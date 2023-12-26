В наступающем году у рубля есть все шансы на стабильность

26 декабря 2023, 12:16, ИА Амител

Фото: amic.ru

Курс рубля в 2024 году будет зависеть больше от политических факторов, нежели экономических, пишет "Парламентская газета".

Зампред комитета ГД по экономической политике Михаил Делягин отметил, что курс рубля в ближайшие месяцы особо не изменится, при этом рост цен продолжится.

Председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал 90 рублей за доллар "нормальным курсом для нынешней ситуации".

"Лучше, чтобы рубль не колебался ни в ту, ни в другую сторону. Падение – значит снижение покупательной способности, инфляция. Нам нужен стабильный курс", – подчеркнул парламентарий.

Аксаков уверен, что в 2024 году у рубля есть все шансы на стабильность "благодаря грамотной политике страны".

Член комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Вадим Деньгин уверен, что рубль укрепится в начале 2024 года.