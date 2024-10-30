Эксперты высказались о дихлофосе, из-за которого могли погибнуть четверо детей
Производитель утверждает, что при соблюдении инструкции средство для человека опасности не представляет
30 октября 2024, 09:14, ИА Амител
Следователи озвучили результаты экспертизы, проведенной после гибели четырех детей под Красноярском. Как сообщает "КП-Новосибирск", на поверхности посуды обнаружили компоненты инсектицидного средства – предположительно, дихлофоса. Эксперты рассказали, может ли он стать причиной смерти.
Средства произвели на новосибирском заводе. Изначально была версия, что в село Красная Сопка завезли поддельную партию, но следователи установили, что это не так. Сейчас считается, что в организм детей попали компоненты дихлофоса, оставшиеся на посуде.
Как отметил Игорь Никулин, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, доцент МГОТУ, в состав этих дихлофосов входят два опасных вещества: тетраметрин и циперметрин. Они являются нейропаралитическим инсектицидом.
"Все зависит от того, насколько много вещества содержалось в воздухе. На этот вопрос в дальнейшем ответят эксперты. Также в дихлофосе используется токсичная смесь пропана, бутана и изобутана. Она нужна для того, чтобы "выталкивать" из баллона другие вещества, входящие в дихлофос, чтобы они были под давлением. Если этой смеси в воздухе накопилось много, она тоже могла вызвать отравление", – сказал Никулин.
Эпидемиолог, кандидат медицинских наук Яков Новоселов назвал этот случай отравления дихлофосом первым. Средство продается уже десятки лет и подобных инцидентов с ним не было.
"У семьи должен быть низкий уровень социальной ответственности, чтобы вопреки инструкции опрыскать помещение и не проветрить его или не помыть посуду после протравки. В этом случае действительно могло произойти отравление", – добавил он.
На заводе "Сибиар", который произвел роковой дихлофос, заявили, что продукция сертифицирована и безопасна при соблюдении инструкции по применению. По степени воздействия средства являются малоопасными: концентрация активных компонентов достаточна для борьбы с насекомыми, но не может привести к серьезным последствиям для человека при применении по назначению.
10:00:49 30-10-2024
Ваша версия никуда не годится - уже прошло полвека, а вы только анализ с тарелок получили? А трупы умерших не исследовали? Это дети причем 4 человека. Когда такое происходит из-за смерти детей все на ушах - кто в медицине знает. Там уже за это время по молекулам бы все исследовали.
12:35:33 30-10-2024
Гость (10:00:49 30-10-2024) Ваша версия никуда не годится - уже прошло полвека, а вы тол...
Вы правы, версия с дихлофосом совсем не годится. Мало того, что перетравилось бы уже полстраны, так ведь следствие не скрывает, что следов инсектицидного средства от дихлофоса совсем не обнаружено у отца и одной из погибших девочек. Ну, если нет у нас таких лабораторий, в которых давно бы нашли причину отравления, попросите китайцев наконец. Да и недружественные страны, скорее всего, не откажут в таком случае.
12:28:50 30-10-2024
Опять виноват дихлофос и кто угодно, кроме беспечных родителей.
13:15:13 30-10-2024
Гость (12:28:50 30-10-2024) Опять виноват дихлофос и кто угодно, кроме беспечных родител...
О беспечности не может быть речи. Пока не установлена причина смерти. А она не установлена. Ясно только, что дихлофос не при чём.
13:12:08 30-10-2024
да не могут они написать что скорее всего от газа умерли - сбойнуло скорее всего оборудование
это вызовет панику - оборудование оказывается опасное все
13:25:47 30-10-2024
Вряд ли. Во-первых, никакой паники ни у кого не вызовет. Во-вторых, если от угарного, то и экспертизы никакой не надо, по трупам видно будет.
22:50:53 30-10-2024
как так можнодурить всю страну-то! следователи состав крови , волос, желудка - исследуют?? что за бардак