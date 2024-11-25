Это произойдет впервые более чем за двадцать лет

25 ноября 2024, 15:30, ИА Амител

Автомобилист / Фото: unsplash.com

В Госдуме предложили размер максимального штрафа за езду без полиса ОСАГО увеличить с 800 до 5 тыс. рублей, пишет "Коммерсант". При этом стоимость самого полиса в настоящее время составляет около 7,7 тыс. рублей.

"По оценкам Российского союза автостраховщиков, без ОСАГО ездят 7-10% водителей (от 2,5 млн до 3,6 млн человек)", – пишет издание.

Инициативу поддержали в правительстве и МВД. Однако некоторые эксперты сомневаются в ее эффективности, потому что дорожные камеры для проверки полисов смогут использовать не раньше осени 2026 года, а с 1 марта 2025 года при регистрации автомобилей перестанут требовать документ.

МВД уже предлагало проверять полисы лишь у тех автомобилистов, кто уже получил штраф за нарушение правил дорожного движения. Это обосновали тем, что для проверки каждого автомобиля потребуется огромная технологическая мощность.

"Проведение эксперимента предполагает надлежащее взаимодействие МВД, Минцифры России и НСИС", – заявили в Центробанке.

Концепцию уже поддержали в Минцифры и ЦБ, однако страховщики все еще настаивают на проверке абсолютно всех машин.