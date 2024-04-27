Минфин обсудит исключение из льготной ипотеки богатых семей
Сейчас ставка по семейной ипотеке составляет 6% годовых
27 апреля 2024, 10:10, ИА Амител
Ключи / Источник фото: unsplash.com
В Минфине обсуждают исключение из программы льготной ипотеки богатых семей, которые и без господдержки могут оплачивать рыночную ставку.
Об этом в разговоре с РБК сказал замминистра финансов Иван Чебесков.
"Если у человека зарплата 500 тысяч рублей в месяц, нужна ли ему льготная ипотека или он может и так заплатить рыночную ставку?" – отметил он.
На 19 апреля средняя ставка по рыночной ипотеке в топ-20 российских банках составляла 16,8-16,9% годовых, по семейной – 6%, отмечает издание.
Ранее сообщили, что в России после 1 июля планируют повысить ставку по семейной ипотеке до 12% для семей с детьми старше шести лет.
10:23:28 27-04-2024
- "В Минфине обсуждают исключение из программы льготной ипотеки богатых семей, которые и без господдержки могут оплачивать рыночную ставку." ------------- Президентская должность, позволяет на ипотеке вообще не заморачиваться, где душа пожелает, там быстро построят. Если бы не было такого исключения, может быть мы жили бы по другому.
12:12:16 27-04-2024
Опомнились ? Или арест Иванова вдохновляет немного?
12:57:21 27-04-2024
"Если у человека зарплата 500 тысяч рублей в месяц, нужна ли ему льготная ипотека или он может и так заплатить рыночную ставку?"//// При такой ЗП и ипотека не нужна)
13:07:58 27-04-2024
Гость (12:57:21 27-04-2024) "Если у человека зарплата 500 тысяч рублей в месяц, нужна ли... У тех, у кого такая зарплата, это для карманных расходов.....
17:55:01 27-04-2024
Главное прекратить за счет бюджета всех уровней выдавать бесплатно жилье депутатам и чиновникам всех уровней несмотря что у каждого на родственниках записано по десятку квартир.