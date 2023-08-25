Эксперты узнали, куда ездят туристы без детей

Большинство таких отдыхающих выбирают пляжи

25 августа 2023, 11:18, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Специалисты выяснили, куда хотят ездить туристы без детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на туроператора "Алеан".

Аналитики проанализировали брони отелей и установили, что больше половины отдыхающих собираются ехать на пляжи. Отмечается, что бездетные туристы отдают предпочтение отелям с ограничением по минимальному возрасту гостей.

Больше половины туристов собираются поехать в Краснодарский край, 21 процент хотят отдохнуть в Абхазии, пять процентов собираются в Крым.

Также отмечается, что чуть больше четверти россиян поедут в санатории.