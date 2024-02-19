Эксперты выяснили, как подорожали самые популярные подарки на 23 Февраля

Женщины часто дарят парфюм, сувениры, одежду или готовят праздничный ужин

19 февраля 2024, 12:00, ИА Амител

Подарок для мужчины / Фото: unsplash.com

За год в России поднялись цены на многие популярные подарки на 23 Февраля, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

"Социологи поинтересовались у женщин, что они подарят своим защитникам. Парфюмерию и косметику – например, шампуни или гели для душа – вручат 20% опрошенных", – отмечает издание.

Эксперты сравнили цены на самые популярные подарки. Выяснилось, что в среднем туалетная вода за год подорожала на 168 рублей и стоит 2 852 рубля. Стоимость пены для бритья выросла на 31 рубль – до 271 рубля. А вот цена шампуня практически не изменилась.

15% женщин подарят мужчинам блокноты, ручки и портмоне, а 10% купят инструменты.