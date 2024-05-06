Эксперты рассказали о росте цен на недвижимость в России из-за льготной ипотеки
Квартиры в новостройках подорожали более чем в два раза
06 мая 2024, 09:45, ИА Амител
После запуска программы льготной ипотеки в большинстве городов России жилье в новостройках подорожало больше чем в два раза. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на компанию "Этажи".
Директор риелторской сети Ильдар Хусаинов отметил, что льготная ипотека поддержала спрос на рынке, но вызвала дисбаланс цен. С апреля 2020 года средние цены на первичном рынке жилья в 10 из 16 городов-миллионников выросли более чем вдвое: в Омске – на 180%, в Нижнем Новгороде – на 170%, Ростове-на-Дону и Краснодаре – на 150%, Самаре – на 140%, Перми и Уфе – на 130%, Челябинске – на 120%, Волгограде и Казани – на 100%, а в Москве и Санкт-Петербурге – на 70% и 90% соответственно.
В "Этажах" отмечают, что застройщики стремятся снизить издержки и создать более доступное жилье. Гендиректор комбината "Винзер" Денис Жалнин указывает на сокращение сроков строительства, использование более дешевых отделочных материалов и борьбу с "лишними" квадратными метрами.
09:52:26 06-05-2024
Жадность победила, а расплачиваться народу. Все на его плечи переложили, от маткапиталов до льготной ипотеки!
11:44:35 06-05-2024
гость (09:52:26 06-05-2024) Жадность победила, а расплачиваться народу. Все на его плечи... Беда в том, что для 80% простого народа цена стала абсолютно неподъемной. Необходимо развивать механизм государственной аренды жилья. Иначе у многих просто безвыходное положение. В палатке, как в теплых странах, не поживешь.
09:59:21 06-05-2024
Типа если бы у нас ставка была, как в загнивающей Европе. То квартиры даже в Барнауле перевалили бы за миллиард?
18:41:08 06-05-2024
Гость (09:59:21 06-05-2024) Типа если бы у нас ставка была, как в загнивающей Европе. То... У нас бы переволило за миллиард, потому что людям больше не где хранить деньги, а в Европе они на счетах лежат.
11:22:08 06-05-2024
ну тут либо так и планировалось - либо за это кто-то должен заплатить карьерой.
13:32:21 06-05-2024
а те кто не попадает под льготную ипотеку им видимо жилье не надо.