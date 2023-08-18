На алтайском лебедином озере появится теплый домик для туристов
Завершить работы планируют к концу сентября
18 августа 2023, 16:46, ИА Амител
Фото: Минприроды Алтайского края
В заказнике "Лебединый" обустраивают пункт обогрева на озере Светлое. Как сообщает пресс-служба Минприроды Алтайского края, его разместят на смотровой площадке.
Организация теплой зоны актуальна из-за лебедей, посмотреть на которых приезжают большие группы туристов, в том числе и с детьми. В осенне-зимний сезон турпоток в заказнике превышает 30 тысяч человек.
Благодаря появлению домика гости получат возможность дольше наблюдать за птицами и не замерзать. Обустройство пункта обогрева завершится к концу сентября. На его обустройство выделили грант губернатора Алтайского края размером 500 тысяч рублей.
17:06:48 18-08-2023
Очень хорошая новость!!!
22:00:59 18-08-2023
Ещё бы клуб отремонтировали в Урожайном.