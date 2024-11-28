Эксперты рассказали, как сэкономить на техосмотре автомобиля

Своевременные работы позволят избежать крупных поломок, а также продлить срок службы транспортного средства

28 ноября 2024, 09:14, ИА Амител

Сервисный центр / Фото: unsplash.com /

Техническое обслуживание – одно из самых важных мероприятий для поддержания состояния автомобиля. Своевременные работы позволят избежать крупных поломок, а также продлить срок службы транспортного средства. Эксперты "СберАвто" рассказали "Секрету фирмы", как не отдать лишнего, при этом сделать все необходимое на ТО.

Первое – следует проходить осмотр вовремя и по регламенту. Регулярная замена масла и фильтров, а также осмотр основных узлов машины позволяет выявить и устранить неисправности на ранних стадиях. Если же ТО и ремонт откладывать, то не исключено появление серьезных проблем.

Как часто следует проходить осмотр?

По словам экспертов, техобслуживание нужно проходить по меньшей мере раз в год или каждые 10-15 тысяч км пробега. Однако стандартные сроки подходят не каждой машине и многое зависит от стиля вождения и условий, в которых находится автомобиль.

Как минимум в вопросе замены масла, которая входит в каждое ТО, можно ориентироваться на:

частоту и продолжительность поездок на авто;

трафик и особенности дорог в своем населенном пункте;

частоту и продолжительность работы "вхолостую".

Чем чаще вы ездите на короткие расстояния, чем хуже дорожные условия и напряженнее трафик, тем чаще стоит менять масло, вплоть до замены раз в 5000-7000 км пробега.

При этом лучше регулярно проверять уровень масла. В "СберАвто" отметили, что хоть это звучит неинтуитивно в плане экономии, но частое обновление уровня масла обойдется дешевле, чем ремонт двигателя.

"Допы" и запчасти

Нередко при прохождении ТО специалисты сервисных центров предлагают дополнительные услуги, которые не всегда нужны конкретному автомобилю. Чаще всего это замена деталей или жидкости, срок службы которых еще не истек. Чтобы избежать такой ситуации – изучайте клубные форумы своей марки. Там можно найти советы от реальных владельцев, которые знают, какие работы действительно необходимы.

При этом экономить на запчастях не стоит. Некачественные детали быстрее изнашиваются, а их использование иногда приводит к новым поломкам. Однако оригинал – не единственный выбор. Например, хорошие детали могут выпускать производители оригинальных запчастей или альтернативные компании. Хотя в последнем случае следует обращаться к специалистам.