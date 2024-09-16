Барнаульцы заявили, что для счастья им нужно 217 тысяч рублей в месяц
Больше всего денег для счастья нужно жителям Москвы, Владивостока, Ростова-на-Дону, Тюмени и Красноярска
16 сентября 2024, 17:45, ИА Амител
Жители Барнаула рассказали, сколько денег им необходимо каждый месяц, чтобы жить счастливо, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
"В Барнауле счастье оценивают в 217 тыс. рублей. В марте этого года эта сумма равнялась 190 тыс. рублей, в марте 2023-го – 165 тысяч, в апреле 2022-го – 162 тысячи, в мае 2021-го – 147 тысяч", – говорится в исследовании.
Среди городов с самыми высокими запросами оказались Москва (276 тысяч рублей), Владивосток (270 тысяч), Ростов-на-Дону (257 тысяч), Тюмень (253 тысячи) и Красноярск (250 тысяч). Дешевле всего счастье стоит в Кемерове (210 тысяч), Рязани (210 тысяч) и Кирове (190 тысяч).
Среднестатистическому мужчине для счастья требуется 270 тысяч рублей в месяц, женщине – 230 тысяч.
Опрос проведен среди представителей экономически активного населения из всех округов страны в 521 населенном пункте с 12 августа по 13 сентября 2024 года.
17:58:09 16-09-2024
Счастье деньгами не измеряется.
18:17:59 16-09-2024
Данаец (17:58:09 16-09-2024) Счастье деньгами не измеряется....
А их количеством!
Уметь надо тратить.
06:47:16 17-09-2024
Данаец (17:58:09 16-09-2024) Счастье деньгами не измеряется.... Плюсану вам. Просто многие люди этого не понимают.
18:17:01 16-09-2024
Ну да... Примерно и я так считаю...
18:18:36 16-09-2024
Если не учитывать стоимость жилья - то да. А если учитывать - то и миллиона мало.
20:22:39 16-09-2024
200 т.руб в день)
20:49:42 16-09-2024
Сколько наивняка...
22:05:11 16-09-2024
народ в Барнауле зажрался
100к. уже нормально
22:40:50 16-09-2024
Смешно. Прям 217, ни больше, ни меньше. А если 218 будет, у сибиряка наступит эйфория?! 😁 Интересно, среди кого проводили опрос, среди бухгалтеров? которые скрупулёзно всё просчитали до копейки.
09:33:57 17-09-2024
Гость (22:40:50 16-09-2024) Смешно. Прям 217, ни больше, ни меньше. А если 218 будет, у... 17-ть это видимо на новый бюджетный диван, вместо протёртого.
06:51:45 17-09-2024
Современные шуры балагановы: «- Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? – спросил Остап. – Только подсчитайте все. – Сто рублей, – ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой». Деньги сами по себе никого не делают счастливым.
08:00:12 17-09-2024
Шуры Балагановы... Хе-хе ;-)
14:46:38 17-09-2024
Амик, зачем вы ставите такие картинки из нейросетей? Неживые, не интересные. Уже не первый раз. Или у вас неопытный спец...