В России хотят в шесть раз увеличить штраф за езду без ОСАГО
Это произойдет впервые более чем за двадцать лет
25 ноября 2024, 15:30, ИА Амител
В Госдуме предложили размер максимального штрафа за езду без полиса ОСАГО увеличить с 800 до 5 тыс. рублей, пишет "Коммерсант". При этом стоимость самого полиса в настоящее время составляет около 7,7 тыс. рублей.
"По оценкам Российского союза автостраховщиков, без ОСАГО ездят 7-10% водителей (от 2,5 млн до 3,6 млн человек)", – пишет издание.
Инициативу поддержали в правительстве и МВД. Однако некоторые эксперты сомневаются в ее эффективности, потому что дорожные камеры для проверки полисов смогут использовать не раньше осени 2026 года, а с 1 марта 2025 года при регистрации автомобилей перестанут требовать документ.
МВД уже предлагало проверять полисы лишь у тех автомобилистов, кто уже получил штраф за нарушение правил дорожного движения. Это обосновали тем, что для проверки каждого автомобиля потребуется огромная технологическая мощность.
"Проведение эксперимента предполагает надлежащее взаимодействие МВД, Минцифры России и НСИС", – заявили в Центробанке.
Концепцию уже поддержали в Минцифры и ЦБ, однако страховщики все еще настаивают на проверке абсолютно всех машин.
16:01:14 25-11-2024
А выплаты по осаго не хотят увеличить? И методику их расчета страховыми в большую сторону?
16:07:44 25-11-2024
У меня 2я машина газель. Я на ней езжу 2 раза в год. И платить за сосаго 10т за 2 поездки в год не собираюсь. Когда сделают нормальный ценник на краткосрочную страховку, тогда пусть штрафы повышают....
17:12:29 25-11-2024
Эл (16:07:44 25-11-2024) У меня 2я машина газель. Я на ней езжу 2 раза в год. И плати... Обязательно учтут ваше пожелание.
17:17:58 25-11-2024
Вопрос глупый-а когда у нас начнут оказывать достойное обслуживание за оплаченную услугу или это не входит в тариф?
17:29:41 25-11-2024
Осаго должна быть привязана к водителю, а не к машине.
21:27:49 25-11-2024
отлично и правильно
09:04:26 26-11-2024
У меня в собственности старая дедовская ВОЛГА ГАЗ-21, это которая с оленем на капоте. Вот уже года три, как ни одна страховая мой авто по ОСАГО не страхует. Они отказывают под любыми предлогами. Езжу на машине постоянно и зимой и летом. При этом официально не работаю, недвижимости не имею, счетов в банках отродясь небыло, почка одна, инвалид. Так что если увидите на дороге ВОЛГУ цвета морской волны, с оленем на капоте, держитесь подальше. Железо еще Советское, крепкое.