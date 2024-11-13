Эксперты выбрали Geely Monjaro лучшим автомобилем 2023 года в России

В ноябре этого года купить кроссовер можно с выгодой до 500 тыс. рублей

13 ноября 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KTGxK

Geely Monjaro / Фото: "Тисс Авто"

Элегантный полноприводный кроссовер Geely Monjaro ("Джили Монджаро"), покоривший сердца российских автолюбителей, признали лучшим автомобилем года в России по итогам престижной национальной премии "Топ-5 Авто". Эта победа в номинации "Автомобиль года" стала ярким подтверждением лидерских позиций Geely на российском рынке, демонстрируя растущую популярность китайских авто.

Под капотом Monjaro – мощный двухлитровый турбированный двигатель, выдающий 238 лошадиных сил. В тандеме с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией с гидротрансформатором он обеспечивает не только великолепную динамику и плавность хода, но и экономичный расход топлива.

Geely Monjaro / Фото: "Тисс Авто"

Премия "Топ-5 Авто" стала инновационным проектом для российского авторынка. Ее принципы – объективность, профессионализм и прозрачность – обеспечивают достоверные ориентиры для автовладельцев. Жюри премии, в которое входят авторитетные российские автожурналисты, тщательно изучило все новые и обновленные модели, появившиеся в 2023 году на отечественном рынке. При оценке автомобилей эксперты обращали внимание на комфорт, практичность, дизайн, технические особенности и соотношение цены и качества.

Geely Monjaro уже успел завоевать признание экспертов. Ранее его удостоили звания "Новинка года" в России по итогам ежегодной премии, организованной авторитетным онлайн-сервисом "Авто.ру". В конкурсе тогда участвовали 38 моделей различных марок.

Geely Monjaro / Фото: "Тисс Авто"

Желающие лично оценить все преимущества флагманского кроссовера Geely Monjaro могут посетить автосалон официального дилера в Барнауле – "Тисс Авто", где он доступен для тест-драйва. Кстати, в ноябре 2024 года покупатели смогут воспользоваться специальными предложениями и сэкономить до 500 тыс. рублей на покупке этого кроссовера.

Официальный дилер Geely ГК "Тисс Авто"

Адрес: г. Барнаул, ул. Попова, 212

Тел.: +7 (3852) 40-40-60

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