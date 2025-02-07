Эксперты рассказали, поднимет ли Центробанк ключевую ставку
Нельзя исключать никаких сюрпризов, считают аналитики
07 февраля 2025, 08:30, ИА Амител
14 февраля Банк России примет решение по ключевой ставке. По мнению аналитиков, регулятор сохранит ставку на уровне 21%, однако после неожиданного решения ЦБ в декабре опрошенные "Секретом фирмы" эксперты не исключают "никаких сюрпризов" и на этот раз.
Прогнозы аналитиков
"После декабрьского заседания нельзя исключать никаких сюрпризов. Если логика принятия решений Банком России больше не будет меняться, то наиболее вероятным представляется сохранение ключевой ставки на уровне 21% и умеренно жесткого сигнала", – считает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.
Алексей Корнев, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал", также считает, что ЦБ не будет повышать ключевую ставку.
Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая все же допускает, что есть возможность повышения ставки до 22–23%.
Снижение ставки эксперты считают по-прежнему маловероятным, поскольку инфляционные ожидания остаются высокими.
Почему ЦБ может оставить прежнюю ставку
В декабре банки выдали меньше кредитов: высокие ставки сделали займы менее доступными, а сами кредитные организации стали осторожнее в финансировании.
"Последние данные показывают, что спрос на кредиты снизился, а значит, политика ЦБ уже оказывает эффект. Если ставка будет повышена еще больше, это сильнее ударит по экономике", – отметил один из экспертов.
На фоне этого Центробанк может посчитать, что текущий уровень ставки уже достаточно сдерживает рост инфляции. Если же ее повысить, это может еще сильнее замедлить экономический рост, особенно в таких секторах, как строительство, металлургия, угольная промышленность и сельское хозяйство.
При этом есть и позитивные факторы: рубль укрепился, а темпы роста цен замедлились. Однако данных о состоянии экономики пока недостаточно, поэтому Центробанк может взять паузу и не спешить с дальнейшими мерами.
Почему ставку все же могут поднять
Инфляция по итогам 2023 года достигла 9,52%, а в январе, по прогнозам, может увеличиться до 10%. Это значительно выше ожидаемых показателей, что может вынудить ЦБ ужесточить политику.
Кроме того, инфляционные ожидания остаются высокими как среди граждан, так и среди компаний. Бизнес продолжает закладывать в планы рост цен, что создает риск дальнейшего увеличения стоимости товаров и услуг.
"Проинфляционные риски остаются высокими, а ожидания населения и бизнеса по росту цен достигли пиковых значений. В таких условиях ЦБ может пойти на дополнительное ужесточение", – прокомментировал аналитик.
Также после решения ЦБ в декабре возникло впечатление, что регулятор вскоре начнет снижать ставку. Это привело к падению доходности вкладов и государственных облигаций, что затрудняет борьбу с инфляцией. В этой ситуации Центробанку может потребоваться дать рынку более жесткий сигнал.
08:54:54 07-02-2025
При этом есть и позитивные факторы: рубль укрепился, а темпы роста цен замедлились."
Это их фантазии с укреплением рубля? Так же,как ранее- что инфляция высокой кажется только народонаселению?
09:20:32 07-02-2025
Гость (08:54:54 07-02-2025) При этом есть и позитивные факторы: рубль укрепился, а темпы... Которое в ней, инфляции, и виновато, как считают наши кгхм... слуги)
10:52:59 07-02-2025
Гость (08:54:54 07-02-2025) При этом есть и позитивные факторы: рубль укрепился, а темпы...
Ну, если падение рубля с 82 до 102, а затем отскок до 97 считать укреплением, то это очевидный рост и положительная динамика развития, которая естественно пойдёт нам на пользу.
09:07:15 07-02-2025
ЦБ снизит ставку на 1-3%...точно вам говорю...
09:11:25 07-02-2025
вспомните-когда при СССР на сберкнижках скапливались денюжки у населения-то и придумывались способы для сравнительно честного изьятия-повышение цен на предметы роскоши по просьбам трудящихся...ЦБ привлек денюжку под высокие проценты-денежная масса аккумулировалась...Что дальше?
09:20:19 07-02-2025
Олег (09:11:25 07-02-2025) вспомните-когда при СССР на сберкнижках скапливались денюжки... Даже если сейчас ставку сделать 10% , сразу все вклады никто не закроет.
09:30:30 07-02-2025
Гость (09:20:19 07-02-2025) Даже если сейчас ставку сделать 10% , сразу все вклады никто... Мне кажется, человек имел в виду нечто другое - то, о чем начали поговаривать еще до НГ, а именно заморозку вкладов.
10:01:01 07-02-2025
Гость (09:30:30 07-02-2025) Мне кажется, человек имел в виду нечто другое - то, о чем на... Да ну, заморозку вкладо - муторно для самих же банков. А вот доллар влепить по 150-170р - запросто.
10:17:56 07-02-2025
Гость (10:01:01 07-02-2025) Да ну, заморозку вкладо - муторно для самих же банков. А вот... хуже этого - потом откатить до 100, после волны повышения. т.к. понижения не последует, но и доходы не вырастут.
10:22:25 07-02-2025
Гость (10:01:01 07-02-2025) Да ну, заморозку вкладо - муторно для самих же банков. А вот... А их кто-то спросит?)
09:29:47 07-02-2025
Единственная причина по которой в декабре не подняли ставку, это прямая линия. Необходим эффект чуда от выступления главного. И так-как других чудес не получается , принято такое решение.
Что касается эффективности, двукратное увлечение ставки привело к тому, что даже при изменении методики подсчётов инфляции, получить значение меньше 10 не получается.
Почему все бояться говорить правду, что в ней такого страшного. А вот это враньё людей напрягает ещё больше
10:02:59 07-02-2025
Поднимет, куда он денется. Или у нас вдруг инфляция уменьшилась (не со слов телевизора)?
12:03:31 07-02-2025
Хоть одному "эксперту" задали бы вопрос печатает ли ЦБ дополнительную денежную массу.
Мы ведь не Янки
13:29:16 07-02-2025
вот поэтому есть ЦБ, есть лохи-эксперты, и есть мы.
18:26:02 07-02-2025
Огурцы то теперича не 110, а 270. Рубас укрепился.
18:36:26 07-02-2025
Ежик (18:26:02 07-02-2025) Огурцы то теперича не 110, а 270. Рубас укрепился....
Ну, а как вы хотели. Это же и есть, инфляция 9.5%.