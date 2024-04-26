Стало известно, кто получает самые высокие зарплаты в России
Предложения могут доходить до 250 тысяч рублей
26 апреля 2024, 09:46, ИА Амител
Специалисты IT-сферы и геодезисты являются самыми высокооплачиваемыми работниками в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на hh.ru.
По данным HeadHunter, в топ-10 профессий с самыми высокими зарплатами на апрель 2024 года вошли: DevOps-инженер (250 тысяч рублей), руководитель группы разработки (201 тысяча рублей), дата-сайентист (200 тысяч рублей).
Системный аналитик и геодезист занимают четвертое и пятое места с медианной зарплатой чуть более 150 тысяч рублей. Зарплата последнего выросла на треть по сравнению с прошлым годом.
Креативный директор – единственная профессия, где отмечен рост заработной платы на 76%, до 140 тысяч рублей. Среди профессий из топ-10 снижение зарплаты отмечено только у дата-сайентистов – на 11% по сравнению с апрелем 2023 года.
В сфере услуг отмечен самый высокий рост зарплатных предложений: на 32% – до 83,8 тысячи рублей. В первом квартале 2023 года специалисты могли рассчитывать на 63,5 тысячи рублей.
10:02:54 26-04-2024
DevOps, сайентист ----- нет еще DevOpsсайентиста с навыками фрезировщика. Тоже хорошо бы платили
10:15:08 26-04-2024
Гость (10:02:54 26-04-2024) DevOps, сайентист ----- нет еще DevOpsсайентиста с навыками ... Ну фрезеровщики-то железо строгают,что-то производят(никакие не калоши)) а в девопсе думать надо соображать.
10:16:11 26-04-2024
Пока не будет равенства цен и тарифов зарплат (как при союзе) ни фига не будет хорошего.А нам с вами лапшу вешают , что в Москве все дорого.Сам был недавно в Москве и покупал продукты там - все так же.Просто наши власти решили так, что у нас зарплаты должны быть ниже и соответственно прожиточный минимум ниже.А пенсии - ребята так нельзя со стариками, ведь сами будем такими.В маленькой дании в 100 раз пенсия больше.Что то надо решать.
11:11:04 26-04-2024
гость (10:16:11 26-04-2024) Пока не будет равенства цен и тарифов зарплат (как при союзе... В Москве многое дешевле чем у нас, одежда и автомобили например. Продукты тоже есть доступнее и что интересно отечественные и качественные.
А ещё там дешевле транспортной налог и т.д.
11:08:46 26-04-2024
Самые высокие зарплаты получают специалисты которым в своё время посчастливилось учиться или близко общаться с тем самым. У них зарплаты по несколько миллионов в день, по тому что иначе их сразу же переманят в иностранные корпорации , ведь гениев на земле раз два и обчёлся
12:06:34 26-04-2024
Самые высокие зарплаты получают вообще не специалисты....а те, кто по родственным связям или друзьям пролез к власти, в думу и прочие теплые места.
14:03:56 26-04-2024
Кто у нас получает самые высокие зарплаты?Да всё те же.
14:47:31 26-04-2024
У замминистра обороны зп тоже не хилая, только навряд ли меня пустят на вакантное место.
17:43:44 26-04-2024
Я думал что это шахтеры, электрики, строители, слесаря, водители, каменщики, плотники, а это шушара какая то.