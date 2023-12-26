НОВОСТИЭкономика

Эксперты спрогнозировали курс "плавающего рубля" на 2024 год

В наступающем году у рубля есть все шансы на стабильность

26 декабря 2023, 12:16, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Курс рубля в 2024 году будет зависеть больше от политических факторов, нежели экономических, пишет "Парламентская газета".

Зампред комитета ГД по экономической политике Михаил Делягин отметил, что курс рубля в ближайшие месяцы особо не изменится, при этом рост цен продолжится.

Председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал 90 рублей за доллар "нормальным курсом для нынешней ситуации".

"Лучше, чтобы рубль не колебался ни в ту, ни в другую сторону. Падение – значит снижение покупательной способности, инфляция. Нам нужен стабильный курс", – подчеркнул парламентарий.

Аксаков уверен, что в 2024 году у рубля есть все шансы на стабильность "благодаря грамотной политике страны".

Член комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Вадим Деньгин уверен, что рубль укрепится в начале 2024 года.

"Средние котировки для качественного товарообмена и экономической ситуации составляют 70-80 рублей за доллар. Думаю, к этому в начале года придем", – указал сенатор.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИЭкономика
курс валют

Комментарии 4

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Гость

12:56:35 26-12-2023

- "Зампред комитета ГД по экономической политике Михаил Делягин отметил, что курс рубля в ближайшие месяцы особо не изменится, при этом рост цен продолжится." ==== Спасибо тебе слуга наша народная, утешал душу нашу - деньги те же, индексация 7.5%, купить вчера мог, а теперь не сможешь.

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Гость

13:01:42 26-12-2023

будет зависеть больше от политических факторов --- ну то есть наверное от ситуации в новых регионах

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Гость

13:09:18 26-12-2023

₽ точно плавающий ? Не утонувший? Прямо таки сказка про "Серую шейку" ...

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Гость

01:38:03 27-12-2023

Продолжается преступно мошенническая схема умышленного понижения курса рубля. Россия самодостаточная страна способная спокойно обеспечить своими ресурсами стабильность рубля один к одному и занять лидирующие место в Мире. Но врагам России это не нужно чтобы стабильность рубля двигала в рост экономику и особенно промышленность и переработку. Им нужны ресурсы по дешевке

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