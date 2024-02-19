Ближе к празднику некоторые продавцы традиционно повышают цены на один из самых популярных подарков

19 февраля 2024, 16:00, ИА Амител

Носки / Фото: wirestock / Freepik

В России в середине февраля еще можно было недорого купить носки, которые предстоит получить многим мужчинам на 23 Февраля, пишет "Парламентская газета". Такой подарок выбрали 9% россиянок.

Как выяснили эксперты, с прошлого февраля носки подорожали на 10 рублей: тогда они стоили в среднем 113 рублей за пару, а сейчас – 123 рубля.

При этом за неделю с 6 по 12 февраля цены на мужские носки немного сбавили обороты и они стали даже дешевле на 0,3%. Так что это был идеальный период для того, чтобы недорого купить их в подарок.

А вот ближе к празднику некоторые продавцы традиционно повышают цены на популярные товары.