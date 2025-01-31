Регулятор также ответил на вопрос, повысят ли ключевую ставку 14 февраля

31 января 2025, 16:30, ИА Амител

Здание Банка России / Фото: cbr.ru

Центробанк начнет снижать ключевую ставку после устойчивого замедления инфляции. Такой ответ дала пресс-служба ЦБ на вопрос подписчика в Telegram-канале.

"Когда придет время, мы будем снижать ставку постепенно, таким образом, чтобы и потребительская, и инвестиционная активность нарастали соразмерно возможностям производства и импорта товаров и услуг", – говорится в сообщении.

Снижение ставки, подчеркнули в ЦБ, будет ответом на устойчивое замедление инфляции к цели в прогнозах Центрального банка. Для устойчивого замедления инфляции необходим более сдержанный рост спроса.

"Этому будет способствовать как накопленный эффект от ужесточения денежно-кредитной политики с учетом всех временных лагов, так и нормализация бюджетной политики в 2025 году", – пояснила пресс-служба ЦБ.

У регулятора также спросили, повысят ли ключевую ставку 14 февраля.

"Сейчас ничего не расскажем", – ответили в ЦБ.

Напомним, 20 декабря 2024 года Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Такое решение принято в связи с ужесточением денежно-кредитных условий и охлаждением кредитной активности.