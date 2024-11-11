Эксперт рассказал, как развиваться региональным брендам

Предприниматели показали свои работы в рамках форума

11 ноября 2024, 07:30, ИА Амител

Обсуждение / Фото: pxhere.com/ru/photo/764428

На форуме "Мой креатив – мой бизнес" обсуждали развитие региональных брендов, в том числе в индустрии моды, на которую повлияли экономические санкции. Об этом сообщает Business FM Барнаул.

Алексей Баженов, основатель института развития индустрии моды Beinopen и ведущий эксперт института развития креативных индустрий Высшей школы экономики, отметил, что бренд – это душа человека, и за каждой вещью должна стоять история. Он рассказал о формировании индустрии моды в западных странах и отметил, что в России, где революция не случилась из-за плановой экономики, происходит бурный рост тех, кто умеет рассказывать историю, правильно размещать рекламу и создавать бренды. Это связано с тем, что западные бренды не могут рекламироваться.

Алексей Баженов предложил схему создания бренда, основанную на зарубежном опыте: на первом этапе создается коллекция одежды в единственном экземпляре, затем приглашаются агентства для поиска ретейлеров, и продукция тиражируется до 30-100 единиц каждого наименования. Затем автор может выйти в магазины с помощью инвестора. Бренд становится известным при наличии двух магазинов или 50 тысяч подписчиков в соцсетях, способных рассказать о нем. Для продвижения важно сотрудничать с лидерами мнений и использовать инструменты продвижения.

На форуме состоялось портфолио-ревью, где участники показали свои продукты и получили обратную связь от экспертов. Ольга Рудаенко представила эксклюзивные палантины, сотканные своими руками. По мнению экспертов, она не пыталась сделать из своего увлечения бизнес, хотя ее работы покупают как предметы роскоши. Анна Космынина представила пробную версию домашнего халата, но не конкретизировала образ его обладательницы. Создателям бижутерии Insight посоветовали уделять больше внимания индивидуальности каждого украшения. Участники форума получили советы по позиционированию себя на рынке и разработке элементов для узнаваемости бренда.