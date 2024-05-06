Эксперты рассказали о росте цен на недвижимость в России из-за льготной ипотеки

Квартиры в новостройках подорожали более чем в два раза

06 мая 2024, 09:45, ИА Амител

Строящийся дом / Фото: pxhere.com

После запуска программы льготной ипотеки в большинстве городов России жилье в новостройках подорожало больше чем в два раза. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на компанию "Этажи".

Директор риелторской сети Ильдар Хусаинов отметил, что льготная ипотека поддержала спрос на рынке, но вызвала дисбаланс цен. С апреля 2020 года средние цены на первичном рынке жилья в 10 из 16 городов-миллионников выросли более чем вдвое: в Омске – на 180%, в Нижнем Новгороде – на 170%, Ростове-на-Дону и Краснодаре – на 150%, Самаре – на 140%, Перми и Уфе – на 130%, Челябинске – на 120%, Волгограде и Казани – на 100%, а в Москве и Санкт-Петербурге – на 70% и 90% соответственно.

В "Этажах" отмечают, что застройщики стремятся снизить издержки и создать более доступное жилье. Гендиректор комбината "Винзер" Денис Жалнин указывает на сокращение сроков строительства, использование более дешевых отделочных материалов и борьбу с "лишними" квадратными метрами.