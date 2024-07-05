Ученые выяснили, что нейросеть придумывает шутки лучше людей

ChatGPT рассмешил 70% опрошенных

05 июля 2024, 17:16, ИА Амител

Программирование / Фото: pxhere.com/ru/photo/883504

Исследование Дрю Горенца и Норберта Шварца показало, что искусственный интеллект в ChatGPT 3.5 может генерировать более смешные шутки, чем люди. Чат-бот справился с заданием лучше, чем 105 участников, создав 180 шуток, пишет TechXplore.

На втором этапе ChatGPT предложили придумать сатирические заголовки на основе оригинальных заголовков издания The Onion. В итоге почти 70% участников сочли шутки ChatGPT более смешными, чем созданные человеком.

По словам Горенца, результаты исследования показывают необходимость более тщательного рассмотрения использования ChatGPT и других нейросетей в индустрии развлечений.