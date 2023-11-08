Эксперты рассказали, как быстрее прогревать машину зимой
Несколько простых манипуляций могут сократить время, которое уходит на прогрев
08 ноября 2023, 06:43, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Эксперты журнала "За рулем" рассказали о том, как ускорить прогрев автомобиля в период холодов. Разные способы подойдут для разных машин.
Например, чтобы быстрее прогреть турбированный мотор, можно на зиму закрыть решетку радиатора утеплителем для труб или картоном.
Также ускорить прогрев автомобиля можно при помощи коробки передач. На машинах с вариатором и "автоматом" можно нажать педаль тормоза и включить режим "D". Нагрузка на силовой агрегат увеличится и он будет греться быстрее.
07:59:45 08-11-2023
Очень умные советы, очень))))
09:34:17 08-11-2023
Экспертов развелось до тошноты, как не резаных собак.
09:51:19 08-11-2023
Сразу газив пол,вот тебе и нагрузка прогреется ещё быстрее😂😂🤣
10:10:46 08-11-2023
Ух ты, какие умные эксперты.. :)))
10:24:44 08-11-2023
Гараж. и все.
12:50:20 08-11-2023
Эксперты по надругательству над а/м
13:26:23 08-11-2023
Совсем тронулся
14:00:03 08-11-2023
Ага не делайте так на коробках автоматах, не знаете не советуйте.
07:37:20 09-11-2023
Нагружать не прогретый двигатель - это может посоветовать только настоящий эксперД.