Эксперты выяснили, кому на Алтае готовы платить почти 1 млн рублей в месяц
Могут даже отправить на работу в Дубай
27 апреля 2024, 14:00, ИА Амител
Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали, каким специалистам в Алтайском крае работодатели предлагали самую высокую зарплату в марте-апреле 2024 года.
"За март-апрель в Алтайском крае было открыто 2,9 тыс. вакансий с зарплатой 200 тыс. рублей и более. Это 9% от всех предложений о работе в регионе за указанный период", – говорится в исследовании.
Чаще всего высокие зарплаты предлагают компании из сферы "Перевозки, логистика, склад, ВЭД" (они открыли 67% вакансий с зарплатой 200 тыс. рублей), "Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование" (4%), "Добывающая отрасль", "Розничная торговля" и "Металлургия, металлообработка" (по 2%).
"Каждая пятая вакансия с зарплатой 200 тысяч рублей предполагает вахтовый метод работы (22%)", – подчеркнули аналитики.
Топ 10 высокооплачиваемых специалистов, Алтайский край, апрель 2024:
исполнительный директор – от 300 000 до 750 000 рублей на руки;
водитель категории Е – от 180 000 до 230 000 рублей до вычета налогов;
менеджер по продаже элитной недвижимости (в Дубай) – от 600 000 рублей на руки;
региональный представитель – от 120 000 до 840 000 рублей до вычета налогов;
стоматолог-терапевт – от 300 000 до 650 000 рублей на руки;
руководитель проекта (строительство завода) – от 400 000 рублей до вычета налогов;
механик ОГР техника Komatsu – от 350 000 рублей на руки;
Senior Vue.js Developer (удаленно) – от 350 000 рублей до вычета налогов;
главный экономист по бюджетированию затрат – от 313 000 рублей на руки;
машинист бульдозера – от 300 000 до 372 000 рублей на руки.
14:52:03 27-04-2024
А в договоре будет написано 20 тысяч + премия (может быть).
15:46:11 27-04-2024
Гость (14:52:03 27-04-2024) А в договоре будет написано 20 тысяч + премия (может быть).... Не факт. А даже если и так, то это не значит что собираются кого-то обмануть. Дефицит кадров на рынке труда всё сильнее и сильнее
06:30:09 28-04-2024
з/п на вахте 200 тыс за2/3 мес и так может быть!