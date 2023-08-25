Эксперты узнали, куда ездят туристы без детей
Большинство таких отдыхающих выбирают пляжи
25 августа 2023, 11:18, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Специалисты выяснили, куда хотят ездить туристы без детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на туроператора "Алеан".
Аналитики проанализировали брони отелей и установили, что больше половины отдыхающих собираются ехать на пляжи. Отмечается, что бездетные туристы отдают предпочтение отелям с ограничением по минимальному возрасту гостей.
Больше половины туристов собираются поехать в Краснодарский край, 21 процент хотят отдохнуть в Абхазии, пять процентов собираются в Крым.
Также отмечается, что чуть больше четверти россиян поедут в санатории.
11:28:20 25-08-2023
бездетные туристы отдают предпочтение отелям с ограничением по минимальному возрасту гостей -Это где такое в РФ?