Нельзя исключать никаких сюрпризов, считают аналитики

07 февраля 2025, 08:30, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

14 февраля Банк России примет решение по ключевой ставке. По мнению аналитиков, регулятор сохранит ставку на уровне 21%, однако после неожиданного решения ЦБ в декабре опрошенные "Секретом фирмы" эксперты не исключают "никаких сюрпризов" и на этот раз.

Прогнозы аналитиков

"После декабрьского заседания нельзя исключать никаких сюрпризов. Если логика принятия решений Банком России больше не будет меняться, то наиболее вероятным представляется сохранение ключевой ставки на уровне 21% и умеренно жесткого сигнала", – считает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

Алексей Корнев, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал", также считает, что ЦБ не будет повышать ключевую ставку.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая все же допускает, что есть возможность повышения ставки до 22–23%.

Снижение ставки эксперты считают по-прежнему маловероятным, поскольку инфляционные ожидания остаются высокими.

Почему ЦБ может оставить прежнюю ставку

В декабре банки выдали меньше кредитов: высокие ставки сделали займы менее доступными, а сами кредитные организации стали осторожнее в финансировании.

"Последние данные показывают, что спрос на кредиты снизился, а значит, политика ЦБ уже оказывает эффект. Если ставка будет повышена еще больше, это сильнее ударит по экономике", – отметил один из экспертов.

На фоне этого Центробанк может посчитать, что текущий уровень ставки уже достаточно сдерживает рост инфляции. Если же ее повысить, это может еще сильнее замедлить экономический рост, особенно в таких секторах, как строительство, металлургия, угольная промышленность и сельское хозяйство.

При этом есть и позитивные факторы: рубль укрепился, а темпы роста цен замедлились. Однако данных о состоянии экономики пока недостаточно, поэтому Центробанк может взять паузу и не спешить с дальнейшими мерами.

Почему ставку все же могут поднять

Инфляция по итогам 2023 года достигла 9,52%, а в январе, по прогнозам, может увеличиться до 10%. Это значительно выше ожидаемых показателей, что может вынудить ЦБ ужесточить политику.

Кроме того, инфляционные ожидания остаются высокими как среди граждан, так и среди компаний. Бизнес продолжает закладывать в планы рост цен, что создает риск дальнейшего увеличения стоимости товаров и услуг.

"Проинфляционные риски остаются высокими, а ожидания населения и бизнеса по росту цен достигли пиковых значений. В таких условиях ЦБ может пойти на дополнительное ужесточение", – прокомментировал аналитик.

Также после решения ЦБ в декабре возникло впечатление, что регулятор вскоре начнет снижать ставку. Это привело к падению доходности вкладов и государственных облигаций, что затрудняет борьбу с инфляцией. В этой ситуации Центробанку может потребоваться дать рынку более жесткий сигнал.