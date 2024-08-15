Эксперты рассказали, почему природных пожаров стало больше
Всему виной изменения климата
15 августа 2024, 12:31, ИА Амител
Коллектив климатологов из разных стран проанализировал частоту лесных пожаров за последние десятилетия и пришел к выводу, что глобальное потепление сильно влияет на их распространение. Об этом сообщает ТАСС.
К примеру, на территории Северной и Южной Америки вероятность крупных возгораний из-за повышения температуры в 2023 году утроилась.
Это связано с тем, что глобальное потепление меняет погоду по всему миру, что в свою очередь влияет на возникновение и развитие пожаров. Поэтому изучение влияния климата на пожары очень важно для оценки их изменений в будущем.
В 2023 году в общей сложности леса Земли потеряли в результате разных стихийных пожаров около 3,9 млн кв. км. Рекордно большие пожары были в Греции, Канаде и Амазонии из-за длительных засух и климатического феномена Эль-Ниньо.
Ученые установили, что эти пожары были вызваны аномальными погодными явлениями, связанными с глобальным потеплением. По их расчетам, рост температур на Земле удвоил частоту пожаров в Греции и утроил в Канаде и других странах Нового Света, а в некоторых регионах Амазонии этот показатель вырос в 20–28 раз.
К концу столетия частота крупных лесных пожаров в Канаде вырастет в шесть раз, в западных регионах Амазонии — в пять раз, а в странах Средиземноморья — в два раза.
Такие прогнозы подчеркивают необходимость усиления борьбы с глобальным потеплением и сокращения выбросов парниковых газов.
12:45:11 15-08-2024
«Природных пожаров» стало больше, потому что что построили завод в Павловске)))
13:18:10 15-08-2024
В свое время запомнилась одна фраза "Пожары тушить экономически не выгодно".
13:32:55 15-08-2024
Лесников сократили, лес не прочищается от падальника, противопожарные пахоты встречаются всё реже. А виновата природа.