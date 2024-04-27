Могут даже отправить на работу в Дубай

27 апреля 2024, 14:00, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: unsplash.com

Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали, каким специалистам в Алтайском крае работодатели предлагали самую высокую зарплату в марте-апреле 2024 года.

"За март-апрель в Алтайском крае было открыто 2,9 тыс. вакансий с зарплатой 200 тыс. рублей и более. Это 9% от всех предложений о работе в регионе за указанный период", – говорится в исследовании.

Чаще всего высокие зарплаты предлагают компании из сферы "Перевозки, логистика, склад, ВЭД" (они открыли 67% вакансий с зарплатой 200 тыс. рублей), "Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование" (4%), "Добывающая отрасль", "Розничная торговля" и "Металлургия, металлообработка" (по 2%).

"Каждая пятая вакансия с зарплатой 200 тысяч рублей предполагает вахтовый метод работы (22%)", – подчеркнули аналитики.

Топ 10 высокооплачиваемых специалистов, Алтайский край, апрель 2024:

исполнительный директор – от 300 000 до 750 000 рублей на руки;

водитель категории Е – от 180 000 до 230 000 рублей до вычета налогов;

менеджер по продаже элитной недвижимости (в Дубай) – от 600 000 рублей на руки;

региональный представитель – от 120 000 до 840 000 рублей до вычета налогов;

стоматолог-терапевт – от 300 000 до 650 000 рублей на руки;

руководитель проекта (строительство завода) – от 400 000 рублей до вычета налогов;

механик ОГР техника Komatsu – от 350 000 рублей на руки;

Senior Vue.js Developer (удаленно) – от 350 000 рублей до вычета налогов;

главный экономист по бюджетированию затрат – от 313 000 рублей на руки;

машинист бульдозера – от 300 000 до 372 000 рублей на руки.