Производитель дихлофоса начал разбирательства после отравления под Красноярском

Отмечается, что компания не получала запросов со стороны правоохранительных органов

24 сентября 2024, 23:38, ИА Амител

Таракан / Фото: unsplash.com

Производитель дихлофоса "Сибиар" начал разбирательства после отравления семьи под Красноярском. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы собираем свою информацию, но исходных данных пока не хватает. Поэтому дождемся официального заключения и понимания ситуации", – пояснили на предприятии.

Отмечается, что производитель не получал запросов со стороны правоохранительных органов.

Напомним, что накануне семья из шестерых человек отравилась после ужина. Четверо детей погибли. Следователи назвали причиной отравления неустановленное токсичное вещество, однако анализы показали, что в рвотных массах пострадавших имелись составные вещества дихлофоса. Разбирательства продолжаются.