"Ипотека жива". Почему жители Барнаула все равно покупают жилье при высокой ставке?
Директора двух крупных агентств недвижимости утверждают, что люди все равно хотят покупать жилье
18 ноября 2024, 08:30, ИА Амител
Жители Алтайского края во второй половине 2024 года, несмотря на повышение ключевой ставки Центробанка и отмену льготной ипотеки, не перестали покупать недвижимость. Те, кто желает улучшить жилищные условия, стараются приобретать квартиры за наличные средства. Об этом рассказали представители двух крупнейших агентств недвижимости на круглом столе 13 ноября, прошедшем в ИД "Алтапресс".
"Рубикон пройден"
Директор агентства "Этажи" в Барнауле Анатолий Захаров заявил, что второе полугодие тяжело далось риелторам из-за отмены льготной ипотеки.
"Рубикон был пройден 30 июня, когда правительство отменило лимиты по льготной ипотеке. Жизнь разделилась на до и после. Мы чувствовали себя прекрасно. Теперь все понимают, что такого праздника щедрости уже не будет. Дно собранных со сделок комиссий было в августе, в районе -30% от плана. В сентябре этот показатель был -25%. В ноябре уже идем с плюсом. Риелторы ищут возможности заработать деньги, поэтому пытаются "вытащить" все, что можно, с клиента", – отметил Анатолий Захаров.
Среди тех, кто, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в стране, все равно покупает квартиры – люди с наличными деньгами.
Ипотека жива. Половина сделок происходит с привлечением ипотеки. Просто люди берут "меньшие суммы в банке, а остальные деньги у кого-то занимают. Продают гаражи, другую недвижимость. Кроме того, активно клиенты используют такой механизм, как "покупка" ставки, которая ниже намного, чем действующая", – считает эксперт.
Также вслед за ростом ключевой ставки одновременно растет аренда квартир в Барнауле.
"Нужно перестраиваться"
Руководитель агентства недвижимости "Династия24" Дмитрий Дворядкин считает, что в целом ситуация не такая страшная. Рынок недвижимости продолжает жить и без ипотеки. Барнаульцы, особенно те, у кого появляются дети, стараются "расшириться" и приобрести квартиру большей площади.
"Просто за счет ипотеки появляются дополнительные клиенты. Если у меня однокомнатная квартира, родился ребенок, то я уже не могу жить в однокомнатной квартире. Придется как-то искать способы сделать это: продать гараж, машину. Зато человек купит двухкомнатную квартиру в этом же доме. Или даже в трехкомнатную. Тем более что разница в цене между ними не такая большая", – уверен Дмитрий Дворядкин.
По словам эксперта, в прошлые годы, когда рынок также "останавливался", люди все равно активно покупали недвижимость. В 2025 году, по мнению эксперта, квартиры все равно будут продаваться и покупаться. Тем более благодаря высоким ставкам по вкладам. Впрочем, отмечает Дворядкин, государство может не допустить, чтобы на рынок "хлынуло" огромное количество денег. В итоге застройщикам необходимо умерить аппетиты.
"Нужно перестраиваться сейчас и работать с тем, что есть. В 2022 году мы дома продавали за 5 миллионов рублей, а сейчас его уже за 10-12 миллионов попробуй купить. Давайте, чтобы дома стоили хотя бы 8 миллионов", – пояснил Дмитрий Дворядкин.
Напомним, Центробанк может уже в декабре повысить ключевую ставку. На этом фоне банки начали повышать проценты по ипотеке. Так, Сбер с 15 ноября увеличивает ставки по базовой ипотеке на 3,5%. Минимальная ставка теперь составит 28,1%. Это уже второе повышение за месяц.
08:32:14 18-11-2024
потому, что жить не где. почему же еще. Но власти глядят с другой стороны, типа раз все еще берут, можно еще ннваариться, надо еще ставочку приподнять. Кто сказал, что рабство отменили? Рабство лишь переименовали в ипотеку.
09:49:47 18-11-2024
Гость (08:32:14 18-11-2024) потому, что жить не где. почему же еще. Но власти глядят с д...
Захаров с Дворядкиным просто сон свой рассказали. А так да, дела с каждым днём становятся всё лучше и лучше. Это как "Горбатый" говорил Шарапову " ты гони её печаль...". Вот Дворядкин и гонит... Сравнение ипотеки с рабством верное. Это синонимы.
16:59:39 18-11-2024
Гость (08:32:14 18-11-2024) потому, что жить не где. почему же еще. Но власти глядят с д...
Какая разница-40 отдавать дяде за съемное жилье или 50 платить за ипотеку???(самый дешевый вариант)
Так дядя еще и выгнать в любой момент может,если покупатель найдется. Поднять оплату может)))
Не шуми,гостей не води,с животными нельзя! Разве это не рабство???
04:37:43 19-11-2024
Гость (16:59:39 18-11-2024) Какая разница-40 отдавать дяде за съемное жилье или 50 п... Лично за 40 тыщ рэ, снимаю шкуру с арендодателЯ, кто платит тот и девушку танцует, водит гостей и кошек имеет, нет пойду к другому, благо сумма позволяет, в бюджете до 15 тыщ в месяц, может и наоборот
07:42:48 19-11-2024
Гость (04:37:43 19-11-2024) Лично за 40 тыщ рэ, снимаю шкуру с арендодателЯ, кто платит ... Такого как ты сразу лесом пошлю. Или ищи где тебе рады будут. Пальцы свои разгибать будешь на собственных квадратных метрах, а на чужых ты никто.
