Барнаульцы заявили, что для счастья им нужно 217 тысяч рублей в месяц

Больше всего денег для счастья нужно жителям Москвы, Владивостока, Ростова-на-Дону, Тюмени и Красноярска

16 сентября 2024, 17:45, ИА Амител

Жители Барнаула ловят деньги / Иллюстрация сгенерирована нейросетью Dall-e

Жители Барнаула рассказали, сколько денег им необходимо каждый месяц, чтобы жить счастливо, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"В Барнауле счастье оценивают в 217 тыс. рублей. В марте этого года эта сумма равнялась 190 тыс. рублей, в марте 2023-го – 165 тысяч, в апреле 2022-го – 162 тысячи, в мае 2021-го – 147 тысяч", – говорится в исследовании.

Среди городов с самыми высокими запросами оказались Москва (276 тысяч рублей), Владивосток (270 тысяч), Ростов-на-Дону (257 тысяч), Тюмень (253 тысячи) и Красноярск (250 тысяч). Дешевле всего счастье стоит в Кемерове (210 тысяч), Рязани (210 тысяч) и Кирове (190 тысяч).

Среднестатистическому мужчине для счастья требуется 270 тысяч рублей в месяц, женщине – 230 тысяч.

Опрос проведен среди представителей экономически активного населения из всех округов страны в 521 населенном пункте с 12 августа по 13 сентября 2024 года.