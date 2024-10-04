Что не носят и снимают молодые жители Барнаула? Это выяснили эксперты
А половина горожан это обычно носит, причем чаще мужчины, чем женщины
04 октября 2024, 15:00, ИА Амител
В Барнауле каждый третий житель возрастом до 34 лет не носит с собой наличных денег, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob. В случае необходимости их можно снять в банкоматах.
"26% горожан вообще не имеют наличных в кармане. Каждый третий в возрасте до 34 лет уже отказался от наличности в кармане, среди граждан от 35 до 44 лет – каждый четвертый не носит с собой наличных денег (24%), а среди тех, кто старше, – каждый пятый (21%)", – говорится в исследовании.
52% барнаульцев обычно носят с собой наличность, причем чаще это мужчины, чем женщины (56% против 48%). Купюры и монеты чаще имеют при себе те, кто старше 45 лет (57%), и те, кто получает от 50 до 100 тыс. рублей (59%).
36% опрошенных рассказали, что носят в кошельке до 3 тыс. рублей и лишь 1% – более 20 тысяч.
Опрос проведен с 30 сентября по 1 октября 2024 года среди представителей экономически активного населения Барнаула.
15:13:10 04-10-2024
скоро забуду как выглядит наличка, если честно. недавно только увидела новую сотку и 200 руб. случайно в очереди на кассу.
16:37:27 04-10-2024
Наличка нужна всегда. Вы такие все уверенные в том, что всегда будет доступен банкомат, электричество не могут отключить, программа не может зависнуть. А вообще иногда бесят эти малолетние безналичники, которые с маниакальной настойчивостью тыкают в телефон и не могут перевести 35 руб за проезд. Делайте это заранее или держите наличку, не задерживайте людей!
17:07:54 04-10-2024
Гость (16:37:27 04-10-2024) Наличка нужна всегда. Вы такие все уверенные в том, что всег... вот ни разу наличка не пригодилась за несколько лет. если вы старовер, то не объясняйте другим, что им нужно.
17:09:26 04-10-2024
Гость (16:37:27 04-10-2024) Наличка нужна всегда. Вы такие все уверенные в том, что всег... Ага, типа все деньги на счетах и работают. Переводят со счета на карту , а затем расплачиваются за покупку в 5 тыщ. Смешно смотреть
17:16:29 04-10-2024
Гость (17:09:26 04-10-2024) Переводят со счета на карту , а затем расплачиваются за покупку в 5 тыщ. Смешно смотретьА на какую покупку смотреть не смешно? В 4 или 6 тысяч?
17:59:25 04-10-2024
Видел не раз такое - ломается терминал в продуктовом магазине (или нет связи с банком), вся молодежь уходит без покупок, а люди, имеющие наличку, без проблем рассчитываются на кассе и уходят с продуктами. Когда деньги с собой, это всегда надежнее.
20:59:59 04-10-2024
я из староверов.
Кэш -сила !
Кэш можно потрогать !
Кэшом , (в случае ядерной войны) можно подтереться.
Кэш- это банкнота. А банкнота - это нумизматы.
23:51:53 04-10-2024
Шинник (20:59:59 04-10-2024) я из староверов.Кэш -сила !Кэш можно потрогать !... Отлично, откуда только эта любоффь лепить везде сленговые словечки не русского лексикона, вас половина не поймет. Ваш кЕшь это не только банкнота ,но и монета подтераться можно вечно.
21:26:03 04-10-2024
Все равно от Китая отстаем лет на 25. Там уже про кредитные и дебетовые карты лет 10 как забыли. Рассчитываются вичатом и алипеем. На смартфонах приложения такие. Даже у торговцев на базарах и попрошаек висят QR коды.
14:34:18 05-10-2024
Гость (21:26:03 04-10-2024) Все равно от Китая отстаем лет на 25. Там уже про кредитные ... Езжай туда, там тебе на лоб быстро QR-код прилепят, будешь фейсом платить ;)