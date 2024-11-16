Эксперты рассказали, можно ли купить икру на Новый год в ноябре

Таким образом покупатели могут не переплачивать за деликатес в дни новогоднего ажиотажа

16 ноября 2024, 06:45, ИА Амител

Икра / Фото: unsplash.com / Oxa Roxa

Красную икру можно купить в ноябре и хранить до Нового года. Как пишет "Секрет фирмы", таким образом покупатели могут не переплачивать за деликатес в дни новогоднего ажиотажа.

В пресс-службе Роскачества рассказали, что в герметично закрытых банках из жести или стекла икру можно хранить в холодильнике при температуре от +2 до +6 °C. Она не испортится в течение одного-двух месяцев.

"При этом икра должна находиться на самой холодной полке холодильника – обычно это место возле задней стенки", – отметили в ведомстве.

Пластиковая тара с икрой продержится в холодильнике не больше месяца. Однако это не относится к икре, приобретенной на развес, она считается вскрытой: сохранить ее свежесть в холодильнике не выйдет. Продукт можно заморозить, но он может стать менее нежным.

При необходимости икру все же можно убрать в морозильную камеру, но после того, как она охладится в холодильнике. При температуре ниже -18 градусов она хранится до 12 месяцев.

"Используйте герметичные контейнеры из пластика или вакуумные пакеты, чтобы избежать образования льда и предотвратить контакт с воздухом", – рассказала нутрициолог DocMa Анастасия Явхута.

Хранить открытую красную икру нужно как можно меньше: желательно съедать ее в течение суток. Сохранить качество после открытия банки можно перекладыванием деликатеса в стеклянную или фарфоровую емкость с плотной крышкой. Кроме того, не стоит оставлять икру при комнатной температуре – так она может испортиться очень быстро.