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По сколько женщины в Барнауле скидываются на 23 Февраля? Названа самая частая сумма

Большинство жительниц в подготовке праздника участвуют добровольно

22 февраля 2023, 15:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Эксперты "Зарплата.ру" выяснили, как жительницы Барнаула на работе поздравляют коллег-мужчин с 23 Февраля.

"Подарки мужчинам принято дарить в 87% компаний. В 45% их покупают женщины за свой счёт, у 24% подарки оплачивает компания, а в 30% расходы делятся между женской частью коллектива и компанией", – выяснили социологи.

Чаще всего (34%) женщины скидываются на подарки по 200-300 рублей, по 400-500 рублей собирают в 28% компаний, по 100-200 рублей скидываются в 15%. Сумму, превышающую 500 рублей, собирают в 17% компаний.

В подготовке праздника участвует 79% опрошенных женщин, из них 96% добровольно, а 4% – потому что нельзя отказаться. 

В большинстве случаев на работе устраивают фуршет (80%). Также проводят конкурсы, игры и викторины (38%), делают рассылку поздравлений (15%), организовывают поход в ресторан или кафе (9%), приглашают аниматоров (4%).

Опрос проведён среди 1890 россиянок в возрасте 25-55 лет, в том числе в Алтайском крае.

  

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Комментарии 4

  • 45+24+30=99, где еще 1%? Статисты самые малограмотные люди
    22 февраля, Гость   Ответить
  • мы по 1 200 скидывались. У нас 5 женщин и 12 мужчин...
    22 февраля, Гость   Ответить
  • 45+24+30=99, где еще 1%? =================просто округлили до целого числа, вот процент и "съелся", зануда.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Поздравлять надо военнобязанных любого пола, а не всех мужчин.
    22 февраля, Гость   Ответить
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