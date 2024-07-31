Эксперты рассказали, способен ли искусственный интеллект найти и нанять работника

Российские разработчики уже создали программу на основе нейросети, которая анализирует резюме

31 июля 2024, 10:30, ИА Амител

Собеседование / Фото: unsplash.com

Искусственный интеллект все глубже проникает в нашу жизнь и теперь ему хотят доверить подбор персонала. Российские разработчики создали программу на основе нейросети, которая анализирует резюме соискателей и определяет, насколько их психологические качества соответствуют вакансии. И такой метод имеет как плюсы, так и минусы. С вопросом о перспективах сотрудничества с нейросетью редакция Business FM* Барнаул обратилась к HR-экспертам и уточнила, облегчит или усложнит работу по поиску кандидатов такой помощник.

Директор по персоналу "ФМ-Продакшн" Ольга Храмцова отмечает, что говорить о том, что искусственный интеллект значительно разгрузит рекрутеров, пока рано, но в перспективе это возможно.

"Мы относимся к этому с интересом, но настороженно. Я бы больше уделила внимание с точки зрения тестирования и выявления профессиональных качеств. ИИ действительно по правильному запросу может составить профиль, определить критерии и под это составить определенные тесты. По soft-скилам – ну здесь я бы пока не рискнула использовать искусственный интеллект", – сказала Храмцова.

По словам руководителя кадрового агентства "Жираф" Жанны Крамаревой, в основном сейчас искусственный интеллект применяют крупные компании, которые работают на федеральном уровне. В регионах подобное практикуют мало, в том числе и потому, что рынок труда дефицитен.

"Кандидаты очень расслаблены и руководитель на высокой должности может указать в резюме "управление коллективом" и больше не давать информации о своем функционале. Получается, что здесь ИИ использовать не выходит. Однако для среднего и малого регионального бизнеса этот инструмент можно начинать применять. За этим будущее, но пока это не то, что даст реальный результат", – сказала Крамарева.

О том, что полностью заменить встречу кандидата и hr-специалиста искусственный интеллект не сможет, говорит и менеджер по персоналу студии HR-проектов "Штат 3" Виолетта Колганова.

"ИИ не сможет оценить, насколько кандидат впишется в команду, какое у него будет взаимодействие с коллегами. Hr-специалист может увидеть в кандидате желание развиваться, стремление к результату, то, что не всегда можно измерить. Также и личные качества – ИИ может определить лишь конкретные черты, но hr-специалист может почувствовать харизму, коммуникабельность, креативность, что важно для успеха в работе", – сказала она.

По всей видимости, искусственный интеллект может стать хорошим и удобным инструментом в подборе персонала, но полностью доверить ему комплектацию кадров пока точно никто не готов.

* Business FM ("Бизнес ФМ")