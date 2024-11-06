Налоговый вычет россияне смогут оформлять на "Госуслугах"

Сервис будет доступен на портале с 2025 года

06 ноября 2024, 11:00, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Минцифры России разрабатывают функцию оформления налоговых вычетов на портале "Госуслуги". Россияне смогут воспользоваться такой возможностью уже в следующем году, сообщает РИА Новости.

"Внедрение налогового вычета уже активно прорабатывается Минцифры России... Планируется, что услуги будут доступны для граждан в следующем году", – рассказали в ведомстве.

Сейчас завершают разработку сервиса по получению социальных вычетов (образование, здоровье, спорт) и за недвижимость, включая вычет за ипотеку.