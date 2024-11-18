Эксперты рассказали, почему стоит сменить профессию после 45 лет
Сейчас на такой шаг чаще всего идут молодые люди
18 ноября 2024, 17:41, ИА Амител
Рынок труда должен приспособиться к тому, что рабочая сила стареет. К 2050 году в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) каждый шестой работник будет старше 65 лет. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на доклад ОЭСР "Карьерные траектории на протяжении жизни, которая становится длиннее".
В документе утверждается, что переход на другую работу в зрелом возрасте может быть весьма выгодным. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), вероятность того, что работники в возрасте 60 лет сохранят свое рабочее место, составляет более 60%, если они меняли профессию в период с 45 до 54 лет. В то же время, если они не меняли профессию, то этот показатель снижается до 54%.
Существует множество причин, которые мешают людям изменить профессию после 45 лет. Среди них наиболее значимыми являются:
– возрастная дискриминация (43%);
– удаленность места работы (35%);
– отсутствие перспектив для карьерного роста (22%);
– недостаток профессионального опыта (20%);
– несоответствие полученного образования требованиям новой профессии (18%).
Согласно данным исследования, в большинстве случаев профессию меняют молодые работники. Если до 30 лет к такому решению готовы 17% граждан, то после 45 лет их доля снижается до 6%.
21:02:29 18-11-2024
Эксперты рассказали, почему стоит сменить профессию после 45 лет ----- Действительно, стоит. Проверено на себе. Полностью сменена сфера деятельности. Не жалею и рекомендую. Поверьте, если работодатель умный, ваш опыт (даже если не по профилю) только в плюс.
09:08:14 19-11-2024
Сам видел как один эксперт достигши 45 годов, пошел трудиться дворником)
12:48:09 19-11-2024
ну а если до 45 лет вообще не работал нигде то че? и стал работать после 50