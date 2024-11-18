Эксперты рассказали, почему стоит сменить профессию после 45 лет

Сейчас на такой шаг чаще всего идут молодые люди

18 ноября 2024, 17:41, ИА Амител

Рабочее место / Фото: pxhere.com/ru/photo/1590

Рынок труда должен приспособиться к тому, что рабочая сила стареет. К 2050 году в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) каждый шестой работник будет старше 65 лет. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на доклад ОЭСР "Карьерные траектории на протяжении жизни, которая становится длиннее".

В документе утверждается, что переход на другую работу в зрелом возрасте может быть весьма выгодным. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), вероятность того, что работники в возрасте 60 лет сохранят свое рабочее место, составляет более 60%, если они меняли профессию в период с 45 до 54 лет. В то же время, если они не меняли профессию, то этот показатель снижается до 54%.

Существует множество причин, которые мешают людям изменить профессию после 45 лет. Среди них наиболее значимыми являются:

– возрастная дискриминация (43%);

– удаленность места работы (35%);

– отсутствие перспектив для карьерного роста (22%);

– недостаток профессионального опыта (20%);

– несоответствие полученного образования требованиям новой профессии (18%).

Согласно данным исследования, в большинстве случаев профессию меняют молодые работники. Если до 30 лет к такому решению готовы 17% граждан, то после 45 лет их доля снижается до 6%.