По словам инфекциониста Валерия Шевченко, все дело в угрозе, которую несут эти заболевания

06 сентября 2024, 06:15, ИА Амител

Медик готовится к вакцинации / Фото: amic.ru

Никаких федеральных установок для регионов о проведении бесплатной вакцинации от коронавируса нет. Об этом в "Переговорке" на amic.ru напомнил главный внештатный инфекционист региона Валерий Шевченко. Он объяснил, что, принимая подобные решения, санитарные власти исходят из степени угрозы, которую несет то или иное заболевание. Поэтому эксперт считает логичным, что от гриппа на Алтае прививают бесплатно, а от ковида – только за свой счет.

Грипп точно будет

Масштабная прививочная кампания от гриппа обусловлена тем, что это заболевание стабильно приходит из года в год, объяснил Шевченко. Раз за разом вирус представляет огромную угрозу для населения.

"Грипп – это то, что очевидно придет к нам в серьезном для популяции формате. Это прогнозируемая история. Болезнь известна давно, подъем заболеваемости точно будет. И грипп нанесет очень большой вред, если его не профилактировать", – сказал эксперт.Врач подчеркнул, что сейчас жителям Алтайского края самое время привиться от гриппа. Пока вирус в регионе не выявили, и у людей есть время, чтобы вакцинироваться и дать иммунитету сформироваться.

Подробнее о том, кто может привиться бесплатно и как это сделать, читайте в нашем материале.

С ковидом все иначе

А вот с ковидом другая ситуация, пояснил специалист. Вакцинация от коронавируса включена в нацкалендарь прививок, но лишь в раздел вакцинации по эпидпоказаниям.

"Это значит, что ставить прививку нужно не всем подряд и не всегда. Все зависит от изменений эпидситуации", – объяснил Шевченко.

По его словам, пока эпидемиологическая обстановка по COVID-19 не вызывает никакой тревоги и не требует обязательной вакцинации. Поэтому и привиться сейчас можно лишь по собственному желанию (и за свой счет).

Напомним, в августе об этом же говорила и главный эпидемиолог региона Ирина Переладова. Она пояснила, что интерес населения к прививкам от коронавируса в Алтайском крае "минимален". Но при этом есть предприятия, которые оплачивают вакцинацию своих сотрудников.

Полный выпуск "Переговорки" с инфекционистом Валерием Шевченко смотрите на amic.ru.