Врачи рассказали, каким мифам о вакцинации не стоит верить
Некоторые считают, что прививки бесполезны, имеют много побочных эффектов и сами вызывают болезнь
13 сентября 2024, 12:00, ИА Амител
Медики называют вакцинацию ключевым средством профилактики гриппа и коронавируса в сезон респираторных инфекций, который традиционно случается в России каждый год. Несмотря на это, люди придумывают все новые и новые доводы не прививаться и распространяют мифы, далекие от правды. "Секрет фирмы" обсудил со специалистами главные заблуждения и рассказал, как обстоят дела на самом деле.
Первый миф – прививка бесполезна. В действительности каждый год вакцины разрабатывают по единой рекомендации Всемирной организации здравоохранения – и именно против актуальных штаммов. Сам эффект подобной профилактики доказан мировым опытом. Более того, даже если штамм отличается, вакцина все равно снижает вероятность тяжелых осложнений.
Второй миф – переболеть лучше, чем прививаться. На самом деле, у респираторных инфекций есть немало серьезных осложнений. Поэтому их лучше избежать с помощью прививки.
Третий миф – после перенесенной болезни можно не прививаться. Особенно часто это говорят о коронавирусе. Эксперты отмечают, что никто не знает, как долго сохраняется иммунитет против COVID-19.
"Продолжаются исследования, чтобы определить, как долго сохраняется естественный иммунитет. Однако есть некоторые доказательства того, что иммунитет может не сохраняться долго. Так что лучше вакцинироваться с такой же периодичностью, как от гриппа, – один раз в год", – рассказала врач-терапевт, доктор медицинских наук Светлана Каневская.
Четвертый миф – прививка сама становится причиной болезни. Зачастую об этом говорят люди, которые не хотят делать прививку от гриппа. Однако на самом деле заразиться от существующих вакцин невозможно – они содержат инактивированный, безопасный вирус либо его компоненты.
Пятый миф – много побочных эффектов. Если прививка не вызывает заболевание, то как минимум серьезно ухудшает самочувствие – в это тоже верят. Однако на самом деле все не так страшно: часто негативные проявления проходят максимум за несколько дней.
Шестой миф – прививки небезопасны. Встречаются различные убеждения: в вакцинах много примесей, их не проверяют, они вызывают аутизм и меняют ДНК. Однако ученые не нашли связи между вакцинацией и какими-либо заболеваниями, в том числе психики, а также подтверждений тому, что прививки меняют генетический код человека.
Седьмой миф – себя можно не прививать, если привились остальные. Однако если такой точки зрения будет придерживаться все больше людей, то коллективный иммунитет исчезнет. И тогда полагаться на других уже не получится.
12:24:50 13-09-2024
Это не мифы...И прививки прививкам - рознь...Вакцинирование эффективно исключительно против агентов со стабильным геномом. Вакцинирование от гриппа - миф... Каждый пункт можно разобрать отдельно. 1. ВОЗ - преступная организация, подстилка бигфармы. Года мало на разработку и проверку вакцины, а за это время вирус, вызывающий болезнь уже изменяется. 2. Прививка не дает гарантии от заболевания, значит "переболеть" придется всё равно. 3. Можно и до болезни не прививаться...А прививаться после - гробить иммунитет. 4. Прививка сама становится причиной болезни!!! Это доказано многолетним опытом. После прививок от полиомиелита в свое время умерло больше детей, чем от естественного заражения. 5. Про побочку разговор особый. В некоторых странах летчикам, прошедшим вакцинацию от ковид запретили управлять самолетами...6. Просто смешно. Голословные утверждения, особенно с учетом того, что последние поколения "вакцин" по сути являются инструментами генной инженерии. У меня сосед умер после прививки от гепатита...Умирал страшно. Три года боролись за жизнь...И как всегда "ученые" не нашли связи с прививкой поскольку флакончик из под индийской вакцины не сохранился 7. Коллективный иммунитет - миф. Типичная заказная инфа... Пропагандировать прививки нужно другими методами и аргументацией. Среди населения не все жертвы ЕГЭ...
13:03:45 13-09-2024
Дюша (12:24:50 13-09-2024) Это не мифы...И прививки прививкам - рознь...Вакцинирование ...
Раньше был естественный отбор в связи с хищниками и голодом, а в XXI веке в связи с глупостью. Я рад, что вы и ваши дети позволите стать генофонду немножечко чище.
14:39:41 13-09-2024
Гость (13:03:45 13-09-2024) Раньше был естественный отбор в связи с хищниками и голо... Мой генофонд в полном порядке...Я физиолог с красным дипломом и знаю о чем говорю...Я не антиваксер, реально работающие и нужные вакцины существуют и я ими пользуюсь. Но недавние события никакого отношения к вакцинации и пандемии не имели. И тем, кто в этом участвовал - не отмыться. (Правда многие принимали всё за чистую монету и считали, что мир спасают, пока их руками калечили людей).
22:09:25 13-09-2024
Гость (14:39:41 13-09-2024) Мой генофонд в полном порядке...Я физиолог с красным дипломо... Красный диплом - это весомо, да...
А вот пользуясь случаем можно поинтересоваться: а если смешать глюкозку со спиртом и струйно?
15:05:01 13-09-2024
Дюша (12:24:50 13-09-2024) Это не мифы...И прививки прививкам - рознь...Вакцинирование ...
плюсую 100500 раз!
12:29:52 13-09-2024
вакцина спутник V безопасна а вакцина в странах запада которая от ковида признана смертельной. Доказано что от прививок этой вакциной в течении суток умерло больше 5000 человек
а те кто не умер до сих пор последствия тромбозы артериальные разгребают и загибаются от инфарктов
13:40:38 13-09-2024
- "Продолжаются исследования, чтобы определить, как долго сохраняется естественный иммунитет. Однако есть некоторые доказательства того, что иммунитет может не сохраняться долго." Вакцина и прочая фархимия, это жалкая пародия на иммунитет, который дал Бог при рождении человеку. Борьба с искусственно созданной на "Векторе" "Короной" привела и до сих пор приводить к большими жертвам, кто клюнул на эту удочку. Прививки от гриппа, это тоже из той оперы. Божий иммунитет, этот великий дар, находится на наших подошвах ног....
14:10:18 13-09-2024
До прививки я не болела ОРВИ, а после прививки стала болеть, моему иммунитету нанесен вред этой прививкой, ковидом не болела, да и не заболела бы, так как во время ковида я работала с людьми, мне прививка была не нужна из-за хорошего иммунитета, но нас заставили ее сделать, я не могла отказаться так как работаю с людьми.
14:20:46 13-09-2024
Гость (14:10:18 13-09-2024) До прививки я не болела ОРВИ, а после прививки стала болеть,... вот вам пример, уважаемые: прививка - и нет человека. ну, в перспективе. лет через пиисят-шиисят.
14:46:19 13-09-2024
Мусик (14:20:46 13-09-2024) вот вам пример, уважаемые: прививка - и нет человека. ну, в ... Почитайте как люди умирают от амилоидоза...Смешно не будет...Правда Вам скажут, что Этиология амилоидоза в большинстве случаев остается неизвестной и к прививкам отношения не имеет...
14:28:35 13-09-2024
Гость (14:10:18 13-09-2024) До прививки я не болела ОРВИ, а после прививки стала болеть,... Быть или не быть? Если бы отказалась на время, то спасла бы свою жизнь, а так "концерт Кобзона" может произойти в любую минуту.
15:54:29 13-09-2024
Жириновскому про систематические прививки расскажите, посмеётесь вместе.