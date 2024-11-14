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В Барнауле мошенница продала поддельную красную икру почти на 1,5 млн рублей

Одним из пострадавших оказался алтайский предприниматель, который решил закупиться для своего магазина перед Новым годом

14 ноября 2024, 10:14, ИА Амител

Красная икра / Фото: unsplash.com / Alexander Zaytsev
Красная икра / Фото: unsplash.com / Alexander Zaytsev

Жителю Алтайского края продали поддельную красную икру на 700 тысяч рублей. Как сообщает Telegram-канал Baza, в регионе действовала серийная мошенница, которая за пару дней обманула нескольких человек, заработав почти 1,5 млн рублей.

Предприниматель Леонид из села Санниково начал готовиться к Новому году уже в ноябре. Для своего магазина он хотел купить оптовую партию красной икры и нашел выгодное предложение в интернете – 150 кг за 700 тысяч рублей.

Мужчина лично поехал забирать икру из Барнаула и встретился с девушкой, которая предложила ему шесть контейнеров. Леонид решил проверить качество продукта и вскрыл один из них: все было в порядке. Бизнесмен отдал деньги и уехал домой, а уже в своем магазине решил перемешать икру – оказалось, что под слоем настоящей была подделка. Потерпевший обратился в полицию.

По информации Baza, 11 ноября правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве и вышли на подозреваемую. В Барнауле она снимала дом, а после получения денег взяла билеты до Москвы, из столицы отправилась в родной Краснодарский край. Жертвами аферистки оказались три человека – все они купили поддельную икру.

Барнаул Алтайский край Происшествия

Комментарии 14

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Гость

10:22:47 14-11-2024

Я так картошку однажды купил. Под слоем настоящей была поддельная. Такие жулики - отбитые наглухо, твари.

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Гость

10:39:10 14-11-2024

Гость (10:22:47 14-11-2024) Я так картошку однажды купил. Под слоем настоящей была подде... Я как-то тоже однажды купил хлеб, так под слоем корочки был поддельный мякиш

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Гость

10:43:34 14-11-2024

Мне так водку раз подсунули- под слоем нормальной была спрятана невкусная. Негодяи.

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Гость

10:48:30 14-11-2024

А я так масло купил. Там молока совсем небыло.

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Гость

11:01:15 14-11-2024

А я мед купила, сверху сантиметр меда, а остальное жженый сахар, банка была трехлитровая

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Гость

11:01:54 14-11-2024

Я так участок купил. Сверху чернозем, а дальше глина. Опасайтесь подделок

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Гость

11:06:33 14-11-2024

А я колбасу как-то купила- чё попало в оболочку напихали, ешки, ёшки, стабилизаторы, вкусовые добавки.

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Гость

11:16:14 14-11-2024

типичная разводка на базаре
я еще в 1980 году на крытом рынке так грибы покупал. Сверху в пакет положили красивые а под ними червивые
Надо всегда перекладывать товар в свое ведро а только потом деньги отдавать! - говорила мне бвбка когда уши драла

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Гость

11:31:18 14-11-2024

Гость (11:16:14 14-11-2024) типичная разводка на базарея еще в 1980 году на крытом р... Ну шутки шутками, и насколько бы эта разводка типичной ни была, она очень подлая и мерзкая. Прям днище! За такое надо бить ногами.

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Гость

12:38:53 14-11-2024

Гость (11:31:18 14-11-2024) Ну шутки шутками, и насколько бы эта разводка типичной ни бы... настораживает что эта разводила умотала в сторону украинской границы вот что. Надо еще понять кто она - вполне может статься она наших солдать пытала а тут отсиживалась пока случай этот не подвернулся. Если это так и есть то тут в Барнауле их много скрывается

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Гость

13:37:14 14-11-2024

Гость (12:38:53 14-11-2024) настораживает что эта разводила умотала в сторону украинской... это был переодетый Джо Байдан!

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Гость

11:24:31 14-11-2024

Бизнесмен отдал деньги и уехал домой, а уже в своем магазине решил перемешать икру /// че ее перемешивать после покупки, или хотел имитацию туда добавить?)))

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Гость

11:32:27 14-11-2024

Я так как-то раз женился. Снаружи- сплошной Санкт-Петербург, а внутри- голимая Тальменка...

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Гость

13:46:09 14-11-2024

Смотрю - на сайте один ... сам себе комменты пишет .

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