09:19:05 18-11-2024
Чтобы имея однокомнатную квартиру купить двух или трех, нужно просто продать гараж или другую недвижимость!!! ...Черт, как же все просто!!!!
09:55:00 18-11-2024
Гость (09:19:05 18-11-2024) Чтобы имея однокомнатную квартиру купить двух или трех, нужн...
Чтобы продать гараж нужно сначала купить гараж. А у нас денег нет. Пойдём клад искать. Ну, примерно так рассуждает Дворядкин.
09:57:49 18-11-2024
Гость (09:19:05 18-11-2024) Чтобы имея однокомнатную квартиру купить двух или трех, нужн... Если нет гаржа, то можно пару милионов вывести со счетов в Дубаи или обменять Биткоин на рубли. Делов то.
10:22:44 18-11-2024
Гость (09:19:05 18-11-2024) Чтобы имея однокомнатную квартиру купить двух или трех, нужн...
Хотелось бы посмотреть на того идиота из сна Дворядкина, который в хорошие времена не имел средств на квартиру, но приобрёл машину, гараж и погреб. Надо понимать, что тоже в кредит, с которым ещё не рассчитался. И теперь продаёт, чтобы сделать "выгодное приобретение в подходящее время". Похоже трындец приближается быстрее прогнозов. Билеты в Аргентину Дворядкин уже приобрёл?
09:19:51 18-11-2024
Родился в семье ребёнок и давай продавать гаражи и машины. Дворядкин - блогер, несёт что в голову придёт.. Много ли гаражей у молодёжи, единицы и те у дедушек, а машина сегодня в семье нужна при рождении ребёнка очень даже. Короче чушь несут.
20:28:22 18-11-2024
Барнаульский (09:19:51 18-11-2024) Родился в семье ребёнок и давай продавать гаражи и машины. Д... сейчас у очень многих по 2 машины и 2-3 гаража
07:01:37 19-11-2024
Гость (20:28:22 18-11-2024) сейчас у очень многих по 2 машины и 2-3 гаража... И большое количество гаражей им не дает определиться, куда поставить машины. Потому они их во дворах и кидают.
09:28:21 18-11-2024
Экономическая ситуация в стране предлагает три варианта.
1 Сценарий Набиулиной, дальнейшее поднятие ставки. Как итог массовое закрытие предприятий в 2025 из-за непомерно дорогих кредитных денег.
2 Сценарий Чемезова, опускание ставки и взрывной рост дальнейшей инфляции в 2025.
3 Сворачивание СВО и стол переговоров как по Украине так и по санкциям.
Никакие Китай с Ираном и КНДР из этого болота не вытащат.
07:49:16 19-11-2024
Гость (09:28:21 18-11-2024) Экономическая ситуация в стране предлагает три варианта.... Оу, да тут тяжелую аналитическую артиллерию подтянули) сразу видно специалиста) Вы прямо с РБК сюда вещаете или на Валдайском клубе подзадержались? Местные пикейные жилеты такие смешные) – Бернсторф – это голова! – отвечал спрошенный жилет таким тоном, будто убедился в том на основе долголетнего знакомства с графом.(с) Золотой теленок
09:59:19 18-11-2024
"Риелторы ищут возможности заработать деньги, поэтому пытаются "вытащить" все, что можно, с клиента" - типичные Этажи.
10:02:11 18-11-2024
Надо брать сценарий Чемезова, но открыть по всей стране муниципальные гастрономы, муниципальный общественный транспорт наряду с частными.Городу поддерживать муниципальные, а частники будут оптимизировать свою работу, думая головой, а не тыквой, чтобы конкурировать с муниципальными.Это не моя идея, а читал, что такая система есть даже в передовых капстранах.
10:23:58 18-11-2024
Гость. (10:02:11 18-11-2024) Надо брать сценарий Чемезова, но открыть по всей стране муни... А при чем тут ипотека?
11:08:28 18-11-2024
Чтобы продать что-нибудь ненужное надо сначала купить что-нибудь ненужное. А у нас денег нет!!!
13:13:17 18-11-2024
Гость (11:08:28 18-11-2024) Чтобы продать что-нибудь ненужное надо сначала купить что-ни... работать иди
12:20:49 18-11-2024
Это правда! Ипотеку будут массово брать даже под 100% годовых к сожалению
12:32:03 18-11-2024
Я считаю, что покупка (и не только жилья) — это вопрос не желания и даже не потребности, а возможности. Если тебе даже очень нужна вещь, но нет денег — ты её не купишь. А если вещь не очень нужна, но есть деньги — можешь и купить по принципу "ну пускай будет"
12:35:10 18-11-2024
ЦБ ставку не поднимет... Облигации госзайма сделают... При чем обязательные.
05:23:53 19-11-2024
Вообще зачем эти риэлторы, чтобы сказки рассказывать?