"Ипотека жива". Почему жители Барнаула все равно покупают жилье при высокой ставке?

Директора двух крупных агентств недвижимости утверждают, что люди все равно хотят покупать жилье

18 ноября 2024, 08:30, ИА Амител

Строящийся дом в Барнауле / Фото: amic.ru

Жители Алтайского края во второй половине 2024 года, несмотря на повышение ключевой ставки Центробанка и отмену льготной ипотеки, не перестали покупать недвижимость. Те, кто желает улучшить жилищные условия, стараются приобретать квартиры за наличные средства. Об этом рассказали представители двух крупнейших агентств недвижимости на круглом столе 13 ноября, прошедшем в ИД "Алтапресс".

"Рубикон пройден"

Директор агентства "Этажи" в Барнауле Анатолий Захаров заявил, что второе полугодие тяжело далось риелторам из-за отмены льготной ипотеки.

"Рубикон был пройден 30 июня, когда правительство отменило лимиты по льготной ипотеке. Жизнь разделилась на до и после. Мы чувствовали себя прекрасно. Теперь все понимают, что такого праздника щедрости уже не будет. Дно собранных со сделок комиссий было в августе, в районе -30% от плана. В сентябре этот показатель был -25%. В ноябре уже идем с плюсом. Риелторы ищут возможности заработать деньги, поэтому пытаются "вытащить" все, что можно, с клиента", – отметил Анатолий Захаров.

Среди тех, кто, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в стране, все равно покупает квартиры – люди с наличными деньгами.

Ипотека жива. Половина сделок происходит с привлечением ипотеки. Просто люди берут "меньшие суммы в банке, а остальные деньги у кого-то занимают. Продают гаражи, другую недвижимость. Кроме того, активно клиенты используют такой механизм, как "покупка" ставки, которая ниже намного, чем действующая", – считает эксперт.

Также вслед за ростом ключевой ставки одновременно растет аренда квартир в Барнауле.

"Нужно перестраиваться"

Руководитель агентства недвижимости "Династия24" Дмитрий Дворядкин считает, что в целом ситуация не такая страшная. Рынок недвижимости продолжает жить и без ипотеки. Барнаульцы, особенно те, у кого появляются дети, стараются "расшириться" и приобрести квартиру большей площади.

"Просто за счет ипотеки появляются дополнительные клиенты. Если у меня однокомнатная квартира, родился ребенок, то я уже не могу жить в однокомнатной квартире. Придется как-то искать способы сделать это: продать гараж, машину. Зато человек купит двухкомнатную квартиру в этом же доме. Или даже в трехкомнатную. Тем более что разница в цене между ними не такая большая", – уверен Дмитрий Дворядкин.

По словам эксперта, в прошлые годы, когда рынок также "останавливался", люди все равно активно покупали недвижимость. В 2025 году, по мнению эксперта, квартиры все равно будут продаваться и покупаться. Тем более благодаря высоким ставкам по вкладам. Впрочем, отмечает Дворядкин, государство может не допустить, чтобы на рынок "хлынуло" огромное количество денег. В итоге застройщикам необходимо умерить аппетиты.

"Нужно перестраиваться сейчас и работать с тем, что есть. В 2022 году мы дома продавали за 5 миллионов рублей, а сейчас его уже за 10-12 миллионов попробуй купить. Давайте, чтобы дома стоили хотя бы 8 миллионов", – пояснил Дмитрий Дворядкин.

Напомним, Центробанк может уже в декабре повысить ключевую ставку. На этом фоне банки начали повышать проценты по ипотеке. Так, Сбер с 15 ноября увеличивает ставки по базовой ипотеке на 3,5%. Минимальная ставка теперь составит 28,1%. Это уже второе повышение за месяц.