Эксперты выяснили причину экстренной посадки самолета в поле под Новосибирском

Представители комиссии уверены, что борт легко мог сесть в Омске, куда направлялся изначально

05 ноября 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Комиссия назвала причину экстренной посадки самолета "Уральских авиалиний" в поле под Новосибирском. Об этом сообщает Mash Siberia.

Основной причиной, по которой борт не долетел до аэропорта, стала нехватка топлива. Она возникла из-за ряда факторов: экипаж не учел фактор выпущенного шасси, ошибся в определении положения створок и не смог рассчитать количество топлива, которое потребовалось бы для того, чтобы долететь до Новосибирска.

Гидравлика у самолета отказала из-за износа приводного шланга.

Специалисты уверены, что команда могла бы спокойно посадить борт в Омске. Длины полосы для этого хватило бы.