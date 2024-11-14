В Барнауле мошенница продала поддельную красную икру почти на 1,5 млн рублей
Одним из пострадавших оказался алтайский предприниматель, который решил закупиться для своего магазина перед Новым годом
14 ноября 2024, 10:14, ИА Амител
Жителю Алтайского края продали поддельную красную икру на 700 тысяч рублей. Как сообщает Telegram-канал Baza, в регионе действовала серийная мошенница, которая за пару дней обманула нескольких человек, заработав почти 1,5 млн рублей.
Предприниматель Леонид из села Санниково начал готовиться к Новому году уже в ноябре. Для своего магазина он хотел купить оптовую партию красной икры и нашел выгодное предложение в интернете – 150 кг за 700 тысяч рублей.
Мужчина лично поехал забирать икру из Барнаула и встретился с девушкой, которая предложила ему шесть контейнеров. Леонид решил проверить качество продукта и вскрыл один из них: все было в порядке. Бизнесмен отдал деньги и уехал домой, а уже в своем магазине решил перемешать икру – оказалось, что под слоем настоящей была подделка. Потерпевший обратился в полицию.
По информации Baza, 11 ноября правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве и вышли на подозреваемую. В Барнауле она снимала дом, а после получения денег взяла билеты до Москвы, из столицы отправилась в родной Краснодарский край. Жертвами аферистки оказались три человека – все они купили поддельную икру.
10:22:47 14-11-2024
Я так картошку однажды купил. Под слоем настоящей была поддельная. Такие жулики - отбитые наглухо, твари.
10:39:10 14-11-2024
Гость (10:22:47 14-11-2024) Я так картошку однажды купил. Под слоем настоящей была подде... Я как-то тоже однажды купил хлеб, так под слоем корочки был поддельный мякиш
10:43:34 14-11-2024
Мне так водку раз подсунули- под слоем нормальной была спрятана невкусная. Негодяи.
10:48:30 14-11-2024
А я так масло купил. Там молока совсем небыло.
11:01:15 14-11-2024
А я мед купила, сверху сантиметр меда, а остальное жженый сахар, банка была трехлитровая
11:01:54 14-11-2024
Я так участок купил. Сверху чернозем, а дальше глина. Опасайтесь подделок
11:06:33 14-11-2024
А я колбасу как-то купила- чё попало в оболочку напихали, ешки, ёшки, стабилизаторы, вкусовые добавки.
11:16:14 14-11-2024
типичная разводка на базаре
я еще в 1980 году на крытом рынке так грибы покупал. Сверху в пакет положили красивые а под ними червивые
Надо всегда перекладывать товар в свое ведро а только потом деньги отдавать! - говорила мне бвбка когда уши драла
11:31:18 14-11-2024
Гость (11:16:14 14-11-2024) типичная разводка на базарея еще в 1980 году на крытом р... Ну шутки шутками, и насколько бы эта разводка типичной ни была, она очень подлая и мерзкая. Прям днище! За такое надо бить ногами.
12:38:53 14-11-2024
Гость (11:31:18 14-11-2024) Ну шутки шутками, и насколько бы эта разводка типичной ни бы... настораживает что эта разводила умотала в сторону украинской границы вот что. Надо еще понять кто она - вполне может статься она наших солдать пытала а тут отсиживалась пока случай этот не подвернулся. Если это так и есть то тут в Барнауле их много скрывается
13:37:14 14-11-2024
Гость (12:38:53 14-11-2024) настораживает что эта разводила умотала в сторону украинской... это был переодетый Джо Байдан!
11:24:31 14-11-2024
Бизнесмен отдал деньги и уехал домой, а уже в своем магазине решил перемешать икру /// че ее перемешивать после покупки, или хотел имитацию туда добавить?)))
11:32:27 14-11-2024
Я так как-то раз женился. Снаружи- сплошной Санкт-Петербург, а внутри- голимая Тальменка...
13:46:09 14-11-2024
Смотрю - на сайте один ... сам себе комменты пишет .