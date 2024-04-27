Минфин обсудит исключение из льготной ипотеки богатых семей

Сейчас ставка по семейной ипотеке составляет 6% годовых

27 апреля 2024, 10:10, ИА Амител

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В Минфине обсуждают исключение из программы льготной ипотеки богатых семей, которые и без господдержки могут оплачивать рыночную ставку.

Об этом в разговоре с РБК сказал замминистра финансов Иван Чебесков.

"Если у человека зарплата 500 тысяч рублей в месяц, нужна ли ему льготная ипотека или он может и так заплатить рыночную ставку?" – отметил он.

На 19 апреля средняя ставка по рыночной ипотеке в топ-20 российских банках составляла 16,8-16,9% годовых, по семейной – 6%, отмечает издание.

Ранее сообщили, что в России после 1 июля планируют повысить ставку по семейной ипотеке до 12% для семей с детьми старше шести лет.