Ученые выяснили, что нейросеть придумывает шутки лучше людей
ChatGPT рассмешил 70% опрошенных
05 июля 2024, 17:16, ИА Амител
Программирование / Фото: pxhere.com/ru/photo/883504
Исследование Дрю Горенца и Норберта Шварца показало, что искусственный интеллект в ChatGPT 3.5 может генерировать более смешные шутки, чем люди. Чат-бот справился с заданием лучше, чем 105 участников, создав 180 шуток, пишет TechXplore.
На втором этапе ChatGPT предложили придумать сатирические заголовки на основе оригинальных заголовков издания The Onion. В итоге почти 70% участников сочли шутки ChatGPT более смешными, чем созданные человеком.
По словам Горенца, результаты исследования показывают необходимость более тщательного рассмотрения использования ChatGPT и других нейросетей в индустрии развлечений.
17:18:46 05-07-2024
А потом придёт терминатор и всем станет не до смеха.
17:27:36 05-07-2024
Шутки противоречат искусственному интеллекту.
08:50:34 06-07-2024
Петросяна на них нет.
09:37:55 06-07-2024
Может, нерусских он рассмешил. Они смеются, если кто-то на банановой шкурке подскользнётся.