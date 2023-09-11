В Госдуме пожаловались на нехватку айтишников и сварщиков

В то же время в стране много экономистов, социологов и политологов, но на рынке труда они не востребованы, говорит Ярослав Нилов

11 сентября 2023, 12:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На рынке труда не хватает айтишников и профессионалов в сфере ЖКХ, строительстве и сельском хозяйстве. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

"Потребность в кадрах есть. Например, IT-сфера. Дефицит айтишников – это проблема не только нашей страны. Далее сфера ЖКХ, строители, сельское хозяйство. Наши граждане порой не готовы работать из-за того, что маленькие зарплаты", – отметил парламентарий.

Кроме того, он указал и на нехватку сварщиков, "потому что в свое время огромное количество средних специальных учебных заведений позакрывали".

В то же время в стране много экономистов, социологов и политологов с высшим образованием, но на рынке труда они не востребованы, добавил Нилов.

Ранее замглавы Минцифры Андрей Заренин сообщил, что к концу 2023 года не меньше 30 тысяч айтишников получат льготную ипотеку.