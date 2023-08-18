На алтайском лебедином озере появится теплый домик для туристов

Завершить работы планируют к концу сентября

18 августа 2023, 16:46, ИА Амител

Фото: Минприроды Алтайского края

В заказнике "Лебединый" обустраивают пункт обогрева на озере Светлое. Как сообщает пресс-служба Минприроды Алтайского края, его разместят на смотровой площадке.

Организация теплой зоны актуальна из-за лебедей, посмотреть на которых приезжают большие группы туристов, в том числе и с детьми. В осенне-зимний сезон турпоток в заказнике превышает 30 тысяч человек.

Благодаря появлению домика гости получат возможность дольше наблюдать за птицами и не замерзать. Обустройство пункта обогрева завершится к концу сентября. На его обустройство выделили грант губернатора Алтайского края размером 500 тысяч рублей.