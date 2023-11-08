Несколько простых манипуляций могут сократить время, которое уходит на прогрев

08 ноября 2023, 06:43, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Эксперты журнала "За рулем" рассказали о том, как ускорить прогрев автомобиля в период холодов. Разные способы подойдут для разных машин.

Например, чтобы быстрее прогреть турбированный мотор, можно на зиму закрыть решетку радиатора утеплителем для труб или картоном.

Также ускорить прогрев автомобиля можно при помощи коробки передач. На машинах с вариатором и "автоматом" можно нажать педаль тормоза и включить режим "D". Нагрузка на силовой агрегат увеличится и он будет греться быстрее.