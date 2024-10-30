Эксперты высказались о дихлофосе, из-за которого могли погибнуть четверо детей

Производитель утверждает, что при соблюдении инструкции средство для человека опасности не представляет

30 октября 2024, 09:14, ИА Амител

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Следователи озвучили результаты экспертизы, проведенной после гибели четырех детей под Красноярском. Как сообщает "КП-Новосибирск", на поверхности посуды обнаружили компоненты инсектицидного средства – предположительно, дихлофоса. Эксперты рассказали, может ли он стать причиной смерти.

Средства произвели на новосибирском заводе. Изначально была версия, что в село Красная Сопка завезли поддельную партию, но следователи установили, что это не так. Сейчас считается, что в организм детей попали компоненты дихлофоса, оставшиеся на посуде.

Как отметил Игорь Никулин, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, доцент МГОТУ, в состав этих дихлофосов входят два опасных вещества: тетраметрин и циперметрин. Они являются нейропаралитическим инсектицидом.

"Все зависит от того, насколько много вещества содержалось в воздухе. На этот вопрос в дальнейшем ответят эксперты. Также в дихлофосе используется токсичная смесь пропана, бутана и изобутана. Она нужна для того, чтобы "выталкивать" из баллона другие вещества, входящие в дихлофос, чтобы они были под давлением. Если этой смеси в воздухе накопилось много, она тоже могла вызвать отравление", – сказал Никулин.

Эпидемиолог, кандидат медицинских наук Яков Новоселов назвал этот случай отравления дихлофосом первым. Средство продается уже десятки лет и подобных инцидентов с ним не было.

"У семьи должен быть низкий уровень социальной ответственности, чтобы вопреки инструкции опрыскать помещение и не проветрить его или не помыть посуду после протравки. В этом случае действительно могло произойти отравление", – добавил он.

На заводе "Сибиар", который произвел роковой дихлофос, заявили, что продукция сертифицирована и безопасна при соблюдении инструкции по применению. По степени воздействия средства являются малоопасными: концентрация активных компонентов достаточна для борьбы с насекомыми, но не может привести к серьезным последствиям для человека при применении по назначению.