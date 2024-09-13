Врачи рассказали, каким мифам о вакцинации не стоит верить

Некоторые считают, что прививки бесполезны, имеют много побочных эффектов и сами вызывают болезнь

13 сентября 2024, 12:00, ИА Амител

Вакцинация / Фото: amic.ru

Медики называют вакцинацию ключевым средством профилактики гриппа и коронавируса в сезон респираторных инфекций, который традиционно случается в России каждый год. Несмотря на это, люди придумывают все новые и новые доводы не прививаться и распространяют мифы, далекие от правды. "Секрет фирмы" обсудил со специалистами главные заблуждения и рассказал, как обстоят дела на самом деле.

Первый миф – прививка бесполезна. В действительности каждый год вакцины разрабатывают по единой рекомендации Всемирной организации здравоохранения – и именно против актуальных штаммов. Сам эффект подобной профилактики доказан мировым опытом. Более того, даже если штамм отличается, вакцина все равно снижает вероятность тяжелых осложнений.

Второй миф – переболеть лучше, чем прививаться. На самом деле, у респираторных инфекций есть немало серьезных осложнений. Поэтому их лучше избежать с помощью прививки.

Третий миф – после перенесенной болезни можно не прививаться. Особенно часто это говорят о коронавирусе. Эксперты отмечают, что никто не знает, как долго сохраняется иммунитет против COVID-19.

"Продолжаются исследования, чтобы определить, как долго сохраняется естественный иммунитет. Однако есть некоторые доказательства того, что иммунитет может не сохраняться долго. Так что лучше вакцинироваться с такой же периодичностью, как от гриппа, – один раз в год", – рассказала врач-терапевт, доктор медицинских наук Светлана Каневская.

Четвертый миф – прививка сама становится причиной болезни. Зачастую об этом говорят люди, которые не хотят делать прививку от гриппа. Однако на самом деле заразиться от существующих вакцин невозможно – они содержат инактивированный, безопасный вирус либо его компоненты.

Пятый миф – много побочных эффектов. Если прививка не вызывает заболевание, то как минимум серьезно ухудшает самочувствие – в это тоже верят. Однако на самом деле все не так страшно: часто негативные проявления проходят максимум за несколько дней.

Шестой миф – прививки небезопасны. Встречаются различные убеждения: в вакцинах много примесей, их не проверяют, они вызывают аутизм и меняют ДНК. Однако ученые не нашли связи между вакцинацией и какими-либо заболеваниями, в том числе психики, а также подтверждений тому, что прививки меняют генетический код человека.

Седьмой миф – себя можно не прививать, если привились остальные. Однако если такой точки зрения будет придерживаться все больше людей, то коллективный иммунитет исчезнет. И тогда полагаться на других уже не получится.