В Барнауле мошенница продала поддельную красную икру почти на 1,5 млн рублей

Одним из пострадавших оказался алтайский предприниматель, который решил закупиться для своего магазина перед Новым годом

14 ноября 2024, 10:14, ИА Амител

Красная икра / Фото: unsplash.com / Alexander Zaytsev

Жителю Алтайского края продали поддельную красную икру на 700 тысяч рублей. Как сообщает Telegram-канал Baza, в регионе действовала серийная мошенница, которая за пару дней обманула нескольких человек, заработав почти 1,5 млн рублей.

Предприниматель Леонид из села Санниково начал готовиться к Новому году уже в ноябре. Для своего магазина он хотел купить оптовую партию красной икры и нашел выгодное предложение в интернете – 150 кг за 700 тысяч рублей.

Мужчина лично поехал забирать икру из Барнаула и встретился с девушкой, которая предложила ему шесть контейнеров. Леонид решил проверить качество продукта и вскрыл один из них: все было в порядке. Бизнесмен отдал деньги и уехал домой, а уже в своем магазине решил перемешать икру – оказалось, что под слоем настоящей была подделка. Потерпевший обратился в полицию.

По информации Baza, 11 ноября правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве и вышли на подозреваемую. В Барнауле она снимала дом, а после получения денег взяла билеты до Москвы, из столицы отправилась в родной Краснодарский край. Жертвами аферистки оказались три человека – все они купили поддельную икру.