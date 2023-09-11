В Госдуме пожаловались на нехватку айтишников и сварщиков
В то же время в стране много экономистов, социологов и политологов, но на рынке труда они не востребованы, говорит Ярослав Нилов
11 сентября 2023, 12:02, ИА Амител
На рынке труда не хватает айтишников и профессионалов в сфере ЖКХ, строительстве и сельском хозяйстве. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
"Потребность в кадрах есть. Например, IT-сфера. Дефицит айтишников – это проблема не только нашей страны. Далее сфера ЖКХ, строители, сельское хозяйство. Наши граждане порой не готовы работать из-за того, что маленькие зарплаты", – отметил парламентарий.
Кроме того, он указал и на нехватку сварщиков, "потому что в свое время огромное количество средних специальных учебных заведений позакрывали".
В то же время в стране много экономистов, социологов и политологов с высшим образованием, но на рынке труда они не востребованы, добавил Нилов.
Ранее замглавы Минцифры Андрей Заренин сообщил, что к концу 2023 года не меньше 30 тысяч айтишников получат льготную ипотеку.
12:22:36 11-09-2023
А что в Госдуме никто не говорит, что в мире дефицит сантехников? Или это в мире, не в России?
12:42:48 11-09-2023
...... город контрастов .....
13:21:00 11-09-2023
У айтишников специализация. Железо, интернет, 1с-бухагалтерия , администрирование итд.
13:26:44 11-09-2023
дефицит честных чиновников.
14:44:12 11-09-2023
"В то же время в стране много экономистов, социологов и политологов..." зато экономика, социальная и политическая сфера на зависть всем северокорейцам
16:03:19 11-09-2023
Пойдите мне попробуйте экономиста адекватного найти по всему Барнаулу, эксперты чертовы. Если госуниверситеты экономистов пачками выпускают, это не значит что они идут и экономистами работают, к сожалению... Качество высшего образования оставляет желать намного лучшего. ХХ откройте, товарищ депутат Нилов (не тот который налог военный ввести предлагал?)
17:08:49 11-09-2023
Про нехватку It-шников не совсем правда. Активных вакансий на данный момент по всей стране 60 тыс. ед. Включая эникей и тех. поддержку. При этом в 2023 году только вузы выпустили 25 тыс. it специалистов. А есть еще колледжи, выпускники курсов, а также те, кто выпустился в прошлые года и сейчас без работы. Так что с дефицитом в айти кто-то гонит дезу. И не понятно для чего.
23:33:41 11-09-2023
Андрей (17:08:49 11-09-2023) Про нехватку It-шников не совсем правда. Активных вакансий н... Мы месяцев девять искали нормального разработчика. Приходят такие, которые ничего не знают, только ответы на банальные вопросы собеседования выучили и все. А чуть расспрашивать начнешь, глазами хлопают. Не знают ничего.
18:01:43 11-09-2023
А если я IT-тишник и сваркой в свободное время занимаюсь. то мне что? Разорваться что-ли?
22:57:33 11-09-2023
Этих айтишников полно в доставке пицы. То не айтишник кто не создает программы а просто продвинутый пользователь. А у нас как всегда путают причем всегда умышленно грешное с праведным называя последних айтишниками.
08:48:00 12-09-2023
Гость (22:57:33 11-09-2023) Этих айтишников полно в доставке пицы. То не айтишник кто не... Программеры, это всего лишь одна каста, причем не самая высшая в IT. А их еще много других.