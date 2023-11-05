Эксперты выяснили причину экстренной посадки самолета в поле под Новосибирском
Представители комиссии уверены, что борт легко мог сесть в Омске, куда направлялся изначально
05 ноября 2023, 14:15, ИА Амител
Комиссия назвала причину экстренной посадки самолета "Уральских авиалиний" в поле под Новосибирском. Об этом сообщает Mash Siberia.
Основной причиной, по которой борт не долетел до аэропорта, стала нехватка топлива. Она возникла из-за ряда факторов: экипаж не учел фактор выпущенного шасси, ошибся в определении положения створок и не смог рассчитать количество топлива, которое потребовалось бы для того, чтобы долететь до Новосибирска.
Гидравлика у самолета отказала из-за износа приводного шланга.
Специалисты уверены, что команда могла бы спокойно посадить борт в Омске. Длины полосы для этого хватило бы.
14:21:32 05-11-2023
Изначально было понятно, что виноваты целиком и полностью недоучившиеся лётчики. Ужас в том, что подобные недоучки у нас буквально везде и от них целиком и полностью зависят наши жизни и наше благополучие.
20:31:12 05-11-2023
Тотальная деградация (14:21:32 05-11-2023) Изначально было понятно, что виноваты целиком и полностью не... Куда тебе могло вообще быть понятно? Ты на летчика училась вообще?
10:24:32 06-11-2023
Гость (20:31:12 05-11-2023) Куда тебе могло вообще быть понятно? Ты на летчика училась в... Не стоит обращать внимание. Количество тупиц в барнауле просто зашкаливает. и все рвутся в диванные эксперты.
15:33:52 05-11-2023
А то, что гидравлика отказала из-за износа приводного шланга, это ведь ерунда)))
16:35:38 05-11-2023
Гость (15:33:52 05-11-2023) А то, что гидравлика отказала из-за износа приводного шланга... Это техника, она ломается. Да, есть наземное ТО со своими сервисными сроками. Но всего предусмотреть нельзя.
20:50:25 05-11-2023
Гость (16:35:38 05-11-2023) Это техника, она ломается. Да, есть наземное ТО со своими се... Сейчас не обслуживают самолеты в самом прямом смысле. Б/у запчасти по кругу меняют. Новых нет от слова совсем из-за санкций.
08:35:22 06-11-2023
Гость (20:50:25 05-11-2023) Сейчас не обслуживают самолеты в самом прямом смысле. Б/у за... И? Теперь не летать? Или предложить за снятие санкций отказ от Крыма? В чем логика твоего коммента? Тотально всю систему воздушных суден никогда не обновить на 100%, это тупо невозможно. Всегда есть место форс-мажору.
15:38:48 05-11-2023
Недоучившиеся летчики не смогли бы там посадить самолет
16:21:04 05-11-2023
... (15:38:48 05-11-2023) Недоучившиеся летчики не смогли бы там посадить самолет... Современные самолёты имеют автоматическую программу посадки в своих компьютерах на автопилоте. Достаточно выбрать курс и нажать на кнопку. Повезло, что на поле не оказалось пней и ям. Тогда бы кувыркались в огне.
06:59:56 06-11-2023
Гость (16:21:04 05-11-2023) Современные самолёты имеют автоматическую программу посадки ... Пустые баки загорятся?
10:33:34 06-11-2023
Гость (16:21:04 05-11-2023) Современные самолёты имеют автоматическую программу посадки ... Только при условии, что аэропорт оборудован системой автоматического захода на посадку. В поле такого нет. И при этих условиях сажают в ручном режиме. Так что если не в курсе, не пори чушь, ей больно и своего согласия она не давала.
13:16:24 06-11-2023
Гость (16:21:04 05-11-2023) Современные самолёты имеют автоматическую программу посадки ... Не пишите разную фигню! Системы автоматической посадки состоит из двух радиомаяков: курсового и глиссадного. Где вы там радиомаяки нашли?
16:32:51 05-11-2023
В ноги кланяться нужно. Столько спасли жизней. А тут знатоки начинают рассуждать.
18:10:08 05-11-2023
вот потому я и не летаю уже много лет. тут вам и летчики-недоучки и износ шлангов... да ну его.
20:46:28 05-11-2023
Разве скажет комиссия что виноваты санкции, которые нам на пользу. Что вместо новых запчастей в самолёты пихают б/ушный хлам. Конечно на пилотов проще свалить.
21:00:03 05-11-2023
Гость (16:35:38 05-11-2023) Это техника, она ломается. Да, есть наземное ТО со своими се... Сейчас не обслуживают самолеты в самом прямом смысле. Б/у запчасти по кругу меняют. Новых нет от слова совсем из-за санкций.
21:46:34 05-11-2023
Самолеты теперь отправляют на техобслуживание... в Иран. В 2023 году Россия с огромным отрывом лидирует в мировом антирейтинге по количеству авиакатастроф и предпосылок к их возниковению в гражданской авиации - это следует из мониторинга IDP Corporate Systems, где описывают и подсчитывают все авиаинциденты в 52 странах мира, использующих собственную авиацию.
23:03:36 05-11-2023
Произошло то, что должно было произойти. Остальное от лукавого.
06:48:11 06-11-2023
"ошибся в определении положения створок..."-а что, есть сигнализация их положения? Насколько мне известно, сигнализация положения опоры (стойки) есть, а логику сигнализации этого ЛА наверное знает автор этого коммента.
11:55:50 06-11-2023
если бы да кабы пойди они до Новосиба возникло еще бы 100 факторов и 200 отказов старья думаете там только один шланг истерся???? и тогда они реально бы гробанулись а в данном случае все целы - плюсую летчикам
12:23:26 06-11-2023
дело было не в бобине