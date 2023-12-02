Эксперты рассказали о промышленной ипотеке до 500 млн рублей

Эти деньги можно тратить на промышленную недвижимость – покупать или строить новые помещения либо реконструировать уже имеющиеся

02 декабря 2023, 07:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Федеральный инструмент льготного кредитования – промышленная ипотека. Эти деньги можно тратить на промышленную недвижимость – покупать или строить новые помещения либо реконструировать уже имеющиеся. Как сообщает "Бизнес ФМ Барнаул", условия получения промышленной ипотеки разъяснил министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка.

Он отметил, что механизм промышленной ипотеки предполагает выдачу банками кредитов по ставке до 5% годовых – ее субсидирует Минпромторг России. Срок кредитования – до 7 лет, а сумма – до 500 млн рублей.

Получить в банках-партнерах льготный кредит могут предприятия обрабатывающей промышленности – от "пищевки" до машиностроения. Исключение составляют производители и продавцы нефти, газа, жидкого топлива, а также табачных изделий и алкоголя. Кроме того, заемщик должен быть налоговым резидентом России.

Как отметила региональный управляющий Альфа-Банка на территории Алтайского края и Республики Алтай Ирина Бубенко, подобный кредит может взять любое юридическое лицо.

"Главное, чтобы ОКВЭД, вспомогательный или основной, соответствовал разделу С. По механизму все просто: юридическое лицо подает документы в банк, банк на своем уровне отслеживает соответствие критериям постановления, и, соответственно, подписывается договор, далее Минпромторг передает субсидию банку", – сказала Бубенко.Такой механизм поддержки промышленников работает первый год, и подводить итоги пока рано. Однако по оценке Химочки, успешный опыт льготного кредитования в крае уже есть.

"Барнаульский меланжевый комбинат получил 500 миллионов рублей по этой программе. Средства идут на строительство нового производственного комплекса. Компания "Тонар" получила заем на приобретение производственного здания", – рассказал он.Также на данный момент все необходимые документы на промышленную ипотеку оформила барнаульская компания "Аврора Алтая". Она занимается производством и продажей текстиля. Правда, на какие цели потратят взятые средства, руководство компании пока не сообщило.

Планируют воспользоваться промышленной ипотекой и на Барнаульской фабрике игрушек. Здесь сейчас производят около тысячи видов изделий из дерева и листовых древесных материалов. По словам руководителя предприятия Игоря Санкина, линейку товаров будут расширять.

"Сейчас у нас в производстве порядка тысячи квадратных метров. Для нас этого мало, для того чтобы дальше развиваться, это мало, мы же хотим работать и с другими видами материалов, кроме дерева и древесносодержащих. Мы хотим работать с металлами, мы хотим работать с пластмассой, в одном помещении с деревом их содержать нельзя категорически, да и негде сейчас. Поэтому задумались над перспективой своего какого-то участка производственного", – рассказал он. Как уточнил руководитель краевого Минпромэнерго, предельная сумма кредита может вскоре вырасти до 1,5 млрд рублей. Сейчас этот вопрос рассматривают на федеральном уровне.