Эксперты выяснили, на сколько подорожали мужские носки к 23 Февраля
Ближе к празднику некоторые продавцы традиционно повышают цены на один из самых популярных подарков
19 февраля 2024, 16:00, ИА Амител
В России в середине февраля еще можно было недорого купить носки, которые предстоит получить многим мужчинам на 23 Февраля, пишет "Парламентская газета". Такой подарок выбрали 9% россиянок.
Как выяснили эксперты, с прошлого февраля носки подорожали на 10 рублей: тогда они стоили в среднем 113 рублей за пару, а сейчас – 123 рубля.
При этом за неделю с 6 по 12 февраля цены на мужские носки немного сбавили обороты и они стали даже дешевле на 0,3%. Так что это был идеальный период для того, чтобы недорого купить их в подарок.
А вот ближе к празднику некоторые продавцы традиционно повышают цены на популярные товары.
"Некоторые магазины проводят акции в праздничные дни, но не всегда выгодные: скидка в лучшем случае перекроет наценку", – предупредили эксперты.
16:20:01 19-02-2024
пусть учатся портянки крутить
17:25:32 19-02-2024
Цены на товар растут только когда закупочная цена выросла, от фонаря цены не повышаем, вся надбавка рассчитывается от закупочной цены, переписывать цены ради недели продаж желания нет, а ещё и их менять в программе.