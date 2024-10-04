Что не носят и снимают молодые жители Барнаула? Это выяснили эксперты

А половина горожан это обычно носит, причем чаще мужчины, чем женщины

04 октября 2024, 15:00, ИА Амител

Молодые люди / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В Барнауле каждый третий житель возрастом до 34 лет не носит с собой наличных денег, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob. В случае необходимости их можно снять в банкоматах.

"26% горожан вообще не имеют наличных в кармане. Каждый третий в возрасте до 34 лет уже отказался от наличности в кармане, среди граждан от 35 до 44 лет – каждый четвертый не носит с собой наличных денег (24%), а среди тех, кто старше, – каждый пятый (21%)", – говорится в исследовании.

52% барнаульцев обычно носят с собой наличность, причем чаще это мужчины, чем женщины (56% против 48%). Купюры и монеты чаще имеют при себе те, кто старше 45 лет (57%), и те, кто получает от 50 до 100 тыс. рублей (59%).

36% опрошенных рассказали, что носят в кошельке до 3 тыс. рублей и лишь 1% – более 20 тысяч.

Опрос проведен с 30 сентября по 1 октября 2024 года среди представителей экономически активного населения Барнаула.