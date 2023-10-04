Колхоз, на поле которого сел самолет под Новосибирском, будет требовать компенсацию

По словам аграриев, сумма ущерба может вырасти до 1,2 млн рублей

04 октября 2023, 22:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Директор колхоза имени Ленина Александр Комаровский, на чьем поле экстренно сел самолет "Уральских авиалиний" под Новосибирском, будет требовать с авиакомпании компенсацию. Об этом сообщает Shot.

По словам агрария, сейчас часть поля огородили забором, технике не проехать. Кроме того, представители авиакомпании просят не пахать поле, чтобы завершить все работы.

На данный момент ущерб составляет 200 тысяч рублей, потому что самолет занимает 10 гектаров. Если его не успеют убрать до первых холодов, то около 60 гектаров земли не удастся перепахать, из-за чего ущерб вырастет до 1,2 млн.