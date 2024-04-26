Стало известно, кто получает самые высокие зарплаты в России

Предложения могут доходить до 250 тысяч рублей

26 апреля 2024, 09:46, ИА Амител

Программный код / Фото: pxhere.com

Специалисты IT-сферы и геодезисты являются самыми высокооплачиваемыми работниками в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на hh.ru.

По данным HeadHunter, в топ-10 профессий с самыми высокими зарплатами на апрель 2024 года вошли: DevOps-инженер (250 тысяч рублей), руководитель группы разработки (201 тысяча рублей), дата-сайентист (200 тысяч рублей).

Системный аналитик и геодезист занимают четвертое и пятое места с медианной зарплатой чуть более 150 тысяч рублей. Зарплата последнего выросла на треть по сравнению с прошлым годом.

Креативный директор – единственная профессия, где отмечен рост заработной платы на 76%, до 140 тысяч рублей. Среди профессий из топ-10 снижение зарплаты отмечено только у дата-сайентистов – на 11% по сравнению с апрелем 2023 года.

В сфере услуг отмечен самый высокий рост зарплатных предложений: на 32% – до 83,8 тысячи рублей. В первом квартале 2023 года специалисты могли рассчитывать на 63,5 тысячи рублей.