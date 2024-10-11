Эксперты рассказали об инновациях в сфере перевозок на алтайском форуме
Техника помогает следить за маршрутами и состоянием водителя за рулем
11 октября 2024, 08:30, ИА Амител
Грузовик без водителя, медосмотр по веб-камере и система "Антисон" – это часть цифровых решений для сферы перевозок, о которых рассказали спикеры алтайского форума "ИТ Трансформация". Некоторые разработки уже активно применяются в Центральной России, но для Алтая они в новинку, отмечает Business FM Барнаул.
Система "Антисон" в пассажирском транспорте Москвы контролирует состояние водителя, предотвращая более 500 инцидентов. Она анализирует психофизическое состояние и усталость водителя, отслеживая подвижность лицевых точек.
Аппаратура "Альфа-мед" из Барнаула проводит предрейсовый осмотр, а медицинский работник наблюдает за процессом удаленно. Такой метод уже используют на Барнаульском молочном комбинате.
Семь из десяти инцидентов на российских дорогах происходят из-за потери внимания или усталости водителя. Поэтому сейчас тестируют беспилотные логистические коридоры на трассе М-11 "Нева". В эксперименте участвуют "Магнит", X5 Group, Sber Autotech, "Автодор" и другие.
Для сохранности груза в России расширяют применение электронных пломб, данные с которых отправляются на спутник для отслеживания перемещения. Уже провели 56 тысяч перевозок, есть успешный опыт поставки грузов в Беларусь, Киргизию и Казахстан.
Для транспорта и логистики также внедряют ГЛОНАСС и электронную документацию.
08:52:33 11-10-2024
Завалили бийскую трассу и Барнаул тонарами с гравием и щебнем. Городские дороги в колею превратили. По трассе едут по несколько штук, приармянившись друг дугу, не обогнать и шлейф пыли.
Пусть железной дорогой отгружают или водный транспорт развивают.
10:16:22 11-10-2024
Гость (08:52:33 11-10-2024) Завалили бийскую трассу и Барнаул тонарами с гравием и щебне... То вам, балбесам, нужна четырех полосная дорога в горный, то самосвалы которые возят щебень и гравий на ее строительство сильно мешают. Ну давай, болезней, завези на бийскую трассу щебень ЖД или водным транспортом.
10:35:32 11-10-2024
Гость (10:16:22 11-10-2024) То вам, балбесам, нужна четырех полосная дорога в горный, то... едете в горный - попутно ведро гравия увезите, и мне за сезон на фундамент хватит.
11:14:48 11-10-2024
Гость (10:16:22 11-10-2024) То вам, балбесам, нужна четырех полосная дорога в горный, то... Ты малохольный про Барнаульские убитые дороги тонарами читал?
12:42:20 11-10-2024
Гость (11:14:48 11-10-2024) Ты малохольный про Барнаульские убитые дороги тонарами читал... Умник, ты сначала в своей больной головушке разберись.