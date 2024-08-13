Эксперты раскрыли тактики сохранения инвестиций при спаде рынка

Главное - сохранять холодную голову

13 августа 2024, 09:00, ИА Амител

Рыночный график / Фото: unsplash.com

С мая акции отечественных компаний постоянно падают: менее чем за три месяца индекс Мосбиржи снизился на 20%. "Секрет фирмы" узнал у экспертов "СберИнвестиций" принципы, которых стоит придерживаться, когда на бирже наблюдается спад.

Следовать стратегии

Первое — сохранять холодный рассудок. Переживания и паника могут запутать, а потому, чтобы в спешке не наделать ошибок, следует вспомнить о стратегии и целях. Для этого следует задаться вопросом: на какой срок я рассчитываю инвестиции, какой результат хочу получить и насколько я готов рисковать. Ответы на них помогут избежать необдуманных шагов.

Усреднять результат

Просадка на рынке — это хорошая возможность докупить бумаги по низкой цене. Если акции надежных компаний уже есть в портфеле, то следует задуматься о том, чтобы докупить еще — словно со скидкой.

"Если инвестор купит больше бумаг по низкой цене, то сможет компенсировать покупку по высокой цене и получить результат больше, когда акции вырастут", — отмечает "Секрет".

Кроме того, дивидендные бумаги становятся только привлекательнее, когда котировки падают. В такой ситуации растет их дивидендная доходность.

Выбирать защитные активы

В момент спада можно присмотреться к бумагам, которые меньше других подвержены колебаниям котировок. В частности, это акции компаний, чья продукция нужна всегда и спрос на нее стабилен — сети супермаркетов, золотодобытчиков или сектор телекоммуникаций. Также можно обратить внимание на флоатеры — облигации с плавающей ставкой.

Диверсифицировать портфель

Если грамотно распределить инвестиции по секторам и видам активов, то потери на спаде могут быть меньше. Чтобы разнообразить портфель, можно вручную собирать и анализировать компании. А можно вложиться в биржевые фонды.