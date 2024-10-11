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Эксперты рассказали об инновациях в сфере перевозок на алтайском форуме

Техника помогает следить за маршрутами и состоянием водителя за рулем

11 октября 2024, 08:30, ИА Амител

Грузовики / Фото: pxhere.com/ru/photo/1593813
Грузовики / Фото: pxhere.com/ru/photo/1593813

Грузовик без водителя, медосмотр по веб-камере и система "Антисон" – это часть цифровых решений для сферы перевозок, о которых рассказали спикеры алтайского форума "ИТ Трансформация". Некоторые разработки уже активно применяются в Центральной России, но для Алтая они в новинку, отмечает Business FM Барнаул.

Система "Антисон" в пассажирском транспорте Москвы контролирует состояние водителя, предотвращая более 500 инцидентов. Она анализирует психофизическое состояние и усталость водителя, отслеживая подвижность лицевых точек.

Аппаратура "Альфа-мед" из Барнаула проводит предрейсовый осмотр, а медицинский работник наблюдает за процессом удаленно. Такой метод уже используют на Барнаульском молочном комбинате.

Семь из десяти инцидентов на российских дорогах происходят из-за потери внимания или усталости водителя. Поэтому сейчас тестируют беспилотные логистические коридоры на трассе М-11 "Нева". В эксперименте участвуют "Магнит", X5 Group, Sber Autotech, "Автодор" и другие.

Для сохранности груза в России расширяют применение электронных пломб, данные с которых отправляются на спутник для отслеживания перемещения. Уже провели 56 тысяч перевозок, есть успешный опыт поставки грузов в Беларусь, Киргизию и Казахстан.

Для транспорта и логистики также внедряют ГЛОНАСС и электронную документацию. 

Автомобили / Фото: pxhere.com/ru/photo/638797

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НОВОСТИЭкономика

Транспорт бизнес

Комментарии 5

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Гость

08:52:33 11-10-2024

Завалили бийскую трассу и Барнаул тонарами с гравием и щебнем. Городские дороги в колею превратили. По трассе едут по несколько штук, приармянившись друг дугу, не обогнать и шлейф пыли.
Пусть железной дорогой отгружают или водный транспорт развивают.

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Гость

10:16:22 11-10-2024

Гость (08:52:33 11-10-2024) Завалили бийскую трассу и Барнаул тонарами с гравием и щебне... То вам, балбесам, нужна четырех полосная дорога в горный, то самосвалы которые возят щебень и гравий на ее строительство сильно мешают. Ну давай, болезней, завези на бийскую трассу щебень ЖД или водным транспортом.

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Мусик

10:35:32 11-10-2024

Гость (10:16:22 11-10-2024) То вам, балбесам, нужна четырех полосная дорога в горный, то... едете в горный - попутно ведро гравия увезите, и мне за сезон на фундамент хватит.

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Гость

11:14:48 11-10-2024

Гость (10:16:22 11-10-2024) То вам, балбесам, нужна четырех полосная дорога в горный, то... Ты малохольный про Барнаульские убитые дороги тонарами читал?

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Гость

12:42:20 11-10-2024

Гость (11:14:48 11-10-2024) Ты малохольный про Барнаульские убитые дороги тонарами читал... Умник, ты сначала в своей больной головушке разберись.

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