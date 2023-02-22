По сколько женщины в Барнауле скидываются на 23 Февраля? Названа самая частая сумма

Большинство жительниц в подготовке праздника участвуют добровольно

22 февраля 2023, 15:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Эксперты "Зарплата.ру" выяснили, как жительницы Барнаула на работе поздравляют коллег-мужчин с 23 Февраля.

"Подарки мужчинам принято дарить в 87% компаний. В 45% их покупают женщины за свой счёт, у 24% подарки оплачивает компания, а в 30% расходы делятся между женской частью коллектива и компанией", – выяснили социологи.

Чаще всего (34%) женщины скидываются на подарки по 200-300 рублей, по 400-500 рублей собирают в 28% компаний, по 100-200 рублей скидываются в 15%. Сумму, превышающую 500 рублей, собирают в 17% компаний.

В подготовке праздника участвует 79% опрошенных женщин, из них 96% добровольно, а 4% – потому что нельзя отказаться.

В большинстве случаев на работе устраивают фуршет (80%). Также проводят конкурсы, игры и викторины (38%), делают рассылку поздравлений (15%), организовывают поход в ресторан или кафе (9%), приглашают аниматоров (4%).

Опрос проведён среди 1890 россиянок в возрасте 25-55 лет, в том числе в Алтайском крае.