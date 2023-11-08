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Эксперты рассказали, как быстрее прогревать машину зимой

Несколько простых манипуляций могут сократить время, которое уходит на прогрев

08 ноября 2023, 06:43, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Эксперты журнала "За рулем" рассказали о том, как ускорить прогрев автомобиля в период холодов. Разные способы подойдут для разных машин.

Например, чтобы быстрее прогреть турбированный мотор, можно на зиму закрыть решетку радиатора утеплителем для труб или картоном. 

Также ускорить прогрев автомобиля можно при помощи коробки передач. На машинах с вариатором и "автоматом" можно нажать педаль тормоза и включить режим "D". Нагрузка на силовой агрегат увеличится и он будет греться быстрее.

Транспорт советы эксперта Авто

Комментарии 9

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Гость

07:59:45 08-11-2023

Очень умные советы, очень))))

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Гость

09:34:17 08-11-2023

Экспертов развелось до тошноты, как не резаных собак.

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Гость

09:51:19 08-11-2023

Сразу газив пол,вот тебе и нагрузка прогреется ещё быстрее😂😂🤣

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Макар

10:10:46 08-11-2023

Ух ты, какие умные эксперты.. :)))

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Гость

10:24:44 08-11-2023

Гараж. и все.

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Анатолий У

12:50:20 08-11-2023

Эксперты по надругательству над а/м

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А

13:26:23 08-11-2023

Совсем тронулся

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Б

14:00:03 08-11-2023

Ага не делайте так на коробках автоматах, не знаете не советуйте.

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Blaze

07:37:20 09-11-2023

Нагружать не прогретый двигатель - это может посоветовать только настоящий эксперД.

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