты предсказали резкий рост зарплат в России из-за СВО

Военнослужащие, получавшие 200 тысяч рублей в месяц и более, просто не будут возвращаться на старые рабочие места

18 апреля 2024, 17:45, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В России уже начинается "революция зарплат", из-за того что высокие выплаты военнослужащим задают новые ориентиры для рынка и снижают готовность граждан к дешевому труду, пишет РБК.

Как отметил экономист ЦМАКП (Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования) Дмитрий Белоусов, военнослужащие, которые получают высокие выплаты во время военных действий, не будут возвращаться на старые рабочие места с кратно меньшей зарплатой. Более того, высокие выплаты военнослужащим уже сегодня автоматически задают ориентир для рынка труда, "хотя бы из соображений удержания занятых".

"Военнослужащие, получавшие 200 тысяч рублей в месяц и более, просто не будут возвращаться на старые рабочие места за 50-60 тысяч рублей и будут, очевидно, искать работу, соответствующую своему новому социальному статусу", – уверен экономист.

Белоусов указал на статистику: по итогам 2023 года реальные зарплаты выросли на 7,8%, что опередило общую экономическую динамику (реальный ВВП стал больше на 3,6%). Реальные доходы населения увеличились на 5,4%, а потребление товаров и услуг – на 5,9%.

Профессор ВШЭ (Высшей школы экономики) Елена Варшавская отметила, что может возникнуть ситуация, когда люди не захотят трудоустраиваться на существующие в регионах рабочие места из-за низких относительно военного довольствия зарплат.

Особенно ощутимым давление на рынок труда будет в небольших населенных пунктах, где разница между выплатами военным и средней зарплатой может быть колоссальной. А вот в крупных городах, по мнению Варшавской, вряд ли заметят изменения.